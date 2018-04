LA NUEVA CASA (SEGUNDA PARTE)

JOSÉ HERNANDEZ

La historia de Sandra me ha dejado con muchas dudas, dicen que se miraba feliz. Cierto es que la muerte de un hijo trastorna a cualquiera, pero ¿Por qué esperar 6 años para matarse? Según todo lo que he cubierto en reportajes lo hacen días después, cuando ocurre la parte más crítica de una pérdida.

Hay fotos de ella en notas sociales, donde está cenando con empresarias y con Gregorio, muy arreglada, muy delgada, risueña.

¿Que hizo Gregorio desde la media noche, hasta las 3 le la mañana, cuando encontró a su mujer? Estaba a 5 km de su casa ¿Porque tardó tanto? ¿Dónde está ahora?

Ese día me dispuse a entrar a la casa. Me detuve enfrente y entré, con las mismas llaves. Eran las 12 de la noche, quise hacerlo así para que nadie me viera. Subí a la habitación, despacio. Aquel frío nuevamente me atrapó antes de llegar al segundo piso, sentí como pasó algo entre el cuarto y el baño, parecía un trapo blanco a gran velocidad, revise el baño y no había nada y luego vi hacia arriba, ahí estaba la puerta hacia el ático. No recordaba que nunca subí, solo estuve tres días, lentamente jale la cadena y bajaron las escaleras, saque mi teléfono y me dispuse a subir lentamente. Cuando estaba arriba, sentí el viento y vi una luz, era la luna por la ventana, parecía que me apuntaba directamente a un baúl de madera, fui directo y lo abrí, encontré fotos del pequeño bebé, ropa y juguetes, el certificado de nacimiento. Pero algo me llamó la atención: encontré fotos de ella… embarazada, se miraba mayor, fui a ver las fotos del álbum y ahí encontré más fotos, era obvio ¡Sandra estuvo embarazada otra vez! ¿Porque no hay registros de otro bebe? En el registro de nacimientos no hay otro más que el de un niño.

Ahora hay más dudas en mí que me llevan a seguir buscando en aquella casa sus secretos.

Husmeando en el ático sin querer se me pasó el tiempo, encontré un mensaje de Gregorio para Sandra.

Sandra:

Esto no puede continuar así, te matas poco a poco y me matas a mí, no puedo creer lo que hiciste, me duele el corazón porque sabes que te amo con pasión.

Gregorio.

¿Qué sería lo que hizo Sandra? Encontré una ropa ensangrentada y unas sábanas, donde estaba envuelta la carta de Gregorio. Seguía buscando respuestas a lo que en esa casa sucedió. El tiempo pasaba y los ruidos en la casa se intensificaban ¡es ella! Baje despacio las escaleras y vi una luz que se encendió y apago rápidamente en el cuarto principal, un frío de angustia empezó a adueñarse de mí.

Hace un tiempo leí, que la presencia de un ser no vivo, se manifiesta moviendo cosas y con una baja de temperatura.

Ese olor nuevamente, olor a flores, es ella estoy segura, rápidamente entré al cuarto y cuando caminaba, algo rechinó en el suelo, una tabla de madera estaba floja, me agaché y la levanté con un prendedor de mi cabello que utilice como ganzúa, encontré un diario, con mi celular alucé para ojearlo, era de Sandra.

Martes 17 de octubre.

La psicóloga que me está tratando me dijo que debo escribir como me siento, bien, me siento mal, la indiferencia de Gregorio me ahoga en esta casa, escucho reproches todo el tiempo, me culpa y me culpó de lo sucedido a mi hijo.

Sábado 21 de octubre.

Hoy Gregorio y yo, hablamos, estoy embarazada nuevamente, pero… no lo quiero. Estoy muy mal y paso dormida mucho tiempo, quiero morirme, nada hará que me recupere.

Sábado 27 de octubre.

Hoy en mi cita con la psicóloga tuve una regresión, recordé que bañaba a mi nene y me fui a acostar. Yo lo maté. Yo lo maté.

El resto de páginas del diario están arrancadas, no hay más.

Son casi las tres de la mañana, el nombre del médico está en una tarjeta: Octavio Bustamante. Lo iré a buscar para que me cuente de Sandra, y que era lo que tenía.

