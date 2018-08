LA LUPA

Álvaro García M.

IMPORTANTES TEMAS TRATAN EN LA SESIÓN DE CABILDO.

PRIMERA REUNION DEL ALCALDE ELECTO CON EL MANDATARIO ESTATAL.

En la sesión de cabildo que celebro Ayer a medio día, por fin se presentaron los ediles faltistas y quizás fue por interés económico porque ya se van y no quieren quedarse sin su salario y la famosa compensación, pero esperan que también les proporcionen un bono de despedida.

Fueron más de quince puntos a tratar y todos estuvieron de acuerdo con la señal de levantar la mano, no hubo titubeos.

El niño verde del PVE, José Luís Hinojosa Banda, por fin apareció en escena, también Amparo Montalvo del PMC, en donde nunca aporto nada a pero tenia la intención de repetir, pero quedo fuera

Se podría decir que es la única sesión mas tranquila de los dos años, pues ningún edil protesto, si hubo algunas inconsistencias, así que el secretario del ayuntamiento y el alcalde manejaron la situación y en una hora concluyo la reunión.

Uno de los temas más importantes fue sobre el segundo próximo informe de gobierno que se llevara a cabo en un salón especial del Hotel Maeva de la playa de Miramar y podría ser el 8 de septiembre.

Los Bomberos celebraron su día y podemos decir que les fue muy bien, pues a parte de que se les proporciono una suculenta comida, recibieron sus reconocimientos por su ardua labor, pero pudieron disfrutar en compañía de su familia de un bailongo con grupos musicales norteños, sí que felicidades apaga fuego, en otros temas volvió a la carga el alcalde Andrés Zorrilla Moreno, por lo que algunos ediles lo acompañan en sus recorridos de obras, en tanto que otros sigue3n de perezosos y les vale Wilson no presentarse a trabajar, aunque sea lo ultimo que hagan porque ya van de salida, pero a lo mejor saben que de todas maneras les tienen que pagar sus salarios con toda y su “compe”, pero lo bueno que su sueño se les va a acabar de la noche a la mañana.

Algunos de ellos que andan de enamorados, también se les acabara la fantasía, porque sus novias los abandonaran al no ver en claro y serán unas viles perras flacas, eso es inminente, porque no hay amor sin interés, pero dirán que lo bailado nadie se los quita, y eso será otra historia.

Pero no nomás son varones los ediles, tenemos a unas regidoras que no dejaron escapar la ocasión y con su dinero le dieron rienda a la hilacha y se buscaron sus novios al oscurito, paseándose en sus trocas con ellos, demostrando que también traen lo suyo con su corazoncito alborotado, pero bueno, mas adelante les diremos quienes son, porque están bajo la LUPA.

Por lo tanto todo volvió a la normalidad después de la tempestad y parece ser que todo mundo se va poner a trabajar, solo los ediles que no les gusta la chinga y seguirán disfrutando de las ultimas vacaciones y les queda un mes y medio para pensarle que van hacer después de la política.

Respecto a los “traidores” siguen chambeando como si nada hubiera pasado y con todo descaro cobran sus salaros íntegros, a pero van a salir con la cola entre las paras, porque después de traicionar a su jefe AZ fueron de ofrecidos con el alcalde electo a pedirle chamba y según ellos son expertos en su oficio, pero no saben que son catalogados como verdaderos bandidos y con su historial no van a llegar a nada, ni a la esquina.

Que lastima porque se les creían personas honestas, pero el antifaz de ratones lo traían bien puesto, no se diga las uñas de tigre, cabe señalar que se les descubrió el pastel de volada porque Madero es muy chiquito y se les vio charlando al oscurito con el enemigo de su patrón y no falto quien los balconeara.

