LA LUPA

[22:25, 11/7/2018] +52 1 833 385 7822: Álvaro García.

CELEBRARAN EL DIA DELABOGADO ESTE JUEVES Y VIERNES LOS ABOGADOS DE MADERO.

AHORA VIENE LA OLA DE MORENA, SOLO QUEDA POCO TIEMPO.

La era de MORENA esta por llegar a ciudad Madero y las cosas cambiaran por completo, pues en la campaña el alcalde electo, Adrián Oseguera Kernion, fue muy contundente en sus declaraciones, señala que todo será transparente y no va permitir que los funcionarios tengan mas privilegios, tendrán que trabajar para ganarse el cargo y merecerse un buen salario, no permitirá corruptelas y malos manejos en el servicio publico.

Eso es una buena señal del alcalde electo y más que ahora que se manejara la política del Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, cero tolerancia para sus colaboradores, que se tendrán que ir derechitos durante los tres años de gestión y no quedarle mal a su presidente, que es un hecho traerá buenas ideas para reponer a los ciudadanos, que en un momento dado le depositaron su confianza con el voto, por lo que los compromisos se cumplen al pie de la letra.

Así que en los próximos días se pondrá bueno el asunto, porque es un hecho que empezaran arribar el grupo de morenistas que integraran el equipo de transición de poder y se tendrán que poner de acuerdo con los funcionarios actuales.

La triste historia de Madero cayó de la gracias de dios, pues la clase política no supo mantener el ritmo de trabajo que se pensaba y ahora pagara el pecado, de la inmadures con que sus dirigentes del PAN no supieron aprovechar las condiciones favorables que tuvieron por parte del apoyo del primer mandatario estatal y no rindieron cuentas buenas, como lo hicieron en el puerto de Tampico, donde si hubo una completa unidad de los que representan la ola azul.

Ahora la urbe petrolera cambiara de camiseta y los vientos de cambio pasaran a la historia y vendrá otra corriente favorable desde la capital del país, de donde provino el tsunami y nadie pensó que un nuevo partido viniera a conquistar la ciudad petrolera que se le promete mejor panorama para sus habitantes.

Según el pronóstico que se había anunciado antes de la contienda electoral, para la zona sur del estado, es de que se recuperaría la ola azul y en cierta forma todo marchaba muy bien, pero la división que hubo dentro de las filas del PAN, claro que nos referimos a ciudad Madero, tumbo todo el proyecto, solo por algunos “caprichitos” de varios grupos que vieron su beneficio personal, sin saber que dentro de eso estaba la presencia destacada del primer jefe panista, que no supieron descifrar el mensaje subliminal que manejo durante sus visitas que hizo por Tampico, ciudad Madero y Altamira.

Volvemos a repetir, lo hecho esta y ya ni llorar es bueno para la dizque clase política del PAN, donde es incierto el panorama que viene para la urbe, pues en lo que se refiere a las cosas que sucedan mas adelante, pero a lo mejor tienen la esperanza de que se pueda lograr a ultima ahora con el asunto de la impugnación, pero como dice el dicho, golpe dado ni dios lo quita y ahí están las graves consecuencia…

[21:24, 12/7/2018] +52 1 833 385 7822: LA LUPA.-

Álvaro García.

LOS PARTIDOSQUE PERTENECEN A LA CHIQUILLADA, TIENDE A DESAPARECER, SEGÚN LAS AUTORIODADES DEL INE Y IETAM.

SOLO FIRMES, MORENA, PAN Y EL PRI, QUE CUMPLIERON EN LA PASADA CONTIENDA ELECTORAL.

Hablando de política de los diversos partidos, con excepción de MORENA, PAN y el PRI, todos sus dirigentes andan con la capa caída, pues algunos de ellos desaparecerán del mapa, pues en la pasada elección no cumplieron en forma satisfactoria con los lineamientos del INE y IETAM, pues nos consta porque en el conteo en donde estuvimos pendiente, no sacaron muy buenos votos, ni aunque se fueron en alianza, toda vez que se enfocaron en los partidos grandes donde rebasaron los diez mil y eso los mantuvo vigentes.

