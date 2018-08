LA LUPA

LA LUPA.-

Álvaro García M.

DAN A CONOCER LAS AUTORIDADES DEL TRIELTAM LA RESOLUCION DE A IMPUGNACIÓN DEL PAN QUE RESULTO IMPROCEDENTE.

VOLVIO A LA CARGA EL ALCALDE ANDRES ZORRILA, INAUGURANDO LAS ULTIMAS OBRAS.

Por fin las autoridades del TRIELTAM, determino improcedente la impugnación del alcalde Andrés Zorrilla Moreno, sin embargo los abogados del PAN insisten en apelar ante la federación en la ciudad de México, a pesar de que dieron el fallo a favor, del alcalde electo de MORENA, Adrián Oseguera Kernion, por lo que eso quiere decir que continuaran peleando hasta asegurar que hubo fallas en la pasada elección del primero de julio y la historia sigue vigente.

En una sesión especial los funcionarios, según sus observaciones no hay nada que pelear y favoreció el gane de la elección a Oseguera Kernion, sin embargo si encontraron algunas irregularidades en el conteo del voto, pero no alcanzo a la cifra lograda por el ganador.

Por otro lado el alcalde electo al ser enterado de la resolución que lo favoreció, destaco en una rueda de prensa, que confiaba en las autoridades electorales, que determinara improcedente la impugnación, pues fue mucha la ventaja la suya en contra de su contrincante.

Hizo ver que no hay otra alternativa que esperar el primero de octubre para tomar posesión del cargo junto con su cabildo al ser respaldado con la entrega de constancia de mayoría, que recibió tres días después de la pasada elección.

Sin embargo los panistas tratan de justificar su fracaso y seguirán peleando, pero deben de reconocer que trabajaron con traiciones con su candidato, que en lugar de darle todo el respaldo cruzaron el voto en contubernio con los demás partidos, después de haber tenido todo el respaldo del PAN estatal y del propio gobernador Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca y ahora vienen a tratar de justificar con una serie de malas especulaciones que ganaron la elección.

Lo más curioso del caso es que las personas que integran la dirigencia local obtuvieron muchas posiciones de sus amigos que lo disfrutan en algunas dependencias y aún así, no pelearon como debe de ser, porque no se trataba de beneficiar solo al aspirante a la reelección Andrés Zorrilla Moreno, sino que demostrar que tenían todo el respaldo de la primera autoridad y no obedecieron la señal que les anticipo, que el PAN seguía mandando en el estado, como lo demostró en Tampico y Altamira, donde se llevaron el carro completo y en Madero sonó bofo, pero hubo una serie de movimientos que los llevo al fracaso, pero importo más su figura fallida y ahora hay que esperar que sucede mas adelante, porque esto no a terminado y vienen las elecciones para designar al próximo congreso del estado.

Pero bueno ahora es otra triste historia y no hay otra que seguir adelante, como lo decía un ex gobernante, “aquí no pasa nada”, pero quien no sirva para la política, se va porque, se va a descansar a su casa y que se dedique a otra función pública, que no sea dentro del PAN, esas acciones solo se permiten en el PRI y los partidos chiquitones, no cree usted amigo lector.

Eso justifica una limpia completa en dicho partido que esta de moda en el estado, porque la verdad que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo, pero bueno ahora viene el cobro de las facturas ya acarréense raza que siguen tristes por lo que paso.

Porque ahora pasaran a la banca por tres años consecutivos que gobernara MORENA , convertido en Madero en un monstruo y dolor de cabeza para los políticos del PAN, PRI y demás chiquitones, que tendrán que alinear, cuando menos parea recibir las migajas.

Se considera un hecho que asomaran la cabeza los “traidores” pidiendo algunas posiciones y señalar que colaboraron para que ganara el buenero de MORENA, porque muchos se acercaron en busca de chamba, pero exigen mas de la cuenta, algo así como judas, que saltaron antes de que cantara el gallo, que bárbaros, eso no es tener vergüenza, eso se le llama novatada en la política y arrascarse como un vil gusano sin conciencia.

Cabe señalar que toda esa gente sin escrúpulos esta detectada y están bajo la LUPA, por lo que en su momento serán balconeados y ni pió dirán, existe una larga lista, quienes, se dicen ser chingones y la verdad solo son puras perras flacas, que no incluso en su casa los quieren ver en pintura.

