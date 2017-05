LA GRAN AVENTURA

AUSENCIO MARTÍNEZ LUCIO

Cuando niño, mi sueño recurrente consistía en emprender largos viajes en los que luchaba con dragones y medusas, domaba leones y rescataba princesas. En aquella edad lo sabía: las historias de calabozos y dragones nunca saldrán de la fantasía; la mandrágora milagrosa sólo existe en la mente retorcida de los escritores y la Gorgona es una tragedia, todo un sistema de mitología que sin embargo subyuga a los viajeros y soñadores.

Pero nada era posible hacer para oprimir mi sueño bajo la almohada. Quizá todo se debiera a que durante el día me pasaba haciendo minuciosos estudios de mapas y posibles maneras de recorrer distancias.

Tenía en aquellos años un escondite que me servía para guardar todo lo que tuviera que ver con la consecución de mi objetivo: escapar un día de la casa de mis padres e irme a vagar por el mundo. Así que, en aquella grieta que había en una de las enormes tablas del desván, guardaba los escritos que tenían rutas y vías de escape, qué cosas, el hogar de ese entonces fue siempre como el de ahora: amable y cálido, pero obvio es decir que no deseaba viajar por alejarme de las cosas que no me gustaban, sino que mi anhelo era nada más y nada menos que perseguir un sueño.

Ese sueño nunca me abandonó. Tengo la dicha de saber que siempre estuve rodeado de todo aquello que me gusta, los viajes han sido muy cortos, nunca he tenido que huir de nada, a no ser de mí mismo. Y cada uno de mis pasos busca algo que no habré de encontrar. Lo digo de veras. Y esa verdad constituye un triunfo ante toda clase de adversidades.

Ser niño es una etapa que nos acompaña a donde quiera que vayamos, y por fortuna, volvemos siempre al lugar de donde partimos. Nuestros anhelos se renuevan cada vez que nos descubrimos solos, entre ruinas y con la sonrisa caída en lo pedregoso del tiempo.

Luego nos damos cuenta que hay una ruptura o punto de unión donde el suspiro deja de ser instante y se convierte en eternidad.

Esa eternidad (y no otra cosa) nos mueve a decir lo que en apariencia es inconexo: la vida es una gran aventura que se enfrenta mejor en la niñez.

La poesía impone sus estrategias

entre el altar de la palabra

y la fosa de la muerte

toda ella es una propagación

que aviva la esperanza

la certidumbre convulsa de un quizás

de una cota de placer instaurado en el vía crucis

y la terrible agonía de saberse inacabados

es necesario entonces abandonarse

al arbitrio musical de la palabra

y al vuelo cadencioso de su viento

