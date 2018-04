LA NUEVA CASA (PARTE TRES)

JOSÉ HERNÁNDEZ

Se me pasó el día leyendo el expediente de Sandra, y son casi las 11pm, esto en realidad no me deja en paz, hay algo que siento dentro de mí, me he obsesionado con ella, con querer saber más de ella. Empecé a ordenar los papeles metiéndolos en el folder sobre la mesa, de repente empieza la luz de mi cuarto a encenderse y apagarse, a lo cual no le di importancia, seguro el bombillo esta malo, creo que estoy cansada y necesito dormir, llevo alrededor de 4 tazas de café y me siento nerviosa, dejé todo en mi mesa y me dispuse a acostarme, apagué las luces, aseguré mi casa y finalmente me quede dormida.

Desperté asustada, afligida, la puerta de mi cuarto estaba abierta, juro que la había cerrado, el viento debe de haberla abierto… pero tenía mucho frío, así que no quise levantarme, tome mi celular para revisar la hora y cuando lo estaba encendiendo, pasó algo a través de la puerta, me sentí aterrada, y me cobije, cuando el celular encendió, de nuevo la hora 3:00 am, la hora de la muerte de Sandra. Me levanté, y caminé hasta la puerta asomándome a ver si veía algo, si la veía a ella. Escuché ruidos en la sala, de puntitas, muy despacio, llegué a la sala, vi el comedor, y me asusté ¿Qué paso aquí? Los papeles del expediente de Sandra estaban regados por todos lados, como si alguien los hubiera tirado, mentiría si dijera que no me asusta. Empezó a llover muy fuerte de repente, un rayo iluminó mi departamento por unos segundos, me regrese a la cama rápidamente, los ruidos en las ventanas se intensificaban, era el golpe del agua que golpeaba con fuerza al vidrio, y el ruido del viento que azotaba en el techo de la casa, sentía que mi cuerpo temblaba de miedo, en un momento y sin darme cuenta me quede dormida, a pesar del miedo me venció el cansancio. Me levante temprano al día siguiente, me fui a trabajar, observe la casa, de día, y ante la luz, es otra cosa, recogí las papeles tirados aun y los guarde, me dispuse a irme a mi trabajo.

En medio de la edición y corrección de escritos para el periódico, busque en mi cartera un lapicero, y encontré un anillo, antiguo, raro entrelazaban unos delfines, ¡no puede ser! me dije, busque rápidamente entre mis papeles, pues ahí había encontrado la foto de la sección de sociales, donde salía Sandra con Gregorio, cuando finalmente la encontré, mi corazón se aceleró, ¡es el anillo de la foto! … sentí que me desmayaba del susto, ¡el anillo de Sandra! ¿Qué hace en mi cartera? – lo único que se me ocurre es que anoche ella llego y lo puso ahí, ¡No que es eso! Eso no puede ser real, el anillo es muy lindo, lo tome y me lo puse, es justo a mi medida así que lo deje en mi mano.

A la salida del trabajo, fui a la casa, aproveché lo que quedaba de la luz del día, aun la casa sigue desocupada así que entré por la parte de atrás donde pude abrir la puerta con un simple empujón, seguro nadie lo notará. Empecé a recorrerla, pensando ¿Dónde guardaste las páginas del diario Sandra? La casa de día no parece tan tenebrosa, aunque si, un poco misteriosa, una casa llena de ruidos, se sentía un ambiente pesado en la atmosfera.