En otros tremas, un grupo de ediles andan felices, pues por la simple razón de que volvió a la carga el alcalde Andrés Zorrilla Moreno a inaugurar importantes obras, que se consideran las ultimas de la actual administración, pero en este caso son los que pertenecen al PAN y con esto tratan de animar a su jefe, que se les desapareció y le cantaron la canción que dice que, “no estaba muerto andaba de parranda”.

Se habla que este próximo fin de semana o la otra se celebrara la sesión de cabildo para afinar detalles del segundo informe de gobierno y la entrega de recepción, que esta a la vuelta de la esquina, por lo tanto se esta agilizando el conteo de todos los bienes que habrán de entregarse a los siguientes funcionarios, así que la contraloría municipal trae las pilas bien puestas en ese trabajo.

Nomás que vamos a ver que sigue pasando en este renglón, porque es muy serio y los rumores empezaron a salir de que algunos climas nuevos fueron desactivados y en su lugar pusieron unos usados, o sea que esta pasando como lo hicieron los diputados federales que se llevaron muchas cosas, aplicando el año de hidalgo, pero esperamos que solo sean meras especulaciones falsas y todo quede en orden a la hora de la entrega de bienes.

El caso de las lámparas “preciosas” como que pasaron a la historia y ahora por ahí se especulo que eran rentadas y tuvieron que devolverlas a la compañía que son de su propiedad, pero cono que estuvo raro porque la verdad son muchas y existe una versión que dichas luminarias fueron instaladas por la pasada administración de Edras Romero Vega.

Pero peno la actual alcaldía tiene la ultima palabra y más adelante podrá salir la versión verdadera de las lámparas preciosas, que supuestamente le salieron patas y se desconoce su paradero, no vaya se4 que entro en el clásico año Hidalgo, en un acto de rapiña por funcionarios de la secretaria de Obras Publicas.

Por otro lado, cono que se quedo en el olvido la famosa venta de la chatarra que se localiza en el departamento de Servicios Públicos, pero muchos aprovecharon, porque se dice por ahí que todas las unidades, les quitaron los motores, llantas y otras refacciones que en un momento dado servían y a donde fueron a parar, a lo mejor al hierro viejo, pero la pegunta quien autorizo para que entrara la rapiña de esa manera como si fuera un mesón particular.

Se imaginan si eso paso con los bienes del municipio, que será con las unidades que son propiedad del Estado, han de quedar las puras boronas, así que ese es un caso especial para los diputados del congreso estatal, para que inicien una investigación, pero creemos que no pasara nada, porque esos cuates andan bien ocupados en otras cosas y poco les importa lo que pase en el municipio de Madero precioso.

Hablando de la política, ya se armo el desmadre aprovechado el receso que hay, pues todo mundo anda alborotado para tomar las riendas de la dirigencia de cada partido, pero bueno en eso, tienen razón después del rotundo fracaso que tuvieron en la pasada elección, nos referimos al PAN, PRI, PRD y PMC, todo esto con el fin de prepararse en lo que viene y demostrar que ellos si tienen ganas de trabajar y lograr un triunfo con nuevas caras y dejar todo atrás lo malo.

Por ejemplo en el PAN salieron a relucir nuevos políticos que quieren tomar las riendas en serio y tienen la promesa que sacaran adelante a los próximos aspirantes a la diputación local y es que la verdad no existen riendas, todo mundo anda suelto y quieren la oportunidad.

En el PRI esta igual la situación, tras señalar que los traidores emigraron a otros partidos y requieren gente nueva para acabar con los dinosaurios que solo quieren su beneficio personal, según esa es la versión que traen en mente, en el PRD no se diga los dizque lideres fueron acabados y el mismo actual gobierno estatal los borro del mapa al no tomarlos en cuenta y los exhibió muy feo, cuando los detecto que eran unos vulgares aviadores del sistema anterior del PRI yt solo se enriquecieron.

También los que andan con las pilas bien puestas, son los aspirantes a la diputación local, el Dr. Francisco Castañeda y el “gordo” Marco Moctezuma, quienes alzaron la mano y solo esperan la señal de los tiempos y formas, por lo que son bien vistos por los verdaderos panistas porque le saben a la política, donde saltaría la liebre, sin tanto rollo.

Me gusta: Me gusta Cargando...