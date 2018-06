LA NUEVA CASA (PARTE CINCO)

JOSÉ HERNANDEZ

¿Puedo entrar al cuarto que era de Sandra? Le pedí a su padre. El señor me llevó hacia los cuartos de atrás, para ver dónde dormía Sandra, mi voz se quebraba, quería llorar, me sentí muy mal, ¿Usted sabe que le pasó a la otra niña? No, pero la veo, y veo que es una chica profesional, sería e independiente ¿Tus padres no te contaron que eras adoptada? -no, y la verdad, no entiendo porque no lo hicieron, siempre he tenido una comunicación muy buena con ellos, esto jamás hubiera cambiado nada entre nosotros ¿Éramos hermanas gemelas, Sandra y yo? Que yo sepa, gemelas no, eran mellizas, hijas de una misma madre, pero en diferentes bolsas, se parecen pero son dos óvulos, no un ovulo partido a la mitad como es el caso de los gemelos idénticos. Señor, no me ha dicho su nombre. Perdón… entre el susto y el recuerdo… me llamo Carlos Escobar. Señor Carlos, puedo preguntarle ¿porque no nos adoptaron a las dos? Lo pensamos, pero cuando lo decidimos, tú ya habías sido puesta en un trámite de adopción y te fuiste antes que nosotros nos lleváramos a Sandra. Bien, también mis padres deben haber pasado lo mismo que ustedes, también soy hija única. ¿Han sido buenos padres para ti? Los mejores del mundo.

Creo que nosotros nunca llegamos a entender a Sandra, creo que ella, y con el dolor de mi alma lo digo, heredó el mal de su madre, aunque, siempre le mantuvimos la información oculta para que nada la perjudicará o la entristeciera, ella nunca lo supo.

Quiero llorar, la conexión qué hay entre Sandra y yo, era muy fuerte, y ni siquiera la pude ver nunca, para abrazarla… siempre sentí que me hacía falta algo, y ahora el destino me acercó a ella, y estamos más unidas que nunca, por eso estoy aquí.

Te invito un café, me dijo el señor, le conté todo lo que me había sucedido en la casa, lo que había investigado, y mis dudas con respecto a la muerte de Sandra.

Cuando le mencione, que Gregorio estaba desaparecido, me dijo, que seguramente estaba escondido, pues sabía que él había sido responsable de lo que a Sandra le pasó, la alejo de nosotros para hacerla infeliz y no descansó hasta que mi nena, terminó con su vida. Nosotros intentamos verla muchas veces, pero jamás se nos permitió la entrada a su casa y, con el tiempo, dejamos de insistir. 17 años tenía cuando la embarazó y se la llevó de nuestras manos, la perdimos para siempre. Lloramos y nos dimos un abrazo fuerte, él porque recordó a Sandra al verme, y yo, porque me di cuenta que esa parte que faltó siempre en mi vida, era ella, mi hermana Sandra. Le di mis datos, para cuando quisiera verme y me retiré. Le pregunté si sabía de alguien que Sandra veía, y me dijo que Támara le contó, que solo salía a ver al ginecólogo y a la psicóloga, ella y Juan, aparte de Gregorio eran los únicos que tenían contacto con ella. Me retiré de la casa, aún tenía ganas de llorar, y me hice la promesa de no descansar hasta saber si en verdad mi hermana se mató o la mataron. De los que la conocían, me falta hablar con Juan el chofer, así que lo voy a buscar, él debe de saber la hora exacta que Gregorio llego a casa la noche que Sandra murió.

