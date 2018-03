LA NUEVA CASA

JOSÉ HERNANDEZ

Conseguí un trabajo nuevo en otra ciudad, solicite la ayuda de unos agentes de bienes raíces y por fotografía me enamoré de una casa, parecía linda, acogedora y céntrica, así que me mude, la casa era un poco vieja pero para mí sola era perfecta.

Llevaba dos días en ella cuando desperté, sudada y aterrada, en mi cuarto, sola… aún lo siento… son las tres de la mañana, los ruidos en la noche se intensifican, pero… ésta noche hay algo más, el viento afuera golpea fuerte en las ventanas y se siente un frío intenso. Estoy cobijada y aun así mi cuerpo tiembla, siento algo anormal en esto, ¿por qué desperté precisamente a esta hora?

Escucho un portazo, estoy sola ¡seguro es un ladrón! me levanto y abro despacio la puerta de mi cuarto, ¿mi teléfono? ¡Rayos!- el teléfono lo deje cargando en la sala anoche que llegue, está a la par de las llaves en la mesa, seguro las encontró y aunque me encierre, él podrá abrir todas las puertas, ¡tendré que bajar! Lentamente bajo las escaleras con el fin de recuperarlo, y que la obscuridad me ayude para que no me vea. Los latidos de mi corazón están a mil por hora, siento nervio y mi cuerpo tiembla de miedo, ¡maldición! lo escucho en la cocina, un frío intenso se apodera de mí… no respiro. Veo sombras por todos lados, trato de llegar a la mesa donde dejé el celular y lo toco, lo aprieto a mi pecho, lo meto en mi ropa interior para tener mis manos libres. Camino despacio de regreso a mi cuarto, cuando voy a mitad de la escalera siento que algo pasa a mi lado, ¿Qué es esto? Suena algo en la puerta, fuerte, volteo rápido ¿qué hago? ¿Subo o bajo? – Sigo escuchando alguien en la cocina, pero pienso que debo ir a mi cuarto esconderme y en el closet, me paralizo de miedo y empiezo a temblar. Escucho las ollas en la cocina, ¡busca algo!, me pego a la pared y lentamente subo, llego a mi puerta ¡es un ladrón seguro! mejor me meto en el baño, si busca algo lo hará en el cuarto. Como puedo me meto al baño, lloro, jadeo y me tapo la boca para que no me escuche, escucho pisadas afuera del baño y veo una luz debajo de la puerta, me escondo rápidamente en la bañera, como si fuera un búnker de guerra, ahí me sentía protegida. Pasaba una sombra, lentamente, a través de la rendija la miraba, de repente escuché como poco a poco daba vuelta la manecilla de la puerta, cerré los ojos y me abrace muy fuerte, escuché la puerta abrirse de golpe, sentí una luz muy fuerte y un grito, una ráfaga de viento helada…

Desperté en la bañera… asustada. Baje y di vueltas por la casa, no había nadie, pero si un olor a flores por todos lados. Salí a preguntarle a los vecinos que si sabían algo de la casa, me dijeron que una mujer se había matado en ella y que antes que me mudara, las luces se encendían y apagaban durante la noche, pregunté detalles y me dijeron que solo sabían que la encontró el esposo muerta en la bañera y que calculaban la muerte a las 3 am.

Ese mismo día me mudé, sabía que no podía vivir ahí.

A veces paso por la casa después del trabajo y siempre me detengo a ver la ventana del cuarto principal que da a la calle, y siento que alguien me observa. Algo me ata a esa casa… y a ella. Investigué algo, la mujer tenía mí misma edad y se parecía un poco a mí, lo que he leído de ella me deja fría, aparente suicidio, pero tuvieron mucho tiempo en investigación al esposo por homicidio, cuando lo liberaron, puso en venta la casa y desapareció.

La leyenda de la casa cambia según sus habitantes y nadie dura más de tres días en ella, lo que vive ahí dentro quiere estar sola, así como yo, nadie habla de lo que pasa y sigue eternamente en alquiler y en venta.

Un alma en pena con un gran secreto esconden esas paredes.

Soy periodista así que tengo acceso a noticias viejas en la hemeroteca del periódico para el que trabajo.

Así que averigüé todo de ella, 27 años, nombre Sandra Escobar de Peña, casada a los 17 años sin permiso de sus padres, estaba embarazada cuando se casó, porque tuvo un varón a los 18 cumplidos, el cual murió a la edad de tres años, curiosamente ahogado en la bañera del baño, donde ella se suicidó. Por descuido el nene, se metió a la bañera mientras ella estaba en la recámara dormida. Sandra no superó la pérdida de su hijo. Comenzó a tomar calmantes para estar tranquila. El esposo, el señor Gregorio Peña, un hombre serio y muy adinerado, la conoció en una fiesta y quedó prendado de su belleza, le llevaba 26 años de diferencia, pero él era un hombre muy galante y educado, viudo y un poco serio. Eran aparentemente felices, aunque nunca iban a la iglesia, lo cual es raro en un pueblo tan religioso como este.

De la muerte de ella, supe que él no estaba cuando entró a la bañera y se quitó la vida con una navaja, aunque investigaron a Gregorio, como me lo comentaron los vecinos, pues ella presentaba huellas de una soga en el cuello, pero no encontraron la soga y pensaron que quizás ella trató de matarse primero ahorcándose y al no conseguirlo se hirió las manos cortándose hasta desangrarse. Gregorio la encontró en la bañera luego de llegar de una cena de negocios, de la cual hay testigos de que se marchó casi a la media noche, y al encontrarla llamo a la policía. Después de casi dos semanas de investigación lo dejaron ir, lo vieron entrar a la casa, pero nunca lo vieron marcharse y simplemente desapareció luego de 10 años, según la ley, la municipalidad puede adueñarse de la casa, ya que no hay pago de impuestos y demás y así es que la pusieron ellos en venta y alquiler.