Cuando salí, escuche a lo lejos un chorro de agua, regresé, subí, entré al baño, estaba abierta la llave, la cerré, son tuberías viejas, pensé. Pero el frío en la casa se intensifica, bajé las escaleras lentamente alumbrándome con la luz de mi celular, de pronto la batería se acabó, me quedé completamente a oscuras, sentí pasos al rededor mío, y estoy segura que alguien me observa, grité ¿Sandra eres tú? ¿Quieres hablar conmigo? Sonó un portazo arriba, corrí nuevamente al cuarto principal, mi cuerpo temblaba pero mi curiosidad era mayor. Sabía que algo me quería mostrar, no sé porque pero lo intuía, me estaba enseñando algo, quería que yo lo averiguará, y por eso me atraía constantemente a la casa. Una luz se encendió en otro cuarto, fui hacia allá, abrí lentamente la puerta, era un cuarto de un niño, seguramente del niño que murió. Había un ropero y empecé a abrir las gavetas, la luz se fue nuevamente. A oscuras, encontré un libro grueso, lo tome y salí de la habitación. Bajé las escaleras, cuando llegue a la puerta, antes de salir, voltee a las escaleras y la vi por primera vez… mi piel se erizó ¡Era ella! Era Sandra Escobar de Peña, de pie en la escalera, me petrifiqué, temblaba, casi no me podía mover, salí de la casa como pude, miré el reloj. Hora exacta 3:00am. La hora de su muerte.

Sumamente alterada subí a mi carro, saque de mi cartera un cigarrillo y baje los vidrios, alcé la mirada hacia la casa y nuevamente mis ojos se clavaron en la ventana, mi cuerpo temblaba confundido entre el nervio y el frío. Encendí las luces de mi carro, revisé lo que encontré en el cuarto del bebé, eran documentos médicos.

Certificado de defunción del bebé Peña Escobar. Tres años de edad, varón. Muerte por ahogamiento. Hora de su muerte 3:00am.

En los papeles está el nombre de la clínica y del doctor: Octavio Bustamante.

Manejé hasta mi casa pensando tantas cosas, llegué y… nunca he tenido miedo a la oscuridad pero dejé las luces encendidas. La silueta de Sandra no se me borra de

mi mente, no tengo sueño. Seguí revisando los papeles para ver si encontraba algo más, relacionado con el otro embarazo de Sandra, pero no había nada. De repente, sin darme cuente, me quede dormida.

El siguiente día, sábado, me desperté como a las siete, me hice un café, encendí un cigarrillo y saque los papeles para obtener el número de la clínica, hice cita con el ginecólogo Octavio Bustamante, me alisté y me fui de inmediato ya que solo atendía por la mañana.

Ya en la clínica, entré al consultorio del doctor Bustamante, saludé y de inmediato le informé que no era una cita médica sino que, como periodista, iba a solicitarle un poco de información de una paciente suya. Le di el nombre. Un gran silencio y muchos nervios invadieron al doctor, titubeó un poco -¿Porque quieres saber de ella? Me dijo-. Verá usted –respondí- hace unos meses me mudé a esa casa, soy periodista y me intrigan ciertas cosas, una de ellas el saber que tuvo otro embarazo del que no hay registro alguno.

El doctor Bustamante, se quedó pensativo, luego respondió: No hay registro de su nacimiento porque no lo hubo, ella vino a verme y me pidió practicara un aborto, el bebe venía enfermo, así que antes de los 4 meses, interrumpimos el embarazo.

Le pregunté qué tenía el bebé y me respondió que tenía una mal formación genética producto del abuso de fármacos y alcohol, Sandra padecía una depresión severa y estaba haciendo uso indebido de medicamentos.

Le pregunté si señor Gregorio Peña estaba enterado y me respondió que no lo sabía, nunca vino a preguntarle. El procedimiento estaba autorizado y tenía registros y ultrasonidos que avalaban esa decisión médica. Fue lamentable lo que le pasó, dijo, vi en las noticias que se suicidó, ¡pobre chica! Tan joven y bella, pero siempre nerviosa, siempre fumando, y pálida.

Le pregunté una cosa más al doctor Bustamante, que si de casualidad sabía quién era la psicóloga que veía a Sandra. Nunca lo mencionó-me dijo-, pero no es difícil saberlo, solo hay una en todo el pueblo: Miriam Rosales.