Camino a casa, mi mente volaba, tenía tantas cosas dentro de mí, muchos sentimientos, es increíble cómo la vida me llevó a la misma casa donde mi hermana vivió, es increíble que el dolor que siento sea tan real, sabía que la conexiones entre ambas eran más allá de lo real, me siento tan mal, por todo, por no haber estado con ella cuando me necesitó, de no haberla conocido, de saber que sufrió al lado de un hombre que la maltrataba y la drogaba en complicidad con su psicóloga. Una gran furia me hizo virar repentinamente y me dirigí hacia el consultorio de Miriam Rosales, estacione mi coche y tome mi folder, el joven de la entrada me saludó, me pregunto cómo estaba, me dijo que no podía entrar sin ser anunciada, no me importó, entré y, al verla en su escritorio sentada, le tire el folder con las cartas dentro y con voz fuerte le dije, ahora sí me tendrá que dar explicaciones, quiero saberlo todo, y me lo va a decir, tengo evidencia del romance entre usted y Gregorio y además, de las drogas que le daban, mismas que llevaron a Sandra a matarse, entre los dos provocaron la muerte de Sandra y usted, es cómplice de un delito. Mi cuerpo temblaba de cólera, no sentía pero gritaba, mi furia estaba en su máxima expresión y el dolor de no saber qué le pasó a mi hermana, me hizo sacar una rabia que nunca había sentido.

Miriam me miraba asustada y con voz entrecortada, me dijo: siéntate, está bien, cálmate.

Conocí a Gregorio, cuando lo mandaba a buscar para hablarle de Sandra; ella estaba enferma, padecía de demencia y alucinaciones, y depresión severa, la alucinación siempre la ligué al hecho de que le daba ansiolíticos para mantenerla tranquila, pero en dosis que no podían hacerle daño. En las visitas de Gregorio para hablar de Sandra, noté a un hombre solo, tenso, desesperado, no pensó cuando conoció a Sandra que sería su cruz, su tristeza, la amaba mucho, pero siempre se arrepintió de haber empezado esa relación con ella, primero por la diferencia de edades y segundo porque, ella era muy insistente en buscarlo y el cayó en las manos de una joven atractiva. Él amaba a Martha sinceramente, me contó que se encontró a Sandra en una fiesta, y que él se levantó al baño y ella lo siguió, él le pidió que volviera a la mesa con sus padres, que no era momento para hablar, que Martha estaba por ahí y podía verlos, Sandra insistentemente le preguntó si la amaba, si no quería verla más, a lo que él le contestaba que sí, que ella le parecía una niña atractiva, que por eso no podía dejar de buscarla, Sandra se le echó encima lo abrazo y lo empezó a besas apasionadamente y Gregorio, correspondió a la pasión, al deseo que su carne tenía por esa joven atractiva, como tardaron, Martha se levantó a buscarlo, cuando fue a los baños escucho ruidos y abrió la puerta, se soltaron rápidamente ella se acomodó el vestido y salió del baño de prisa, Martha vio a Gregorio con mucha rabia y decepción, y se fue directo a la entrada principal, él me contó que le quitó las llaves a Juan y manejó, discutieron, forcejearon, apareció una curva, no se fijó y el carro se salió de la carretera, no llevaba el cinturón y eso lo hizo salir por la ventana, ella quedó atrapada, él se levantó y corrió a querer ayudar a Martha, y ella en llamas solo le gritó: “te maldigo Gregorio Peña” y entonces el carro explotó. Él se sintió muy mal, Sandra lo volvió a buscar, en soledad, con el dolor a cuestas, cayó nuevamente con ella, pero de cierta manera jamás lo hizo feliz. Él tenía dudas de si había matado a su propio hijo, porque ya en alguna ocasión la había visto maltratarlo cuando él estaba inquieto, el nene no quería a su propia madre, ella tenía trastornos, demencia, decía que olía flores en la casa; que veía a Martha por todos lados, que era ella quien la estaba volviendo loca, y Gregorio, no podía controlarla, cada vez era más difícil vivir con ella, cuando le pregunte directamente qué le estaba inyectado a Sandra, me dijo que era un calmante, y me mencionó la dosis, eso la relajaba y podía dormir, estaba tranquila y era más manejable, amigable e incluso cariñosa. En esas condiciones, obviamente, hacerle el amor era como estar con una muerta, necesitaba del cariño de alguien que se entregará a él, y yo… yo me enamore de él, ocupé el lugar de Sandra en viajes de negocios, en cenas, eventos, obviamente como amiga de la familia. Nos enamoramos, nos íbamos de fin de semana, él se relajaba conmigo; se des estresaba, no era malo, era solo un hombre con carencias y conflictos internos. ¿Me culpas de enamorarme de él?

