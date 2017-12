LARGO CAMINO DE REGRESO A CASA

CARLOS ACOSTA

1

Estamos en Antiguo Morelos, pueblo huasteco al sur de Tamaulipas, que hace muchos años, originalmente, llevó el nombre de Tampemol. Mueren los últimos instantes del día, o dicho en otras palabras, nace apenas la incipiente oscuridad. Noche que llega, tarde que se va. Desciendo del auto. Traigo una carpeta en color verde repleta de manuscritos y algunos libros bajo el brazo; me dirijo a una construcción, todavía en obra negra, que se encuentra en la plaza del pueblo. Cuando lo terminen va a ser el Poliforum, dicen. Esperanza va conmigo.

2

Nos recibe Gilberto Raga, quien ha sido el organizador y, de hecho, quien me hiciera la invitación para la lectura de textos poéticos en esta ocasión. Entramos y, en efecto, la construcción luce un piso sin mosaico, paredes repelladas en cemento gris y ventanas sin ventanas. Tres focos, en espiral, de luz blanca, alumbran de muy buena manera la estancia. Una mesa con manteles, dos lugares para los lectores. Y al frente, sillas para los asistentes.

3

Enseguida probamos el sonido y luego de tres o cuatro minutos de pelearnos con el volumen, los agudos, los graves, el chillido agudísimo cuando se vicia la voz, por fin logramos dejarlo de la mejor manera. Justo en ese momento empiezan a llegar algunos invitados. A cada uno, a cada una, saludo de mano y casi a todos con abrazo. Soy originario de este pueblo. Esta gente me conoce desde que era (éramos) niños. Son abrazos cordiales. Así los percibo y a mi vez, de ese modo los doy. Soy el niño que vuelve, el hombre que se fue.

4

La lectura está programada para las seis de la tarde. Damos diez minutos de tolerancia. Por respeto a los puntuales, digo a Gilberto, vamos a empezar. Él hace uso del micrófono y presenta algunos datos biográficos sobre mi quehacer en las letras. Cede la palabra a Jacobo Castillo Cervantes, quien está en la mesa conmigo. Jacobo expone una semblanza a cerca de mi persona, que viene escrita en un libro que él trae consigo. Y ahora –regalo del día, incertidumbre crepuscular– me toca leer.

5

Ya se nos vino la noche encima. Por un día, no es plenilunio. La luna, casi llena, tiene una casa –halo blanco-grisáceo que le rodea dibujando exorbitante círculo– de proporciones inusuales. Esta maravilla la pude ver después de la lectura, cuando Selene ya andaba cielo arriba. Pero ahora –no sé por qué, llamémosle corazonada irreprimible– en esta parte del relato, me viene una imperiosa necesidad de escribirlo. Debo decir, en honor al buen arte de narrar, que nunca en mi vida –nunca, de verdad– vi luna con casa de tal magnitud. Dejo aquí mi impresión: la aureola lunar abarcaba una tercera parte del vasto cielo que a estas horas se alcanzaba a ver en la infinita bóveda oscura. La realidad, es que resultaba increíble la visión. ¿Por qué hoy la luna tiene una casa de tales dimensiones? ¿Sabe, imagina, predice algo?

6

Luego de agradecer la invitación y la presencia de los asistentes, inicio la lectura. Yo escribo porque soy de Tampemol, que en lengua téenek quiere decir lugar de panes. Así empiezo y sigo hablando de las calles, los árboles, el paisaje, las nubes, la gente, del pueblo de la infancia. Me doy cuenta que el público está atento, expectante. Luego leo algunos textos inéditos, uno que se funda en palabras de Mandela, otro de aquello que nos rodea y que por parecer insignificante no valoramos; otro más a cerca de las especialidades que cada uno va ejerciendo en su vida. Voy pausado, a momentos rápido. La emoción de a poco se hace cargo de mi voz. No puedo y no quiero evitarlo. Llego al texto de la profesora Eva, quien salvó mi infancia. Me miro en los ojos de los asistentes. Humedecidos algunos. Incrédulos otros. Sigo con el de los Equivocados, luego el de quienes se nos adelantaron en este viaje llamado Vida. Soy huasteco, digo, así que aquí les traigo también unas Décimas. Ya casi exhausto emocionalmente, pero vivo todavía y con la adrenalina a todo lo que da, leo el texto de las Bendiciones. Y aquí termino.

7

Contado así, pareciera una ráfaga de vida que sucedió en un instante. ¿O fue de esa manera como en realidad aconteció?