Sigo revisando la casa, de repente escucho en la parte de arriba un llanto, parece una mujer llorando, subo la escalera, y reviso rápidamente cada cuarto, pero el llanto es muy tenue, y apenas lo distingo, ahora me parece que no es arriba, más bien es abajo, nuevamente bajo. Debajo de las escaleras hay una pequeña bodega, bajé cuidándome de todo lo que había ahí, y empecé a sacar cajas con papeles adentro, es curioso que todas estas cosas estén aquí pensé, pero como nadie dura demasiado tiempo para arreglar por completo y botar cosas viejas de antiguos dueños, la casa la alquilan con todo lo que tiene adentro, sus muebles, la biblioteca con libros. Saqué las cajas y rebusqué, me encontré con un álbum de fotos, las revise rápidamente, hay fotos de ella de niña, y del bebé, realmente es increíble el parecido entre Sandra y yo, no idénticas, pero sí muy parecidas, encontré un archivero pequeño, con documentos personales, pasaportes, certificados de nacimientos. El de Gregorio tiene las paginas casi llenas, denota mucho la ausencia en casa, pues viajaba constantemente fuera del país, el de ella sin embargo, vacío, ni un solo sello, ¡ah pero que es esto! Mis manos temblaban, me dio un escalofrío por todo el cuerpo, sentí como mi sangre corrió y mi respiración se aceleró, no puedo estar más asustada ¡Sandra y yo nacimos el mismo día! Me quede sorprendida, asombrada y, para ser franca, realmente asustada. Son demasiadas similitudes entre Sandra y yo, la siento todo el tiempo, hasta su dolor soy capaz de sentir, me quede viendo su foto, su fecha, pero…. ¿Cómo es posible?

Seguí buscando entre las cajas, queriendo encontrar más para poder averiguar qué pasa con Sandra, porque no me deja en paz su historia ¿Que secretos más esconden las paredes de esta casa?

El agotamiento me está matando, estoy obsesionada con ella, tengo que ir al registro, quiero saber el nombre de sus padres, para ver si Sandra y yo somos familiares, he escuchado que en el mundo hay caras iguales, pero tanta coincidencia me está angustiando. Se hacía tarde ya, las cosas tiradas, empecé a recoger, me levanté con cautela, tratando de no hacer ruido, aunque estaba sola, sentí que así no molestaba a Sandra, al nene, o a lo que estuviera ahí.

Guarde todo, y de repente escuché ruidos en la cocina, entró alguien a la casa, tenía mucho miedo, no sabía quién era, yo estaba en una propiedad privada, me escondí detrás de unos muebles en la sala, y escuche pasos que venían hacia a mí, de repente, me percate que mi bolso y las llaves de mi carro, estaban encima de la mesa, escuche cuando levantaron las llaves, y una voz seria hablar ¿Quién anda ahí? Identifíquese o llamare a la policía…. No me quedó otro remedio más que levantarme, y dije con voz suave, Señora, perdón mi nombre es Claudia Zamora, viví aquí hace unos días, deje unas cosas y vine a recogerlas.

La Señora, mayor, pelo canoso, baja de estatura, entre unos 60-65 años, me observó y apretó las llaves haciéndose para atrás lentamente.

Repetí nuevamente. Soy Claudia Zamora, antigua inquilina de esta casa,- pero sus ojos, me miraban fijamente, había temor, sentimientos, hasta, lo podría jurar, ganas de llorar, me acerque y le pregunte, ¿Señora, está usted, bien? Ella no pronunciaba palabra alguna, sus ojos seguían puestos en mi de una forma ya incomoda, me acerqué a ella para quitarle mi bolso, y reaccionó. Hola, perdón, soy Tamara, Tamara Ortiz, vengo a limpiar la casa, y darle mi vuelta, hace tiempo trabajé aquí, para el Señor Gregorio y la Señora Sandra, y en ese momento, jaló una silla y me dijo, con su permiso, no me siento bien, y se sentó.

Corrí a darle un vaso de agua, cuando se lo di, noté que sus manos estaban heladas, y le pregunte ¿Señora puedo hacer algo por usted? Necesita que llame a alguien que venga por usted? Y ella no me contesto, se sentía aun medio perturbada.

Agarre mis cosas, y al ver que no hablaba, le dije, con permiso, ya le expliqué por qué estaba aquí, me tengo que retirar. Cuando iba hacia la puerta sentí que me seguían, un viento inesperado cerró la puerta de golpe, y al voltear, la señora no estaba, había desaparecido, empecé a gritarle Señora Tamara, está usted ahí, ella asomó su cuerpo en las escaleras y me dijo: si aquí estoy, ven quiero mostrarte algo. La curiosidad que me embargaba casi me jaló, y subí las escaleras hasta ella, ven, me dijo, quiero que veas esto, me llevó a la recamara del bebe y sacó de un guarda ropa unos papeles, entre ellos una foto de Sandra, y me dijo:

-por un segundo pensé que mi pequeña Sandra había vuelto. Le tomé la mano suavemente, y le dije, si señora, me han dicho de mi parecido con ella ¿Usted, la conocía bien? Ella me contesto rápidamente, nerviosa: un poco, ella guardaba mucho en su mente, cuando hacia las cosas, no controlaba lo que llevaba por dentro, fue muy infeliz, pero ahora está feliz, y tranquila, por fin.

