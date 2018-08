LA LUPA

Álvaro García M.

SUPUESTAMENTE EN OCTUBRE SE INICIA LA PRE CAMPAÑA PARA LOS ASPIRANTES A LA DIPUTACION LOCAL.

INSISTEN EN QUE LES DEN CHAMBA A LOS PANISTAS CON MORENA, COMNO QUE NO SE LLENAN.

En octubre empiezan los movimientos políticos para preparar el terreno y sacar a los aspirantes a la diputación del congreso del estado, por lo que esto a dado motivo que todos los partidos empiezan a moverse y no les coman el mandado en la próxima elección, que la verdad será interesante con los nuevos actores que saldrán al ruedo, sin embargo con eso de que salio la moda de la reelección, muchos querrán repetir y buscarán el apoyo de sus padrinos, pero si hicieron un buen trabajo en los últimos dos años podrían ser considerados por segundas vez y ahí estará la clave para seguir al frente del congreso.

Por lo pronto los que no duermen son los integrantes del PRI que vuelven a la carga con todo lo que traen y quieren regresar a la senda de triunfo aquí en Madero, pero en esta ocasión deben de buscar nuevos elementos con carisma para que los ciudadanos los pueda aceptar y emitir sus votos.

Sin embargo andan agarrados de la greña, primero buscan la dirigencia del tricolor utilizando todas las estrategias con sus pocos “padrinos” que existen porque cabe señalar que en meses pasados algunos se sumaron al PAN y son considerados traidores a su partido y están en la lista de expulsados al cambiarse la camiseta.

Pero sin embargo a pesar de que se habla de que dicho partido esta sepultado y muerto en vivo, tiene aún personajes que en un momento dado lo pueden revivir de la noche a la mañana, pero primero debe de decidirse quien estará en el estatal y de ahí arranca en cada municipio, porque muchos señalan que sigue mandando el ex gobernador Elidió Torre Cantú, porque desde Nuevo León, da las instrucciones para que sus “achichincles” sigan al frente y den guerra a los panistas que están en el poder.

Porque desde senadores y diputados federales del PRI quieren tomar las riendas del tricolor, pero la ven difícil, primero porque dicho partido se encuentra en la quiebra y ahora si les costara dinero de su bolso para echarlo andar y entrar en carrera.

En un momento dado puede agarrar fuerza, pues el tricolor es el único que puede echar andar su “preciosa” estructura y darle lata a los demás partidos, entre ellos a los del PAN, PRD y MORENA que en algunos municipios esta a la cabeza y gobernara sin algún problema.

Pero bueno, solo hay que esperar que va traer en el morral y ahí podemos decir si las puede o dará vergüenza con los cuadros que presente mas adelante, porque la situación se pondrá difícil inclusive para el PAN aquí en ciudad Madero, que perdió gacho la pasada elección a la alcaldía y de ese golpe no volverá a recuperar ,n como que su estructura no acciono a pesar de tener el poder del estado y sonó bofo el asunto.

Ahora solo falta MORENA, que arranca a gobernar los próximos tres años, lance al ruedo a sus aspirantes y se apendejan los demás partidos, les ganan el pestañeo y a puro llorar lagrimas de sangre, porque no crean que están dormidos los morenistas, vienen con toda la actitud y van seguir dando el susto a la clase política de ciudad Madero.

Mientras que eso pasa por sus propios meritos salieron dos aspirantes a la diputación local por el PAN, quienes traen las pilas bien puestas y solo esperan un empujoncito de la militancia y de los altas jerarcas de su partido que los valoren.

Uno de ellos es el Dr. Francisco Castañeda, quien de acuerdo a su carrera política fue regidor y realizo un buen papel de ahí brinco a la dirección de la clínica del DIF, donde se le a caracterizado de ayudar a la gente que menos tiene y muchos panistas lo ven con buenos ojos y podría pegar el chicle.

El otro personaje es el “gordo” Marco Moctezuma Simón, quien trae todo el apoyo del grupo de los Guty, también fue edil y de ahí salió rumbo a la capital del estado en una dependencia de derechos humanos y no se mueve sin que se lo ordenen, pero esa es la otra carta.

Por lo tanto esos son los dos aspirantes que salieron a la luz pública y que podrían ser considerados al levantar primero la mano, pero cabe señalar que tenemos a otro que esta “tapadito” y quiere ser otro aspirante de primera.

De los tres, tiene que salir uno elegido y se sacara la lotería, porque ahora el PAN viene con más fuerza y quiere demostrar que no tiene dobladas las manos a pesar de la triste derrota que tuvo en el 2018, pero eso es ahora otra historia, así que arree amigos políticos.

En notros temas por ahí nos llego el mensaje que la gente que trabaja en el DIF, que no se llena, quiere aguinaldo, prima vacacional del mes de diciembre exigen que se les cumpla, como que están muy precipitados o hambreados, no creen ustedes, pero esas personas son las que están haciendo actos de corrupción y en lugar de merecer eso pagos deben de ser corridos de volada.

Como que no se llenan, porque no señalan que están cobrando cuotas a trabajadores que les dieron chamba y quieren más dinero, porque hace días destapamos la cloaca, dando señas y pelos de quien se trata y ahora trata de presionar a los demás para exigir unos pagos que no están dentro del régimen, que bárbaros, deberían de ponerse trabajar el poco tiempo que les queda y a volar .con sus ganancias extras.

Mejor sigan de traidores a su jefe AZ y a lo mejor pueden lograr algo positivo con el próximo alcalde electo, quienes le llevaron chismes de segundo mano con documentación apócrifa y creen que les creyeron, están equivocados rotundamente, porque les van aplicar el refrán que dice de que se can se van a chingar a mama, porque la limpia es completa.

No sabernos a quien le caiga el saco, pero esas personas que no tienen llenadera van a bailar gacho y pasaran a la historia, como buenos panistas que fueron y ahora quieren convertirse en morenistas, la realidad de las cosas nomás fueron hacer el ridículo a rogar como perras flacas.

Pero bueno eso no es extraño, hay muchas personas en esta vida que no se mide y es tanto la ambición que riega las paletas a lo wey, en el pedir esta el dar, pero con engaños no se vale y menos a quien te dio la mano y de comer durante dos años.

No se como catalogar a esa gente, pero al pueblo de ciudad Madero se los dejamos de tarea para que los juzgue, porque nos pasaron al costo que muchos panistas fueron a pedir chamba y a pesar que ganaron bien, dicen que fueron maltratados, pero lo mas raro del asunto que siguen ahí y se dieron la escapada para ir a llorar y tienen la certeza de que los van a considerar con cualquier empleo que se les otorgue, están cabrones porque después de que anduvieron en la campaña con AZ. y al verse perdidos, ahí van de lambiscones, queremos aclarar que no lo decimos nosotros, sino los que los descubrieron por el rumbo del corredor urbano y el personal que le es fiel al alcalde electo Adrián Oseguera Kernion, quien les puso el dedazo de volada.