8

Sin decir agua va, se deja venir un alud sonoro de aplausos que me despierta. ¿Dónde estoy? ¿Quién pude ser y no he sido? Los aplausos siguen. No sé qué hacer. ¿Hasta dónde pueden llevarte tus letras? Luego bajan de intensidad y cuando casi desaparecen, alguien aplaude, con mucho más ímpetu y los demás le secundan. Ahí ya no puedo conmigo. ¿Qué hago con éste nudo salitroso en la garganta? Por fin parecen desvanecerse, vuelven otra vez, pero ya poco, y luego, ahora sí, se apagan. ¿Dónde nacen y a dónde van los aplausos? A media voz alcanzo a decir: por favor, apiádense de mí.

9

Si el hecho de leer poemas redime, lo que viene después, revive. Preguntas y Evasivas, le digo a lo que sigue. Ese título no es mío, lo aprendí en algún lugar a donde mis lecturas me llevaron y sin pudor alguno me apropié de él. Las ideas no tienen dueño, andan flotando en el aire y uno se va quedando con las que le quedan a la medida. Cedo la palabra al público. Interviene el profesor Abelardo Castillo con un discurso por demás entrañable. Además pregunta, por qué Manuscritos Rechazados. Contesto que varios de éstos, han ido alguna vez a concursos literarios y no han sido seleccionados. Y que al igual que mis libros publicados, forman parte de mi historia literaria, y desde luego, de mi vida. Por lo tanto estoy conformado también por ellos. Y como no están en ningún libro, siento que les debo una actitud solidaria y por eso decido compartirlos. Como los días amargos, que también forman parte de uno, dice alguien de los asistentes. Así es, asiento.

10

Luego tocamos el tema de la profesora Eva. En el público están dos mujeres que fueron mis compañeras de salón de clases: Isabel Andrade y Raquel Calderón. Se genera un intercambio de voces para recordar los nombres de los niños de entonces que iban con nosotros en la escuela. Se entrecruzan voces y nombres. Chata y Meli, Pepe y Pipe, Gonzalote, Ethel, Javier el del Paty, Nacho Castillo, Abraham. Se nos escapan algunos, encontramos a Rodolfo Espriella. Y ya en esas instancias, desde la última fila, que es donde está sentada, Raquel dice: ¿todavía te acuerdas del poema que la profesora te pasaba al frente a decirlo cada viernes y cada día festivo?… Enmudezco tres segundos. Paso un trago de saliva. Claro, contesto: Cultivo una rosa blanca…. Y antes de decir el siguiente verso, o mejor dicho, al mismo tiempo que digo los siguientes versos, todos los asistentes –todos, y si no fue así, que alguien me lo diga– recitan conmigo: en junio como en enero/ para el amigo sincero/ que me da su mano franca. Tengo la impresión que es una oración, un rezo que juntos, a la vez, decimos. Cambio de tema. Algo digo sobre otro comentario. Pero alguien, desde su silla, en voz alta, retoma el segundo cuarteto de Martí, y todos le seguimos unísonos: Y para el cruel que me arranca/ el corazón con que vivo/ cardo ni ortiga cultivo/ cultivo una rosa blanca. Y ahora soy yo el que tiene unas ganas locas de aplaudir. No sé si lo hice. No lo recuerdo. Si no fue así, por favor, nadie me lo diga.

11

Hubo más opiniones, ofrezco disculpas por no memorizarlas todas, aquí dejo algunas: Pues en eso de las décimas… como que sí. Yo soy como usted. Eso que leíste, yo también lo viví. Somos tus fans. Risas. Risas. Y a ratos tristeza.

12

Después llegamos a la entrega de libros. Traje diez y por cada pregunta o comentario, entrego uno. Y así, de pregunta en evasiva, de nostalgia en aplauso, llegamos a la otra orilla, quiero decir, terminamos la lectura. Firmo algunos libros. Es una sensación especial firmar libros para gente de mi pueblo. Se despiden, casi todos, con abrazo. Pero éste es diferente al de la llegada. Los abrazos ahora son fuertes, duraderos –algunos, hay que decirlo, muy duraderos. Y los ojos son otros. Son los mismos, pero son otros. Van húmedos, un poco más de lo usual. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Te quiero mucho. Yo también.

13

¿Alguien más se dio cuenta de esto, lo notó? Si no fue así, ruego no se me haga saber. Gracias.

14

Luego nos fuimos a cenar a casa de Laura y Abel. Y fue ahí, donde vimos la luna. Antes de entrar, nos detuvimos a mirar el cielo. ¿Por qué hoy la luna tiene esa increíble casa? Es que va a cambiar el tiempo. Yo, sin parpadear, sin dejar de verla, seguía hipnotizado por mis propias elucubraciones: ¿Algo sabía la luna? ¿Era el júbilo por haber visto cumplido uno de sus buenos augurios? ¿Celebraba una noche a rebosar –en la voz, el corazón, el espíritu– de un grupo de personas alrededor de un puñado de poemas, leídos por un niño ya entrado en años, que había regresado a casa?

