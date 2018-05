LA HIJA Y EL ÁRBOL

CARLOS ACOSTA

Ha crecido el sauce. A mitad del jardín se yergue ya más alto que el cielo de la casa. Ahora luce verde, vivo; sus largas ramas, desde la cumbre, en cascada, llegan a tocar el suelo. En días de viento se alegra. De noche, canta.

Llegó a casa siendo una varita. Y uso el diminutivo, porque esa es la descripción real de aquellos días. Medía, tal vez, sesenta centímetros de altura y su grosor era apenas como la del dedo meñique de un niño de cinco años.

Su llegada coincidió, con los días en que mi hija se fue de casa por primera vez. Es mi árbol, dijo ella, será mi árbol cuando crezca. Así que desde ese momento, aquella mínima rama se convirtió en algo así como una ausencia por abonar la razón de una presencia.

Mi hija se fue. Muy lejos. Escogió un lugar allende el atlántico y eso, de alguna manera, hizo que cada noche una lluvia de carencia e ilusión me llevara a regar aquella promesa de árbol en el jardín de mi casa.

Se hizo del rogar, es cierto. Pasaron las semanas y la vara no dejó de ser sólo eso: varejoncito apenas inmune al sol. Las llamadas telefónicas y mensajes de texto con la hija lejana, sucedían casi a diario y la varita parecía no enterarse de lo que aquella distancia significaba para este hombre que, noche a noche, se le acercaba con la manguera y el agua.

No quiero mencionar, no lo haré, que pasé, casi la totalidad de las noches de ese año, llorando antes de dormir. No quiero escribirlo porque mi esposa dice que mis personajes siempre terminan llorando. Pero yo no soy un personaje, le digo. Que de tanto decirlo se desgasta, y al final ya nadie se conmueve por un hombre despierto en la madrugada por el sólo recuerdo de la hija que se fue de casa. Pues sí.

Y sin embargo, un día sucedió. No recuerdo el cómo ni el cuándo. Sólo aparece en mi memoria un fin de semana en que salí muy tarde de la cama y fui a ver a mi hija –bueno, fui a ver al sauce, que para fines entrañables, es lo mismo– y me encontré con un árbol ya hecho y derecho. Quizás dos metros de altura y siete u ocho ramas, de la cercana cúspide al suelo, le ornaban.

Me puse a reír. No a llorar, porque luego no le creen a uno y la emoción se abarata, ya lo sé. Reí, es cierto, pero una breve taquicardia me sobresaltó. Una leve ráfaga de viento trajo recuerdos, muchos, pero viento al fin, casi enseguida se los llevó.

La voz de mi hija sonaba alegre en el teléfono. ¿Alguna vez fue triste?, no recuerdo. Y es que a los dieciocho años y lejos de casa, todo tiene cabida, menos la nostalgia. Ya pronto volveré, decía, y luego, así como al descuido, indagaba, y cómo va mi sauce…

Nosotros seguimos la vida cotidiana. Qué haces, preguntaban mis amigos cuando me veían pensativo: aquí, viviendo, respondía.

Ya para entonces había puesto un letrero en la puerta de la cocina, con plumón verde y letras grandes, donde decía: regar todos los días el sauce. Letrero que, por cierto, hoy, aun después de tantos avatares y altibajos en que nos hemos visto como familia, ahí sigue, vigente, legible.

Volvió mi hija y no lo podía creer. El sauce, su sauce, era el árbol más hermoso de la tierra. Yo sé que quien lea esto, pensará que exagero, pero eso será porque él o ella, no han plantado un árbol con una hija, ni lo vieron, una noche, luego de un año, cuando ella volvió del viaje interminable.

Y esta vez sí, ella y yo, lo regamos con lágrimas. No pido perdón a quienes piensan que relatarlo de esta manera, abarata la historia. No me importa. Mi hija y yo, abrazados, un año después, lloramos a la sombra de su árbol.

Pero ahí no termina la historia. La niña que se fue, la mujer que volvió, unos meses después, otra vez hizo maletas y volvió a partir.

Te encargo el sauce, dijo como siempre lo hace: entre relajo y ternura. Sí, apenas alcancé a murmurar, como siempre lo hago: entre nudo ciego y trago de saliva en la garganta.

Ha crecido el sauce. Por un buen tiempo nos fuimos de casa. Luego volvimos. Los tres hijos emigraron de la ciudad.

Hace unos días llovió lindo y eso le hace bien al árbol. Desde hace dieciséis años, cada vez que llueve, me invade una alegría especial, no por mí, sino por el árbol de mi hija.

También hace unos días lo podamos. Y él, al día siguiente, sin dolor ni quejas de por medio, empezó a retoñar. Ah cómo quisiera ser así, pensé.

Hoy salí a regarlo. Puse la manguera con el chorro de agua en el tronco. Me acerqué al árbol, vi su ramaje: hospeda a varias plantas parásitas que viven a expensas de él. No he querido quitárselas. Pienso que es una muestra de generosidad natural. Toqué su corteza, endurecida por los años. Lo acaricié una, otra vez. Vi sus ramas verdes, muy verdes, que en cascada caen desde la cúspide hasta el suelo. Toqué su tronco, su piel áspera. Hija mía, aquí estoy.

(*para Karla Celeste, mi hija)