Escuche todo lo que me dijo, la vi llorar, secarse las lágrimas y confesar que aún amaba a Gregorio. ¿Usted cree, Miriam que Gregorio le hizo daño a Sandra? Por supuesto que no, me niego a creer eso, me contesto firme y sería. ¿Estaba con usted el día que Sandra murió? Si, después de la fiesta, quedamos en ir a mi casa, y ahí, nos bebimos una botella de vino, se fue poco después de las dos y media de la mañana. Eso lo supo la policía, por eso lo dejaron ir, porque declaró que estaba contigo ¿no es así?

Si, Gregorio comprobó su inocencia y una vez comprobada su coartada, pagó al teniente de la policía para que quitara mi nombre de los archivos, así me mantendría alejada de toda la situación. ¿Usted, entonces en verdad cree que Sandra se suicidó? Sandra padecía de enfermedades mentales, y sí, yo sí creo que se suicidó. ¿Le mencionó alguna vez que quería hacerlo? No, nunca lo hizo, siempre andaba nerviosa, asustada, y sobre todo, bajo los efectos del alcohol y los narcóticos. Debió decir a la policía que él la drogaba, estaba bajo mucha presión y depresión, y Usted no hizo nada, sólo enamorar al marido de ella.

Sandra, estaba mal, y la relación entre ellos cada día estaba peor, yo no podía hacer más de lo que ya hacía, si, me siento culpable de haberme enamorado de Gregorio, lo confieso, fue un error, que pagaré toda la vida.

¿Cómo reaccionó Gregorio, el día que le contó que ella, Sandra lo engañaba? Se puso furioso, estaba muy molesto, quería saber todo, que le dijera todo, pero Sandra, jamás me dijo nada. ¿Alguna vez, crees que Sandra, supo de la relación entre ustedes? Lo dudo, Gregorio y yo nos veíamos a las afueras del pueblo, o nos íbamos de viaje, cuando venía, lo hacía como todos los familiares de mis pacientes, y ni él ni yo nos dábamos a conocer por el amor que nos teníamos.

Ese día, el día de la fiesta, cuando murió Sandra, ¿Gregorio no se separó de usted ni un momento? Sí, él se fue en su vehículo y yo en el mío, evidentemente no podíamos irnos juntos nos despedimos a las doce y media, él se fue a casa y yo a la mía, cuando llegó pasaban de la una y media. Entonces Gregorio si fue a casa, y regresó ¿Porque está tan segura que no le hizo nada a Sandra en ese tiempo? No lo creo, no sé qué fue a hacer, supongo que fue a dejar a dejar Juan para que descansara, Juan era su chofer y cuando vino a mi casa, el venía manejando el coche. Miriam ¿Usted sabe dónde está Gregorio, porqué abandono la casa y se fue sin dejar rastro de nada? No, esa noche fue la última vez que lo vi, ni al entierro de Sandra fue, corrió a todo el mundo, a Juan, a Támara y se encerró, nunca más lo vieron irse, solo desapareció, lo llamé, lo busqué, pero nunca lo volví a encontrar.

Me levanté, seria, con ella, le recriminaba el hecho que no hubiera ayudado a mi hermana por andar ocupándose del marido de ella, pero aun así, sabía que no tenía más información para mí, por alguna razón, quizás instinto, le creo que no sabe de Gregorio, está sola, está triste, y siente mucha culpa, tome los papeles, ella se levantó y fue a la ventana, lloraba,

cuando estaba por salir me dijo en voz baja: si lo encuentras, dile que aún lo amo.

Salí del consultorio, con la cabeza baja, tratando de convencerme de que quizás Gregorio, no le había hecho daño a mi hermana, simplemente no pudo lidiar con su enfermedad, la misma que padecía nuestra madre.

