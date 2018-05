LA NUEVA CASA (PARTE CUATRO)

JOSÉ HERNANDEZ

Támara y yo, bajamos a tomar un té, no podía dejar pasar la oportunidad de preguntarle más, ya que ella, era tan cercana al matrimonio, quien mejor para aclarar mis dudas, nos sentamos en la mesa de la cocina mientras ella calentaba el agua. ¿Qué piensa Usted que le pasaba a Sandra? Sandra tenía cargos de conciencia. ¿Porque? Gregorio y ella empezaron una relación después de que Martha murió, no tenía por qué tener cargos de conciencia. No mi nena, Gregorio ya se conocía con Sandra, se conocieron en una fiesta, meses atrás, Juan el chofer me contó que escucho algo el día que tuvieron el accidente, Martha salió ofuscada de la fiesta, y le dijo a Juan que trajera el coche, Gregorio salió detrás de ella y cuando Juan llegó, le dijo que se bajara, y escuchó cuando Martha le dijo, que era un sin vergüenza, que Sandra era una niña, que podía ser su hija, él trataba de explicarle que lo que había visto no era lo que ella pensaba, a lo que le contesto ella ¡La estabas besando! ¿Qué te crees que soy idiota? y Gregorio subió a Martha a la fuerza al carro y aceleró, ellos iban seguramente discutiendo cuando ocurrió el fatídico accidente, Juan se quedó y al día siguiente me contó lo que había sucedido, por supuesto accidente es accidente, ni él ni yo comentamos eso cuando la policía investigó, ya que llovía tanto y el venía tan alterado que perdió el control del vehículo.

¿Sandra se culpaba de la muerte de la señora Martha? Pregunté

Si, ella lloraba mucho, porque él, cuando discutían le decía que perdió al amor de su vida por una estúpida obsesión.

Un problema entre ellos siempre fue la diferencia de edades. Ella quería salir, divertirse como las chicas de su edad, y el solo la quería tener encerrada, tenía miedo de perderla, él viajaba mucho era un abogado prominente de una firma internacional y llevaba muchos casos, regresaba del trabajo y ella le contaba que escuchaba voces en la casa y que tenía miedo, que se cambiaran de casa, pero él no le hacía caso.

¿Era verdad señora Támara? ¿Se escuchaban cosas en la casa?

En una casa vieja siempre hay ruidos Señorita, pero creo que el alma de la señora Martha atormentaba a Sandra, cuando nació el nene, ella trataba de controlarse, pero era un manojo de nervios, ya no era la misma chica alegre, parece que y hasta me da pena mencionarlo, Gregorio la inyectaba para mantenerla tranquila, un sedante y que ella cumpliera con sus obligaciones maritales, y ella al estar encerrada en casa se metía a la biblioteca por horas a escribir en su diario y tomar alcohol, era casi una botella de vodka diario lo que ella consumía.

¿Pero por qué tomar tanto y medicarse porque lo permitía?

Estaba muy deprimida, un día se desmayó, la llevaron al hospital entre el señor Gregorio y Juan y ahí se decidió ir con un psicólogo, como Gregorio era muy celoso, le buscó la única psicóloga mujer del pueblo y yo la acompañaba todo el tiempo y la esperaba afuera en el coche.

¿Nunca fue sola a ningún lado?

– No, jamás, el señor nunca lo hubiese permitido.

Y la muerte del niño, ¿la recuerda?

– fue, muy triste yo lo dormí y Sandra estaba completamente inconsciente, el nene tenía poco más de tres años, ya caminaba, pasaba casi todo el tiempo conmigo, esa noche como siempre lo dormí, apague todo y baje a mi habitación, el Sr. Gregorio andaba en una de sus reuniones y solo escuche los gritos de Sandra en la madrugada, según dijo, se levantó, abrió el agua de la tina para bañarse y se fue a quitar la ropa al cuarto, como estaba muy mareada se desmayó, cuando despertó, escuchó el agua, se levantó y vio al bebé ahogado dentro de la bañera.

¡Debió de ser terrible para ella, encontrar a su hijo ahí!

Si lo fue, se encerró con su hijo en brazos, hasta que Gregorio se lo quitó, no fue a los funerales y la culpo del descuido de su hijo, las cosas en casa se pusieron peores que nunca, aunque Sandra tenía días buenos, ella siempre tenía miedo de estar sola en el cuarto de su hijo, lo escuchaba llorar, y escuchaba pasos por la casa, vientos helados, mucho frío aunque hiciera calor y un olor a flores.

¿Flores? He sentido ese olor a flores

– la señora Martha usaba un perfume que olía a flores, pero yo nunca lo olí

¿Y el día que Sandra murió?

