La actividad política ya se inicio, pues no solo en el PAN, sino que en el PRI también, pues saben que esto se tiene que mover para lanzar antes de tiempo a los aspirantes a la diputación estatal, porque si se duermen se los lleva la corriente como al camarón”, pero las señales empezaron con el movimiento que hubo este pasado fin de semana, con la presencia por Madero de la diputada federal por MORENA Tatiana Clouthier que realizo un curso para los funcionarios del primer nivel y uno que otro panista del ayuntamiento, que la verdad como que no estuvieron de acuerdo porque les salio caro el chiste y ahora tienen que pagar a través de la nomina, por lo que tienen que aguantar vara porque no hay marcha atrás, como que esta cabron porque no se la esperaban.

Los inconformes señalan que les resulta extraño que se les convocara, pero por un personaje de MORENA, pero se les ordeno y no la pueden hacer de tos y otra de que nada sirve si van de salida en los próximos días y porque ahora esa acción.

Por supuesto que los que pusieron el grito al cielo, fueron algunos ediles porque entraron en la polla y con toda razón porque no jalan con MORENA y afirman que podría ser que el alcalde Andrés Zorrilla Moreno, quiera ser lanzado a la diputación estatal por ese partido y eso vendría a cambiar las cosas de todo el panorama político en Madero.

Se dice que la diputada federal impartió el curso viernes y sábado al oscurito en el Hotel Maeva de la playa de Miramar y el costo por cada participante fue de 4,300 pesos, lo que se considero muy caro, pero la catedrática se llevo su buena lana.

Los afectados señalan que sin su consentimiento los convocaron y mas de cincuenta estuvieron presentes, pero el principal protagonista fue el alcalde Zorrilla Moreno, a quien le echan las cabras, que bárbaro no podemos creerlo, pero incluso los morenistas están asombrados de eso que paso y que se quiso ocultar.

Con esto queda amarrado de que el alcalde juegue la diputación local por MORENA y presente su pasada elección con los 42,000 mil votos y ahora si pueda arrasar, pero no con el PAN que lo llevo a la alcaldía, pero que en la segunda perdió con esa cantidad, que buena nunca había pasado en ciudad Madero.

Por otro lado los del PRI también traen lo suyo y el único gallo fuerte seria el Ing. Julio Cesar Barrientos Cisneros que lo lanzarían al ruedo y bueno si pegaría porque es un personaje que no esta maleado y aprovecharía los problemas que trae el PAN, para sacar a su aspirante, con todo el marcado divisionismo que trae encima, no cree usted.

Sin embargo la moneda esta en el aire y los partidos tienen que trabajar fuerte a todo lo que da y es tiempo que empiecen a cuadrar sus estructuras para lograr en esta próxima contienda electoral.

En otros temas ya se inicio la entrega de recepción en el ayuntamiento, pero como que están las cosas irregularidades, toda vez que no fue en forma abierta y se hizo a puerta cerrada en la sala de cabildo, por lo que los medios de comunicación se la pelaron por enterarse de como será el protocolo oficial y es más el propio líder del SUTHA, Andrés Portillo, lo dejaron fuera de la jugada y le dijeron va para fuera y le fue negada el acceso.

Por lo tanto restan 20 días para que se haga la entrega formal de las instalaciones del ayuntamiento, según lo afirmo el contralor municipal, Diana Díaz, pero estará pendiente de todos los movimientos que se realicen en las secretarias y direcciones.

Quien sabe que se trato en la encerrona, pero de todas maneras hubo entusiasmo en la entrevista de los equipos de Zorrilla y del alcalde electo Adrián Oseguera, pero mas adelante nos enteraremos de todo lo que esta pasando, porque la LUPA estará pendiente.

No cabe duda de que están sucediendo muchas cosas fuera de lo común, pues por ahí nos enteremos de que se realizo una masiva pesca de truchas y mojaras en el lago que se localiza en el parque Bicentenario y los vecinos se dieron cuenta, por lo que se rayaron los pescadores de la Puntilla que se aventaron el tiro, quien lo ordeno, nadie sabe, es más ni el monje loco se entero.

Pero más adelante les diremos quien se aventó el tiro y logro llevarse una buena lana, porque se habla que fue mas de una tonelada de pescaditos que se saco de ese vaso lacustre, el pedo es que no se puede verificar si el producto esta contaminado, porque si lo consume a la gente se va enfermar,

En otros temas por ahí se filtro que en la COMAPA de Bellavisrta, se encuentra trabajando un priista, de nombre Hugo Medellín y esta de segundo del titular Cabal, muchos creen que es recomendado por el ex diputado federal Edras Romero Vega, en donde fue el director de comunicación, esto es un desmadre porque en esta administración del PAN están cobijando a los priistas y morenistas.

Por otro lado los panistas tienen un grave problema, pues siguen divididos y no encuentran la salida para elegir a su personaje que los representara en el congreso del estado, los grupos cada quien jalan por su lado y quizás esperan la señal de su dirigente estatal para que reflexionen y se pongan a trabajar en el proyecto que viene en grande y demostrar que siguen siendo la fuerza en él estado.