Cuando iba subiéndome al coche, retraída, me tocaron el hombro, y gire mi cabeza ¡hola! Claudia, ¿cómo estás? Era el asistente de la Doctora Rosales Bien le contesté, un poco aturdida. Oye, Sandra, alguna vez me dijo, que escondía su diario debajo de una tabla en el piso de su recámara. Si lo sé, lo encontré, pero le hacen falta unas páginas, no las encuentro. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ernesto ¿Eras muy amigo de Sandra? Cuando ella estaba bien, reíamos, en lo que esperaba que la Doctora la atendiera, confiaba en mí, me contaba cosas extrañas que le pasaban en la casa. ¿Qué cosas? Ven aprovecharé que es mi hora de comer, te invito un café, así te cuento con calma.

Nos fuimos a un café cerca de la oficina, nos sentamos y pedimos ¿Qué quieres contarme?

Sabes, antes me gustaría contarte, que yo sabía de ti, y Sandra también, ella decía que sentía que tenía una alma gemela, alguien parecido a ella, pero que estaba sana. ¿En serio? Ella decía que se acordaba de una niña que se parecía a ella, ¿son hermanas verdad? Si lo somos, mellizas, nuestra mamá, nos dejó abandonadas en un hogar de niños, cuando éramos unas bebes, ella estaba enferma y en un momento de lucidez, nos llevó ahí para que nos cuidarán, y quedamos a cargo de unas monjas, luego ella murió según me contaron. Sí, yo investigue algo de ella, supe que estaba mal de su cabeza; pero eso no es lo que le pasaba a Sandra. ¿Qué le pasaba a Sandra? Dime Ernesto, quiero entender.

Según lo que ella me contó, el alma de Martha la atormentaba, la mantenía aterrada, las puertas se abrían, las cosas se cambiaban de lugar, el sitio se llenaba de frío intenso y había un olor muy peculiar, como a flores, ella decía que Martha estaba acosándola y le decía constantemente a Gregorio que se fueran, pero él no lo quería hacer, muchas veces lo encontraba llorando pidiendo perdón, y ella le preguntaba a quien le hablaba y él no le contestaba. ¿Por qué trataba mal a Sandra? Era un enfermo celoso que no quería que saliera, la diferencia de edad lo aterraba y tenía miedo que ella se marchara. ¿Pero ella estaba enferma? Ella solo con pastillas para dormir dejaba de escuchar cosas en la casa, tenía miedo constantemente, sentía que Martha la perseguía. ¿Entonces si estaba enferma? Yo Creo que no, una vez, me dijo que la acompañara en la noche, entré por detrás y me quedé escondido en un cuarto debajo de las escaleras, Gregorio no estaba, y espere que Támara y Juan se fueran a acostar, casi a las tres de la mañana empecé a escuchar pasos en la sala y por las escaleras, un frío intenso que me hacían temblar, salí del cuarto y fui a buscar a Sandra, la encontré en una esquina llorando y temblando de miedo, la abracé tiernamente, ella se apretó mucho a mí, temblaba, sentí como si algo a nuestro lado pasaba, y algo me sopló el pelo, realmente fue aterrador, y Sandra lo vivía diariamente, noche a noche a la misma hora, ella lloraba y decía, ya no, basta, pero veíamos sombras cruzando la habitación por todos lados y a lo lejos una voz que no se entendía muy bien que decía, pero era de mujer, ahí los dos, en el suelo, abrazados vi como la puerta se entre abría y algo pasaba afuera a gran velocidad. ¿Qué pasó después? Todo volvió a la calma, el frío se quitó, las luces dejaron de apagarse y encenderse, y no se escucharon más ruidos en la casa, me quede abrazando a Sandra como una hora en el suelo y luego la levante y la lleve a su cama, estaba tomada, lo sentí en su aliento y me parecía que había tomado algo para dormir pues no abría los ojos, me quede con ella, admirando lo linda que era, era como una niña asustada, se agarraba de mi brazo con las pocas fuerzas que tenía, hasta que quedó finalmente dormida.