Abandoné la oficina del doctor, pagué su consulta y me fui a buscar a la psicóloga Miriam Rosales, estaba a 5 cuadras de distancia, antes, me detuve a tomar un café.

Llegué a la clínica esperé, y un joven muy guapo, alto y como de mi edad, me recibió.

Noté que al verme se sorprendió un poco, como que se asustó o se puso nervioso.

Me dijo que esperara un poco, que la Psicóloga me atendería en un momento.

Cuando la Psicóloga me atendió, un par de minutos después, entré rápido, me senté y le dije sin rodeos, quiero saber de Sandra Escobar de Peña, ella sonrió y me dijo: sabes que me recordaste a ella, se parecía un poco a ti, probablemente misma edad, el mismo porte, los mismos ojos. Pero el secreto profesional, me obliga a no dar información de mis pacientes. ¿Aunque ella esté muerta? -Pregunté- bajó la mirada y me contestó: si, lo siento, aunque ella esté muerta, no te daré ninguna información y si no vienes a otra cosa, por favor, retírate.

Me levante molesta, sé que mucho de lo que quiero saber de Sandra, lo sabe ella. Los psicólogos son como los confesores religiosos. Salí del consultorio y, para mi sorpresa, el chico guapo me esperaba afuera. ¿Porque quieres saber de Sandra? –me preguntó-.

Consideré que contarle que se me aparece su alma sería un poco loco, así que le dije que era un familiar, lo cual de inmediato creyó, por el parecido que tengo con ella.

Él se había Imaginado eso, me entregó una copia del expediente de Sandra que subrepticiamente hurtó del archivo de la licenciada Miriam. Vete y, por favor, si puedes hacer algo por ella, hazlo. ¿Algo como qué? – pregunté asustada- sé que no me vas a creer esto -me contestó- pero soñé con ella, y me decía que regresaría, desde que te vi, recordé el sueño y te saqué la copia del expediente para que lo veas, ojalá ahí encuentres algo de lo que buscas, y puedas hacer que descanse en paz.

Me fui a mi carro de inmediato, no me detuve hasta llegar a casa.

Me dispuse a hacerme otro café, la curiosidad me estaba matando, me senté y abrí el expediente de Sandra Escobar de Peña.

Ya preparada, con el aroma del café invadiendo mis sentidos, empecé a leer el expediente: Sandra Escobar de Peña, 27 años. Trastorno de depresión severa. Medicamentos: Rivotril .

Notas:

Sesión 1

Sandra está nerviosa, come poco, no puede dormir, su bebé murió ahogado, presenta problemas de insomnio, y problemas con su esposo Gregorio. En esta primera sesión hablamos de ella, de su niñez y de la mala relación con sus padres. Le gusta pintar y tejer un poco. Cursó sus estudios en diversos colegios por problemas de conducta.

Está muy deprimida.

Sesión 2.

Sandra hoy vino con unas copas, le dije que así no podía asistir a las terapias, así hablamos, me contó de Gregorio.

Lo conoció a los 16 años, era viudo, en una fiesta a la cual asistió con sus padres, la enamoró desde el primer momento, pero él era 26 años mayor que ella. Ella aún estaba en el colegio y empezó a ir a traerla todos los días, la carencia de un padre amoroso la confundió y poco a poco fue definiendo una relación amorosa con él. Se enamoró. Un día la llevo a su casa a comer, entre platica y platica le dio vino, el cual ella no rechazó, finalmente terminaron haciendo el amor. Esto se repitió durante un par de meses, ella lo amaba. Un día su periodo de retrasó y cuando le contó, él de inmediato le pidió que se casaran, que un hijo era lo que más anhelaba pues su esposa anterior no podía tener hijos, había quedado viudo debido a un accidente de coche. Fueron juntos a hablar con los padres de Sandra y como era de esperarse la reacción inmediata fue mala. Terminaron corriéndola de su casa. Se fue con él. A unos cuantos meses se casaron en espera del bebé tan anhelado.

Sesión 3.

La relación con Gregorio es mala, al ser ella tan joven y bella, no la dejaba salir, ni hablar con nadie, la mantenía presa en su casa, y eso la mantenía atormentada, de mal humor, rehusándose a tener relaciones con él, empezó a beber con el Niño en casa y él discutía con ella por sus descuidos, llego hasta los golpes contra ella en alguna ocasión. Le pregunté porque no se alejó de él. Me contestó que la dejaba encerrada en la casa y custodiada por una mujer que era el ama de llaves y estaba a cargo de la limpieza.