Incluso los votos que también eran para los candidatos a senadores y diputados federales no llegaron como se esperaba y ahí esta el resultado de las autoridades, que los tildo como maletas y esta en peligro de darles tronco, entre ellos PRD. PM, PVE, PANAL y a lo mejor PES, así que eso quiere decir que los dirigentes de la “chiquillada” solo figuraron sin resultados positivos, pero eso lo decidirá el tiempo.

Por lo tanto el pronostico para los partidos chicos es incierto y los dirigentes tendrán que buscar otra chamba o sumarse a los grandes y puedan aportar algo positivo que los mantengan vigentes, porque cabe señalar que muchos de ellos, señalaban que traían gente, pero nomás no dijeron de donde a los mejor se referían del cementerio de las chacas o árbol grande.

Así que donde quedo lo presumido, porque algunos dirigentes, afirmaban que contaban con quinientas gentes y que con esa cantidad multiplicarían la cifra para competir en la elección, eso quería decir que era puro pedo, no creen.

Pero su simulación les quedo chica y ahora están a punto de perder el registro y van a bailar gacho el son del diablo, en el tiempo que les queda por mentirosos y huevones, que no supieron aprovechar.

Los comentarios en la capital del estado, señalan que el PAN los favoreció en el sur de Tamaulipas, tras lograr rescatar los dos importantes municipios que son Tampico y Altamira y bueno eso estuvo de fabula, pues las estructuras trabajaron mediante una verdaderas unión y ahí están los resultados y muchos se preguntan y “Madero apa” , donde incluso se pensaban que se ganaría, pues no sucedió, porque la militancia hizo pacto con el diablo y no cumplieron con las instrucciones del líder estatal y menos con el primer panista Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Así que Jesús Nader, hizo lo correcto y su gente del PAN trabajo con mucho entusiasmo y ahora este primero de octubre desbancara a la maestra Magdalena Peraza, que también cometió muchos errores y tendrá que ir a descansar a su casa y olvidarse por un tiempo de la política y analizar quien la traiciono en su proyecto.

Por lo que respecta a la militancia del PAN de ciudad Madero y dizque sus lideres están en la lona y en su momento tendrán que rendir cuentas al comité ejecutivo estatal, pero menos al gobernador porque no los va a recibir por maletas y las cosas quedaran ahí para el futuro que les espera mas adelante.

Los movimientos de inventariado se iniciaron en algunas secretarias y direcciones, Así como en la sala de cabildo a fin de dar un informe completo de todo el mueblarlo, sillas, y otros, entre ellos el sistema de computación que se encuentra activo, eso quiere decir que en cualquier momento se puede presentar el equipo de transición de los integrantes de MORENA, para realizar un recuento de todo lo que van a recibir de la actual administración.

El tiempo corre y las autoridades en este caso la contraloría municipal, tiene que rendir cuentas de todo, e inclusive de la flotilla de vehículos, así como maquinaria que se utilizan en las secretarias y direcciones.

Así que todo el personal se encuentra activo haciendo su informe de todo con el firme propósito de entregarlo a la titular de contraloría y de esa manera contar con la papelería y entregarla en su momento al equipo de transición.

Pero bueno eso es tradicional que sucede cada vez que cambia de administración y se tiene que cumplir conforme la ley y veremos la reacción de los nuevos funcionarios que tomaran posesión los primeros días de octubre.

Mientras que eso pasa, solo se espera el resultado que de el IETAM, en torno a la impugnación que hizo los integrantes del PAN estatal y municipal, que quizás presento las pruebas y demás evidencias de las supuestas irregularidades que se hicieron en la pasada campaña electoral.

