La última estrella que está en el cielo se está nublando

POR: JOSE GONZÁLEZ ALVARADO

70 años en el Periodismo.

Desde Don Santiago M. del Pino hasta Marco Antonio Coronado Caballero se han ido de este mundo y la tristeza se apodera de los demás porque sabemos que algún día, iremos a su lado para seguir trabajando en las páginas de sus periódicos que deben tener allá arriba.

Por una parte es alegría pero por la otra tristeza pero con la voluntad de Dios todo es posible.

Por eso decimos que “La última estrella que está en el periodismo se está nublando”, porque no sé cuando nos dejemos de vernos para siempre.

Voy para setenta y un años de periodista y ochenta y seis de edad y le doy gracias a Dios por tener vida y poder responder con las informaciones a todo lo necesario.

Muchos de mis compañeros periodistas ya se fueron de este mundo y es para mí ser el último y activo.

Mis compañeros ya no están conmigo, me han dejado solo por eso le echo ganas a las informaciones al lado del Lic. José Manuel Núñez Rangel en EL ECO DEL MANTE donde me inicié precisamente hace setenta años con Don Santiago M. del Pino y su esposa Carmelita.

Pero no nos pongamos tristes y vamos a seguir echándole ganas a la máquina para que las informaciones se mantengan al día.