Lo único que la hacía feliz era su hijo.

Sesión 15 Día del accidente

Hicimos una técnica de regresión, acosté a Sandra y volvimos al día del accidente, Sandra tomaba mucho y recuerda vagamente que iba a bañarse. Dejó la llave de la tina abierta y se quedó dormida en la cama, El Niño estaba en su cuarto, dormía, pero se despertó y se metió a la bañera a jugar, cuando ella despertó escucho el agua correr se levantó a cerrarla y ahí lo encontró ahogado. Gregorio estaba en una reunión y llegó de madrugada, cuando entró, la encontró tirada, con el cadáver de su hijo entre sus brazos y se lo quitó. La culpó de su muerte y no le permitió darle sepultura a su hijo, la dejo encerrada alegrando ante todos que ella estaba mal.

Los días pasaron y la relación entre ellos era cada vez peor, a veces él le inyectaba algo para que pasara días completos dormida. Cuando llegaba, así a veces medio consiente, se satisfacía en su cuerpo y la dejaba dormida.

Sesión 28

Nota: le pedí a Sandra regular las dosis. En cada sesión le entrego una pastilla para que vuelva al día siguiente por la otra. Las sesiones empiezan a volverse muy calladas pues ella no quiere hablar, siempre la acompaña una mujer que espera afuera y se la lleva medio empujada o jalada de regreso.

Sesión 42

Hoy compartió conmigo algo que me preocupó, me habló por primera vez del suicidio. Ella quiere morir. Dice escuchar en su casa que el agua se abre sola. Además escucha la risa y el llanto de su bebé. Son alucinaciones, bajare la dosis del ansiolítico.

Sesión 53

Desde que empezamos las sesiones le regalé a Sandra un diario, para que escriba lo que siente y piensa, así, cuando no quiera hablar, yo leeré el diario. Empezó a traerlo a las sesiones y poco a poco entendí que empezaba a tomar un poco más de control de sus emociones, vi mejoría en ella, pero no en la relación con Gregorio pues le pide un hijo y ella se rehúsa. Como no puede salir de casa me pidió que le comprara pastillas anticonceptivas y se los compré.

Sesión 18

Desde la primera sesión, han pasado 5 meses que atiendo a Sandra, no noto mejoría, la situación en casa es igual, y sigue bebiendo de más, mande a llamar a Gregorio para que escondiera el alcohol o lo sacara de casa, pero él no ha querido venir. Supongo que en ese estado Sandra es dócil y fácil de tomar porque él quiere un hijo. Eso es lo que la tiene trastornada. Aún no supera la pérdida de su hijo.

Termine de leer el expediente casi Todas las sesiones eran lo mismo, trabajo de Gregorio y los pleitos con ella porque tomaba. fueron años de terapia y de triste relación con Gregorio, trataba de leer rápido las sesiones para encontrar alguna mención de cosas inconclusas, si tomaba medicamentos para no salir embarazada, cómo es que quedó embarazada, probablemente en su desorden mental olvidaba tomarlo, y con el medicamento y el alcohol como dijo el Doctor hizo que viniera mal.

Seguí buscando en las sesiones y encontré algo que acaparó mi atención.

Sesión 135.

Sandra menciona a un hombre que le está mandando cartas de amor, menciona que es alguien que ha llenado su corazón, le dice que la ama y que la ayudará a alejarla de él, y que van a ser felices.

No habla más del hombre misterioso en ninguna otra sesión!

Sesión 173.

Sandra menciona que esconde su diario en su cuarto en el suelo de madera porque ya no me lo quiere traer, teme que Gregorio lo encuentre pues habla de otra persona.

Nota: Sandra ha faltado a varias sesiones.

Sesión 184.

Sandra menciona las alucinaciones de su hijo, se vuelven más frecuentes, el medicamento no está causando efecto y lo está combinando con otro fármaco para dormir.

No dice nada más en las sesiones con la psicóloga solo un poco de la relación mala que llevaba con Gregorio, si solo salía a sus sesiones y vigilada, ¿A dónde se iba?

Supuse que debe haber partes del diario en otro lado y para saber qué pasó con Sandra debo volver a la casa y seguir buscando hasta encontrarlo seguro lo escondió en otro lado.

Me gusta: Me gusta Cargando...