Queremos pensar que la próxima semana se tendrán noticias del resolutivo que dará las autoridades del IETAM, porque al parecer los números de votos se dieron equivocados y algunas casillas quedaron pendientes en el conteo.

Los abogados que representan al partido azul no quitan el dedo del renglón y señalan que podría venir el resolutivo a su favor, sin embargo no hay que adelantarse a los acontecimientos, solo hay que esperar y el tiempo dará la razón.

En otros temas, por ahí se filtro que el alcalde electo Adrián Oseguera Kernion, no pierde el tiempo y en días pasados, dialogo con su equipo y también con los nuevos ediles que representaran el cabildo, para dar instrucciones de como van a trabajar, pero los más importante fue de que les leyó la cartilla para que no cometan errores en sus cargos, así que damos por enterado de que será serio el asunto, donde un presidente municipal va poner en su lugar a los funcionarios, eso es solo una medida sana y quien no cumpla con sus instrucciones no estará dentro de su equipo de trabajo.

Así que amigos priistas y perredistas y uno que otro ex panista se van a tener que poner truchas en no regar las paleta o de lo contrario van pa fuera con todo y sus garras de tigre, aunque les queremos decir que la LUPA los traerá bien marcados y les pondrá el dedo de inmediato para que se pongan a trabajar y demuestren que traen el músculo de MORENA, bien puesto.

Por otro lado nos enteramos por ahí, que en el próximo mes de agosto habrá elecciones en el sindicato de Ferrocarrilero de Madero y el que esta a punto de perder el cargo de secretario general es nuestro amigo Efraín Córdova, mejor conocido como “la Bomba”, porque trae toda la gente en contra y denuncias al por mayor, por lo que se pondrá bueno el asunto, si de por si anda apachurrado porque perdió gacho la regiduría púes estaba en la planilla del PAN, porque lo tildaban de chapulin al salirse del PRI y sumarse a los vientos del cambio, pero el tsunami de MORENA lo acabo de raíz.

A lo mejor va querer reelegirse otras ves, pero va estar canon, porque ni en su casa lo quieren y sus compañeros solo esperan el momento para darle la puñalada por la espalda al portarse su mal con ellos y tendrá que pagar la factura.

Los integrantes del sindicato de la CTM tendrán que dialogar con el alcalde electo Adrián Oseguera Kernion,n para que los considere con las obras que se pondrán en marcha en el municipio y de esa manera se fortalezcan con la mano de obra de todos sus integrantes, porque según algunos señalan, que en esta pasada administración no les fue muy bien y ahora esperan una favorable respuesta.

Desde este lunes muchos empleados saldrán de vacaciones del ayuntamiento pues gozaran de diez días, para algunos les va ir muy bien, pero para otros quizás regresen y les den las gracia por participar, eso es lo que sucede casi al final de una administración, pero es parte del recorte de personal y ahorrar el gasto publico para rendir cuentas a los que viene dentro de dos meses.

Pero esa medida es solamente para algunos de confianza y quizás entren el paquete de despedidos algunos asistentes que no trabajan, pero siguen cobrando sus salarios y son los “invisibles” porque no se les ve por ningún lugar, pero la plantilla de empleados disminuirá.

Ayer a medio día un total de ocho niños estudiantes, se presentaron ante el alcalde Andrés Zorrilla Moreno y fueron acompañados de sus padres y sus maestros, para manifestarle que saldrán de viaje a una olimpiada que se celebrara en Rusia y sus estudios los respaldaran, por lo que el jefe de la comuna los felicito y los conmino que salgan victoriosos en su competencia internacional.

Indico Zorrilla Moreno, que se siente orgulloso de los estudiantes que le pondrán muchas ganas en dicha competencia y mas que representaran a ciudad Madero y México y recalcó que de igual forma los reconocerá el Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por el hecho de ser tamaulipecos.

Me gusta: Me gusta Cargando...