LA NUEVA CASA (ÚLTIMA PARTE)

JUAN HERNÁNDEZ

Una brisa fuerte atravesó la sala, y en la escalera arriba vi que una sombra apareció, -Vámonos, Por favor, no quiero estar aquí ¿Qué pasa? Me asustan. -Cálmate hija, me dijo Támara, no sufras más, todo está bien, no tengas miedo, Martha no descansa porque tiene un pendiente, acabar con lo que a ella la acabo. Y no podrá, está casa esta maldita porque su odio jamás pudo contra Sandra, el verdadero culpable de todo murió, cuando vio que había perdido a su amor. Juan, esa noche, le dio a Sandra un medicamento utilizado como anestesia para bajar los latidos y pulso hasta el mínimo. -¿Y la mato? ¿Tú la mataste Juan? -No, Claudia, él no me mató. Me quede en shock, mi respiración se aceleró ¡era yo! Enfrente de mí. -Claudia estoy viva, fingí mi muerte para que Gregorio me dejara irme, Juan y Támara arreglaron todo para que creyera que había muerto, no me quiso ver más, y enterraron un ataúd vacío, él se mató sólo, y yo vivo con Támara hace años, -¿Cómo burlaron a la policía, y la investigación? – Contándole lo sucedido al Agente Mendoza que era amigo de Sandra y sus papas. El dio el parte policial y cerró el caso, para no investigar más. -Y yo dijo Támara, quiero a Sandra como hija, la ayude a recuperarse y desintoxicarse y aquí estamos las dos. Hermana, sabía que algún día tú y yo nos reencontraríamos, vivo con Támara y Juan y yo vivimos nuestra relación, está casa me enfermaba, pero con las atenciones de ellos me curé. -Dios, pero te aparecías en mi casa.

– si Claudia, quería conocerte, e iba a tu ventana para verte, me alegra que hayas revelado la relación de Gregorio con la psicóloga Miriam, ella le ayudaba a drogarme, pasé muchos años de maltrato, hasta que encontramos la forma de detenerlo. Los fantasmas en la casa son reales y la historia también lo es, vengo aquí porque en los rincones aún veo a mi hijo correr, pero Martha me lo quitó, y Gregorio lo permitió. – Son las tres de la madrugada, la hora de tu muerte – no Claudia, es la hora de la muerte de Martha, y la de mi hijo, y supongo que es la misma hora de la muerte de Gregorio, se llevaron con ellos a mi hijo. -¿Tú sabías que Gregorio estaba muerto? -Sí, lo sabía, porque yo lo maté, y lo siento hermana mía, pero tú ahora lo sabes, y no puedes, no debes decírselo a nadie. ¿Porque no fuiste a la policía, porque no acabaste con tu sufrimiento, porqué tanta mentira? – solo el que vive el sufrimiento, me puede entender. Ernesto, gracias por ayudarle a Claudia a encontrar las pistas hasta saber detalles de mí, sabía que llegarías hasta el final, eres fuerte y valiente como yo. Mi cuerpo aún temblaba, no daba crédito a lo que mis ojos veían y mis oídos escuchaban, todo fue un plan entre ustedes, hasta en asesina te convertiste. Todo el tiempo pensé que eras la víctima y resulta que fuiste un victimario más.

Fui encerrada, violada, golpeada, matarlo no me hace victimario, me hace tener mi propia venganza. -Esto es enfermizo, eso no es cierto, son todos cómplices, y a pesar del daño que te hizo, debiste buscar otra forma, no matarlo. Llamaré a la policía y contaré lo que ha pasado, esto no está bien, tú no estás bien. -Cálmate Claudia, me dijo Támara, y Ernesto, no te preocupes, todo está bien ahora, salgamos de aquí, la rabia de Martha va a empezar.

Juan y Sandra se tomaron de las manos y avanzaron hacia la puerta. Ernesto me dijo: ¿vamos? Yo no, no lo aceptaba y me quede sentada llorando no podía creer lo que había escuchado. No puedo aceptarlo, esto es diabólico ustedes están mal; debieron haberlo contado todo, ayudarle a Sandra a salir, esto no se puede quedar así… De repente sentí algo en mis costillas, un ardor terrible, me vi sangre, la olí, la sentí, caliente, recorrer mi cuerpo. – Lo siento, dijo Sandra… nadie puede saber mi secreto.

Unos días después en los titulares de la prensa local, en el pie de foto: “SE BUSCA. Claudia Zamora, periodista del diario Santa Fe, desaparecida hace unos días… aún no ha sido encontrada”.

