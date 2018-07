LA LUPA

A LUPA.

Álvaro García.

VIRTUAL GANADOR DE LA CONTIENDA EL EMPRESARIO ADRIAN OSEGUERA KERNIO.

ANDRES ZORILLA, RECONOCE EL TRIUNFO DE ADRIAN OSEGUERA Y SEÑALA QUE SEGUIRA TRABAJANDO EN BENEFICIO DE CIUDAD MADERO.

Por fin llego la hora de la verdad en el proceso electoral al concluir la jornada, donde según los números manejados hasta el momento por el IETAM, quedo como virtual alcalde al candidato dr MORENA Adrián Oseguera Kernion, quedando en segundo lugar Andrés Zorrilla Moreno del PAN y en tercero el Ing, Julio Cesar Barrientos por el PRI, donde la verdad aunque fue muy poca la diferencia, todo este trabajo se reatribuye al equipo de cada candidato de los tres partidos importantes de ciudad Madero, que supieron moverse en el transcurso de la contienda.

Aquí en el pasado proceso las fichas se movieron de acuerdo a los asesores de los candidatos que manejaron la logística de propuestas al momento que los candidatos que mantuvieron un contacto de frente con los ciudadanos, cuyos al final del proceso se alinearon con quien mas simpatizaron y esa fue la clave del triunfo del virtual alcalde.

Lo dijimos muchas veces ,la plaza de Madero es la más difícil del sur del estado pues los políticos tienen la maña de cruzar el voto y los candidatos no ven ese fenómeno que sucede en cada contienda electoral y muestra de ello ahí están los resultados finales.

Con esto que sucedió no estamos culpando a nadie, porque la gente de ciudad Madero es muy especial y quien no lo ve de esa manera, no le sabe a la política de la urbe petrolera donde muchos candidatos caen de la gracia de dios de la noche a la mañana y es cuando sale la sorpresa de que a “chuchito lo volsearon”, pero bueno son esperienzas de la política moderna.

Pero en fin sin tanto rollo quedo el asunto, que mantuvo con los nervios de punta a mucha gente que participo en la contienda y al final de cuentas gano el candidato que realizo el trabajo con excelencia y en este caso fue Adrián Oseguera Kernion, quien con descalabros y demás tropiezos llego a la final con la bandera de MORENA y el eslogan Juntos Haremos Historia.

No con estos queremos restar el trabajo del PAN al frete de Andrés Zorrilla, porque su equipo de trabajo le hecho todas las ganas en recorridos y reuniones, pero “algo” sucedió entre los asesores que no supieron aprovechar para llegar al triunfo que resulto fatal el golpe, confiando en los vientos del cambio que no soplaron para nada a favor.

Por lo pronto el alcalde Andrés Zorrilla Moreno, que regreso de nuevo, convocó s una rueda de prensa a los medios y reconoció el triunfo de su adversario y señaló que solo espera los resultados finales que de a conocer el IETAM, que sigue con el conteo de algunas cajas de casillas, que en su momento no constaban con la documentación completa de recepción, sin embargo lleva muchas ventaja MORENA con los dos partidos, el PAN y EL PRI.

Por los dos lados resulta histórico, dirán el porque, pues muy fácil la respuesta, primero porque MORENA conquisto el triunfo y segundo porque el PAN se pensaba que estaba fuerte y tuvo una perdida, por primera vez, después del pasado gane con Andrés Zorrilla Moreno, con los famosos vientos de cambio, que se convirtió en una mera tormenta sin ventarrones, todo fue en silencio., con una muerte súbita.

En medio de una grande fiesta los simpatizantes de MORENA, en este caso celebraron el triunfo de Adrián Oseguera Kernion, en la plaza Isauro Alfaro, quien a partir del próximo mes de octubre asumirá su cargo como presidente municipal, junto con su nuevo equipo de síndicos y regidores, así como demás colaboradores de primer nivel.

En punto der las 20:00 horas llego a la plaza Isaura Alfaro el virtual alcalde ADRTIAN Osegurera Kernbio, acompañado de su familia para participar en el mitin de agradecimiento y felicitación de más de dos mil simpatizantes drl partido MORENA, que le patentizaron su apoyo por haber llagado al triunfo y dentro de su mensaje que dio a los asistentes, señaló que Madero merecer un cambio, y lo transformara con todos los recursos que sean necesarios para que entre la modernización, también participo en la fiesta el virtual diputado federal por el Septino Distrito electoral, Erasmo González Robledo, quien acompaño al virtual alcalde..

Como lo dijimos anteriormente, se acabaron las vacaciones para algunos funcionarios, entre ellos los ediles que participaron en la pasada contienda y el alcalde les puso la muestra al acudir desde temprano a la presidencia a despachar, pero fueron pocos los ediles que se presentaron, eso quiere decir que le siguieron de frente con suu ausencias, sin tomar en cuenta que su patrón si cumplió en forma satisfactoria, pero es un hecho que manejaran que andaban trabajando en el campo, haciéndose pasar como campesinos, será porque ya cobraron sus salario, existen dos o tres ediles que le juegan al enmascarado, una del movimiento ciudadano y otra del PAN y del PRI que no se presentan definitivamente.

Debería de existir una ley en contra de los regidores faltistas, para que les descuentes los días que no trabajan y de esa manera someterlos para que cumplan como un empleado normal, no cree usted, porque la verdad que su trabajo lo agarran de vacile y los engrandecen a cada uno de ellos, a lo mejor se3rw porque son parte del partido ganador y se creen muy palancas con el alcalde en funciones.

Porque existen algunos ediles que señalan que compraron muy cara la regiduría y tienen derecho hacer lo que quiera, pero eso esta fuera de la ley y provoca descontento entre los que si trabajan y está cañón en cada de sus módulos.

Lo bueno que ese caprichito se les va acabar en tres meses y no volverán para nada así que su figura se acabara de la noche a la mañana y tendrán que buscar un empleo nuevo para poder soportar la vida cara que llevan, por lo que tendrán que cuidar sus naves “vehiculos”, porque se les acabara la ubre.

En otros termas, la verdad de pue los panistas andan muy tristes por qué no supieron sacar la contienda a su favor y es que mientras que estén divididos los grupos no van a llegar algún lado, la supuesta unidad fue unas falsa simulación, por ejemplo un grupo manejado por la Lic. Esther Lozano líder del partido, solo se dedico al respaldo del candidato a la diputación federal de Tino Lee y no a la de Andrés Zorrilla Moreno, situación que no trabajaron parejo y en cierta forma ahí estuvo la clave3.

Mientras que el otro grupo comandado por los Morado se pegaron a la candidatura del alcalde y al estar en contra de la actual dirigencia no fue muy atractivo la contienda que al final de cuentas fue un fracaso y los resultados fueron adversos.

Pero se espera que esta nueva experiencia tome cartas del asunto el comote ejecutivo estatal del PAN para que pongas a trabajar a los verdaderos panistss y se acabe la simulación política, pues se considera un hecho que habrá reajustes en los comités municipales del dicho partidor que no pudieron respaldar al cien a sus candidatos y perdieron la elecciones en sus respectivos municipios

Me gusta: Me gusta Cargando...