– una noche igual que las de siempre, Sandra estaba intoxicada, y la deje dormida en su cama, la fui a ver cómo a la 11:30pm, y la vi dormida, después me retire a mi habitación, me pareció escuchar que llegaba, el vehículo de Gregorio como a las doce y media pero en la madrugada escuché los gritos de Gregorio y que corría bajando y subiendo las escaleras, llamando a Juan y a mí, y cuando llamó a la policía, me pareció curioso que dijera que tenía 20 minutos de haber venido, le pregunte a Juan y él me dijo que era como el señor Gregorio decía. Bueno Claudia es muy tarde ya, creo que debemos irnos, ¿tienes lo que buscabas?

Mi mente se puso al mil por hora, tenían muchas más preguntas que hacer pero, necesitaba volver a casa, si Sandra pasaba tanto tiempo en la biblioteca, es probable que el resto del diario este escondido ahí, y la pregunta que me hago es que si en el parte policial dice que testigos vieron a Gregorio retirarse a las 12:00 de la noche, ¿cómo es que llego hasta las 3:00am? ¿Dónde estuvo esas 3 horas si estaba a 10-15 minutos de casa?

-De inmediato conteste, si señora Támara, aunque hay unos libros en la biblioteca que tengo que recoger, si quiere váyase y yo cierro. -Está bien, pero yo si me voy, está casa se pone extraña de noche y no me gusta estar aquí. -Me quedaré, muchas gracias por todo.

Támara salió tomo su cartera y cerró la puerta de la cocina, respire profundo y me dispuse a buscar en la biblioteca el diario de Sandra.

Esperé a que Támara se alejara y de inmediato me dispuse a entrar a la biblioteca, empecé bajando los libros de todos los estantes, encontré papeles del trabajo de Gregorio, seguí por el escritorio y encontré un folder blanco, lo saque y dentro encontré unas cartas para Gregorio de una enamorada me quede muy extrañada Las cartas no tenían fecha.

Por ellas me di cuenta que Gregorio tenía una relación con la doctora Miriam Rosales, la psicóloga, ella sabía que algo pasaba, cuando Sandra dejó de llevarle el diario, ella supuso que le ocultaba algo a Gregorio. Esto desató por supuesto la furia de Gregorio, el motivo perfecto para dañarla, seguro encontró el diario de ella, seguro que eso sucedió.

Seguí buscando entre los papeles para saber si algo más había ahí, pero fue inútil, era de madrugada ya, y en la casa se escuchaban nuevamente los ruidos, salí despacio de la biblioteca y camine para traer mi cartera y mis llaves. El sonido de una mujer llorando me sorprendió cuando salía, de repente la casa empezó a sentirse extraña y mis latidos se aceleraron, aún no me acostumbro a lo que sucede en esta casa, aquí pasó algo y es eso lo que me mantiene intrigada, volví a escuchar algo como un sollozo, me armé de valor y subí las escaleras, siguiendo el lamento, abrí la puerta y entré despacio a la habitación, una silla mecedora estaba moviéndose, sentí que no estaba sola, y mi piel se erizó, sentí algo que no me dejaba avanzar, mi cuerpo entero temblaba y mi respiración se aceleraba sin cesar, con una voz tremulante dije ¿Sandra, eres tú? Sal de donde estés ¿Dime que te pasó, como te ayudo? De repente un ruido de una ventana que se abría y cerraba me sorprendió corrí al otro cuarto, era el del nene, caminando lento me acerqué a la ventana y la cerré, el cuarto estaba helado, me costaba respirar, me fui al closet y encontré un colchón que estaba metido ahí, lo saque despacio y al bajarlo sentí que algo tenía adentro, era un bulto, lo saque despacio y lo desempaque, habían unas fotos de Sandra y del niño, ella portaba el anillo que tengo en mis manos ¿Porque están escondidas? Atrás de las fotos decía: “para papá con cariño”. Había también unas postales de Sandra para sus padres. Ahí estaba la dirección de ellos, las tome para ir a buscarlos, necesito hablar con ellos, para que me cuenten un poco de Sandra y tal vez me ayuden a ayudarla.

Eran casi las 3am, tomé las cosas, las cartas de Miriam y las postales y salí de la casa muy rápido, cuando salía, sentí que el llanto nuevamente se escuchó, solo voltee a ver las escaleras y dije en voz baja, regresaré Sandra, para que tu alma sea libre debo terminar algo, y estoy segura que quieres que te ayude a encontrar la razón de tus desvaríos, del porque decidiste morir.

Salí rápidamente y llegué a mi carro, para irme a casa a dormir, sabía que mañana tenía que ir a trabajar y estaba agotada, llegando al carro y al ver hacia la casa las luces se encendieron un momento, era Sandra que se despedía de mí y de cierta manera agradecía lo que hacía por ella.

Solo dije volveré, lo prometo.

