LA MAGIA EXISTE

ARTURO GUERRERO CAMERO

¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! El mago agita sus manos cubiertas con guantes blancos y en ellas aparece una paloma. Todos aplaudimos al momento que nuestras miradas infantiles iluminan los rostros llenos de asombro, enormes sonrisas se dibujan en nuestros labios. Estoy con un grupo de compañeros en el patio de la primaria en la que curso el cuarto grado, la mayoría estamos sentados en la tierra, curiosos, felices.

El vestuario del mago parece arrancado de un cuento; pantalón color negro, camisa de manga larga y guantes blancos, chaleco de un color rojo brillante, capa y sombrero de copa negros con vistas rojas. No puedo ni quiero perder detalle de lo que ante mis ojos sucede. De su varita mágica de pronto aparecen flores, nos nuestra un tubo de cartón negro el cual está vacío, todos vemos que está vacío, lo cubre con una manta roja, escoge a un compañero de clase para que pase al frente, arranca de él cabellos mágicos y atrapa algunos piojitos mágicos también, los deposita sobre la manta la cuál retira enseguida al instante en el que todos gritamos las palabras mágicas; del tubo antes vacío saca una pañoleta de un color y después otra de un color diferente, y así una y otra vez, nosotros no paramos de aplaudir, de pronto levanta el pequeño tubo y lo agita sobre quiénes aplaudíamos eufóricos y nos baña con infinidad de confeti de colores; la felicidad nos hace su presa.

Pocos meses después de esa tarde de magia, soy enviado por mi madre a dejar de comer a mi padre a su trabajo. Subo al transporte público, me siento como siempre en alguna ventanilla y poder admirar el paisaje de la ciudad. De pronto, entre las pocas personas que viajan igual que yo reconozco al mago; va sentado de forma despreocupada leyendo un periódico. ¡Tú eres el mago! Le digo al momento que me paro frente a él, me mira, con un rostro inexpresivo lo niega moviendo su cabeza. ¡Tú eres al mago! Insisto. Ve a tu lugar y déjame leer el periódico; dice sin mirarme. Me siento de nuevo y ahora mi vista viaja entre la ventanilla y la persona con el periódico en sus manos. De pronto se pone de pie, indica al chófer que bajará del autobús, al pasar a mi lado estira su mano, justo de atrás de mi oído hace aparecer una moneda de chocolate envuelta en papel brillante. La magia existe; dice al momento de regalarme esa moneda, se aleja por el pasillo del autobús, se pierde de mi vista al bajar de él.

La siguiente vez que lo veo tengo la edad de veinte años. Sucede en la plaza principal. Traje de mago ahora sin capa, casi los mismos trucos de magia, mismo efecto en los niños que aplauden llenos de asombro mientras sus padres sonríen por la felicidad vertida en ellos. Me abro paso entre la multitud, llego justo frente a él y aplaudo sus trucos como si nunca los hubiera visto. Al finalizar el acto deposito algunas monedas en su sombrero y nuestras miradas se cruzan. El público se dispersa, el mago se sienta en una banca y yo me siento en otra banca distante para observarlo, guarda su varita mágica, el sombrero y demás cosas en un viejo veliz, se marcha lentamente sin mirar atrás.

Pasa el tiempo, ahora tengo la edad de veintiséis años. Manejo mi motocicleta por las calles del centro de la ciudad, el semáforo de un crucero se ilumina de color verde cediendo el paso, al frente de la columna de coches un vehículo Volkswagen no avanza, una falla mecánica es evidente, el estruendo de los claxons de los demás vehículos no se hace esperar, estaciono la motocicleta y me ofrezco a empujar el vehículo a una orilla de la calle; al quedar debidamente estacionado mi sorpresa es grande al ver descender del Volkswagen al mago. No sé qué pasó, venía bien, pasé un bache y el carro comenzó a fallar. Dice con rostro preocupado. La verdad sea dicha es que yo no sé casi nada de mecánica, pero para esos días paso muchas horas con mi hermano mayor y nuestro vecino Don Juan Castellanos quienes tienen gusto por los motores; pido al ahora viejo mago levante la pequeña cajuela del motor, pongo cara de saberlo todo cuando la realidad es que no sé prácticamente nada. Atino a tocar el distribuidor eléctrico y me doy cuenta que un cable está fuera de su base, no hago otra cosa más lo que la lógica me dicta, coloco el cable en su lugar. Dele marcha por favor. Digo con voz insegura, para mi sorpresa el vehículo enciende a la primera oportunidad. Me acerco a la ventanilla, él me da la mano, y me dice, gracias, como respuesta sólo sonreí. Cuándo veo que está a punto de arrancar su vehículo me dispongo a regresar por mi motocicleta, escucho nuevamente su voz, volteo y veo su mano salir por la ventana, me da una moneda de chocolate y sonriendo dice… te dije que la magia existe. Se marcha. Sonrío. Nunca lo he visto de nuevo. Quiero creer que sí, que la magia existe.