No podía, dejar de preguntar ¿Qué le paso a Sandra señora Tamara? ¿Qué pasaba entre ella y Gregorio?

Es una historia muy triste realmente, me contesto, Gregorio Peña, un hombre de mucho dinero, esta casa, la construyó para él y su primera esposa, se disponían a ser felices, a tener hijos, intentaban e intentaban y los perdían, fue catastrófico una noche que llovía mucho, ellos venían de una fiesta, a media noche, eran mucho de cocteles, y él manejaba, el agua en el pavimento hizo que las llantas derraparan y en una curva cayeron a un barranco, dieron vueltas, el salió por la ventana y ella se quedó en el carro, que explotó, muriendo la pobre Martha.

Wow dije con asombro ¿Cómo es posible, y el que hizo? Quedo desmayado afuera del auto, y cuando despertó solo pudo ver las llamas consumiendo el vehículo y a su esposa.

El resto de esos días fueron muy tristes, el lloraba, se culpaba, se pegaba contra las paredes, no comía, no bebía, solo quería morirse, poco a poco, paso meses encerrado, sin querer ver a nadie. Hasta que se apareció ella, Sandra, un día en la puerta, preguntando por él, venía a darle el pésame por la muerte de su esposa, cuando subí y le dije el nombre, él al principio dijo que no, cuando me di la vuelta, me contestó que la vería en la biblioteca y me pidió agua para asearse un poco.

Hice pasar a Sandra, joven, linda, muy guapa en realidad, venía con el uniforme del colegio, y en la biblioteca le pregunte que si quería tomar algo, un café o un té, me contesto que un té, fui a traérselo, y la encontré revisando los libros, le pregunte si necesitaba algo más, para retirarme, y ella me contesto que no, a los 20 minutos bajo Gregorio, era él otra vez, el Gregorio de antes, el señor, elegante y distinguido, perfumado, se metió a la biblioteca a hablar con ella, y duraron como 4 horas, encerrados, los escuchaba reír, tocar el piano, cantar, cuando se fue, a él le cambio el humor, era otro, me pidió comida, y al día siguiente Sandra apareció nuevamente en la puerta, en un par de días Gregorio, volvió a su trabajo, y en las tardes, me pedía te, y galletas para la niña de sus ojos, a veces llegaba ella, otras él la iba a traer al colegio.

Eso coincide con lo que la psicóloga tenía en el expediente, mas no con lo de las visitas de Sandra, pensé ¿Ella venia en uniforme? pregunté. Sí, me contesto, era muy linda, delgada, con la piel blanca, como tú, esos ojos tan vivos, tan llenos de luz, nunca hablaba conmigo, y una noche, salieron de la biblioteca, subieron de la mano las escaleras, y se encerraron, supe que Gregorio, estaba enamorado de ella, desde que le pronuncié su nombre, cuando vino por primera vez, a visitarlo con la excusa de darle el pésame, o por lo menos, eso fue lo que me dijo ella, pasaron meses en ese ir y venir, a veces se peleaban y ella no venía, y él andaba con un humor terrible buscándola por todos lados, hasta que regresaba nuevamente, él era feliz, aunque la diferencia, de 26 años, era peligrosa, le exigía verla, era celoso con ella, mandaba a Juan el chofer, a vigilar a Sandra a la escuela, y a mí a acompañarla a su casa, para que me fijara si volteaba a ver a alguien, era muy celoso, una noche, los escuche que irían a hablar con sus padres, y regreso con ella y una maleta, pues la preciosa Sandra, estaba embarazada, y ahí empezó una historia muy feliz entre ellos, hasta que mi niña Sandra, empezó a enloquecer, porque él la mantenía encerrada, no tenía nada que hacer más que beber. Y el nene, cuando lloraba, la volvía loca, empezó a escuchar ruidos en la casa, decía que alguien la seguía, la perseguía, la acosaba. Gregorio, nunca le hizo caso, decía que eran cosas de ella. Pero, es verdad, en la casa se movían cosas de su lugar, algo había, que estaba volviendo loca a Sandra.