Es mas no queremos pecar, pero ya salio el baile en torno a la funcionaria del DIF, que incluso anda estrenando un vehiculo, presuntamente le llaman “Marcela N.”, quien sigue cobrando sus cuotas a los chalanes que metió a trabajar y afirma que seguirá al frente en la siguiente administración, creemos que se le cebara el rollo, porque nos enteramos, que sigue hablando muy mal del alcalde electo Adrián Oseguera y esta muy gacho las versione que dice, nuestro amigo no ha de saber, pero si se entera le podría dar un infarto de esos buenos.

Por otro lado se filtro que en cualquier rato entra la voladora desde Victoria en contra de todo aquel que trabajo a favor de los demás partidos y que provocaron que el PAN se hundiera en Madero como le sucedió al PRI y pesamos que no serán las cosas fáciles, primero, porque aún hay autoridad que sigue mandando en el Estado y no hay vuelta de hoja que haya repercusiones para los diversos grupos de panistas que fracasaron gacho sin entender la señal “azul” y los mismos vientos los sacaran de la jugada.

Esto será rápido y furioso, porque se acerca lo mejor y no volverá a repetirse la misma historia de terror que se vivió en la pasada elección, así que seria mejor que esa gente chafa, mejor renunciara que tener una salida al estilo de que se va se va, no cree usted.

Nos referimos a ciudad Madero, pues en Tampico y Altamira sigue la alegría por lo que paso y a partir de octubre seguirán soplando los vientos muy fuertes, que nadie los detendrá por tres años, en tanto que en la urbe pasaran a la banca sin lugar a duda, por la llegada de la tormenta de MORENA.

A pesar de que el alcalde NDRES Zorrilla Moreno, insiste que se picara piedra para lograr algo con la impugnación, pero el tiempo lo dirá quien tiene la razón en ese asunto.

Señala que tiene buenos abogados en la materia y que buscara todo a fin de lograr que le favorezca, pero bueno todo mundo tiene la manera de buscar nuevas alternativas, no cree usted.

Por otro lado la cosa se va a poner caliente después de octubre, porque empezaran a salir los aspirantes para la diputación local, pero claro solo se espera definir, si seguirán al frente los lideres del PAN, que pensamos que es lo primero, porque creemos que no querrán que se vuelva a repetir otra fallida elección.

Mientras tanto ya saltaron dos aspirantes para el congreso, uno de ellos es el Dr. Francisco Castañeda, ex regidor y actual director de la clínica del DIF, que viene picando piedra dentro de la política del PAN, el otro es el gordo Marco Moctezuma Simón, gente del grupo de los Guty, ex regidor, quien esta aferrado en contender, pero tienen que pasar su valorización de Kiko Elizondo y el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien los palomea.

Nomás que hay otro personaje “tapadito” que no la hace tanto de tos y esta esperando la oportunidad y la tiene fácil, ya sabemos el hombre, porque un mensaje que dio en días pasados, la LUPA, lo perfilo y tendría todo el respaldo del Estado para que se siente en la silla del congreso del estado, por lo que paso en la pasada elección no le hace cosquillas para nada y se podría aventar como el chavo del ocho.

Así que esta historia del PAN en ciudad Madrero no acaba, y vuelve a la carga con más fuerza y causara revuelta en la clase política moderna, con las nuevas caras que presente los vientos azules.

Por lo pronto el alcalde electo Adrián Oseguera Kernion, ya sostuvo la primera reunión con el gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y al parecer va pintando bien, porque los asuntos de seguridad pública y otros puntos se trataron, para llevarse a cabo a partir del primero de octubre en que tome posesión como presidente municipal.

En otros temas nos enteramos que fue cumpleaños de nuestro amigo Ing. Julio Cesar Barrientos Cisneros y por este conducto lo felicitarnos y esperamos que la pase bien en estos días en compañía de su familia, así que ya sabe la LUPA de la Red, esta con usted en las buenas y las malas.

Por otro lado también nos llego la triste noticia, de que la señora de nuestro amigo y compañero periodista, Víctor Palacios falleció y le rogamos a dios que lo fortalezcan y no nos queda que darle nuestro más profundo pésame por la irreparable perdida de su ser querido, animo comandante hay que seguir adelante.