En cuanto llegué a casa puse los papeles en la mesa y me fui a dar un baño. Me acosté en la bañera y mis pies jugueteaban con la llave del agua, pienso tantas cosas de Sandra. Levanto mi mano y veo ese anillo que apareció en mi cartera, el anillo de Sandra, pienso, en realidad, pobre chica. Trato de revisar la historia poco a poco para entenderla. El encierro y las prohibiciones, los límites y los cargos de conciencia te pueden volver loca, a eso súmale que pierdes un hijo, la única que sabía qué iba pasando con ella y le podía ayudar era Miriam, pero no lo hacía porque no le convenía, Estoy segura que el resto de las páginas del diario, fueron arrancadas por Gregorio. Necesito ir a la casa de los padres de Sandra, quiero conocerlos y saber de ella. También quisiera saber ¿Dónde se metió Gregorio? ¿Por qué huyó? ¿Que escondía? Me dispuse a acostarme y descansar.

En la mañana alisté mis cosas y me dispuse a salir, terminé los pendientes en el trabajo y me dirigí a la dirección de las postales, llegué, era una casa muy bonita, me acerqué a la puerta y un señor grande me abrió y cuando me vio me dijo: “Sandra”, y se fue para atrás, de inmediato lo agarré y empecé a gritar ¡ayuda! ¡Auxilio!

Salió un hombre y me ayudó a recogerlo, estaba muy asustada y pensé que me culparían de haber afectado al señor, el otro hombre le dio unas medicinas y yo me quede de pie en la entrada, en unos minutos el señor empezó a tranquilizarse, le dieron un té, el hombre joven volteó a verme y dijo: ¿quién eres tú? Mi nombre es Claudia Zamora, soy periodista, estoy haciendo una historia de Sandra Escobar de Peña y me encantaría poder hablar con el padre de ella, bien, contestó el señor grande, hola Claudia, perdona cómo me puse, pero comprenderás que enterrar a tu hija y ver que se aparece por tu puerta es un momento muy difícil, tu parecido con ella es increíble, tú debes ser la otra chiquilla. ¿La otra? ¿Cómo que la otra? ¿Tus padres nunca te dijeron? Me senté y mi mente pensó muchas cosas al mismo tiempo ¿Qué me está diciendo? No quiero hacer conjeturas.

Empezó a contarme: hace como 25 años, mi esposa y yo enfrentábamos la peor crisis matrimonial, estábamos muy tristes por la noticia que nos dio el Doctor, mi preciosa Sandra Beatriz, no podía embarazarse, estaba muy triste, pues es lo que más deseaba. Caminábamos por un parque y veíamos niños jugando por doquier, estábamos deprimidos por lo que la vida nos estaba negando, la veía llorar tanto y todo el tiempo. Averigüé con una Monja que llegaba a mi oficina a pedir donaciones para la casa hogar “los niños felices” Ella recibía niños todo el tiempo, hablaba mucho con la monja, de mi situación con mi esposa y me recomendó que fuéramos a la casa hogar, que había muchos niños ahí, que querían el amor de padres que se les había negado. Platiqué mucho con mi esposa y la convencí de ir. Finalmente estábamos ahí, se miraba, en los ojos de todos los niños, la tranquilidad y el cuidado por parte de las monjas. Se sentó a observarlos y una nena de dos años se acercó a darle una taza de té de juguete y fue entonces que sintió que era ella la hija que le había negado la vida, blanca, ojos negros, risueña, muy lista para su edad. Hablamos con la monja, nos contó su historia, la mamá de ella llegó una noche hasta la puerta con dos bebes en brazos, enferma, la recibieron, la alimentaron, estaba desnutrida, llamaron al médico para que la tratara, padecía de problemas mentales, le quitaron a las niñas, y la dejaron en un cuarto aparte. Ella no estaba bien, se golpeaba, se hería con lo que encontrara y las monjas llamaron al psiquiátrico, para que la atendieran y se la llevaron. Unos meses después nos comentaron que ella murió, se suicidó.

Eso nos contó la monja, aun así, mi esposa, seguía viendo a la nena con los mismos ojos de amor, yo tenía mis dudas pues las enfermedades mentales son hereditarias, pero a ella no le importó. Hablamos con el médico y con la monja y nos dieron buen diagnóstico de Sandra, nuestra pequeña. Procedimos a iniciar los papeles para llevarla con nosotros a casa y darle un hogar. Empezamos nuestra familia deseada y fuimos muy felices, era una chica modelo, aunque precoz, con un carácter fuerte y muy decidida, muy buena alumna y muy buena hija, hasta que se le cruzó en el camino el hombre ese que trajo la perdición de su vida, Gregorio Peña. Nos alejó de ella y dejamos de verla por años, no nos dejaba verla y ella no nos quería ver, eso entristeció mucho a mi esposa, más cuando enfermó, le mandamos a decir con Támara que estaba enferma, que la quería ver, le dio pulmonía. Sandra jamás vino, ni siquiera al entierro. Luego nos dieron la noticia de que mi Sandra, mi nena, se mató, igual como lo hiciera su verdadera madre. Es muy triste, realmente, creo que con nosotros, ella hubiese estado controlada, aunque padecía de depresiones, sentía que algo le faltaba en su vida, y creo que ese algo, la unió a Gregorio, y nos alejó para solo volverla a ver dentro de una caja, en un cementerio.

