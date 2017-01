La sorprendente Sierra de Cucharas

En cualquier medio de transporte, es posible llegar y disfrutar de las maravillas de este grandioso lugar.

Por Guillermo Sainz Mansur

Nadie se puede imaginar hasta que no es testigo propio de las maravillas que esconde nuestra Sierra de Cucharas, ubicada al oeste de nuestro municipio.

Esta cordillera, el último escalón de la Sierra Madre Oriental y no es egoísta -ya que todos la podemos ver en cualquier punto de la ciudad- pocos son los locales que saben el verdadero valor de nuestras riquezas naturales y no es así para muchos extranjeros que las conocen palmo a palmo, la sierra ha sido título de innumerables investigaciones científicas, arqueológicas, geológicas etc.

Como lo mencione, pocos saben las maravillas que tiene esta sorprendente sierra. Voy a mencionar algunas.

¿Sabías que existen especies de peces ciegos llamados astianax, y otras especies albinas y ciegas, en las grutas del ejido “Praxedis Guerrero” en Antiguo Morelos?

¿Sabías que en la cueva del Nacimiento del Río Mante se rompió un récord del mundo en buceo en 1989?

¿Sabías que hay fósiles petrificados de datan millones de años? En el Cañón de la Servilleta.

¿Sabías que existen grutas y cavernas impresionantes como son la Cueva del Abra y la Cueva de Quintero y San Rafael de los Castro?

¿Sabías qué en esas cuevas habitan varias especies de Murciélagos insectívoros?

¿Sabías que en las cuevas existen pinturas rupestres de diferentes épocas prehispánicas?

¿Sabías que hay vestigios arqueológicos?

¿Sabías que se han encontrado huesos de animales milenarios?

¿Sabías que se puede realizar buceo, escalada en roca, rappel, kayak, pesca, senderismo y cañonismo?

Y bueno es así de sorprendente la Sierra de Cucharas que cada vez que la recorro o la veo, ¡no deja de sorprenderme!

Los invito a crear conciencia de este maravilloso lugar, accesible a cualquier visitante que quiera, llegar en bicicleta, motocicleta, a pie, en auto o en cualquier medio de transporte, es posible llegar y disfrutar de las maravillas de este grandioso lugar.

