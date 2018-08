¡¡LAS MANIAS!!

JOSÉ MANUEL IZAGUIRRE.

(Gestos, movimientos o acciones que ejecutan las personas de manera involuntaria y que a la vista de su familia y/o amigos no son bien vistas)

Los viejos somos víctimas de nuestros reflejos involuntarios y no nos damos cabal cuenta del momento en que hacemos alguna mueca o ejercemos alguna acción que incluso puede llegar a lastimarnos físicamente al grado tal de no parar hasta ver sangre emanando de nuestro cuerpo. Ejemplo de esto es “chuparse los labios incesantemente”, “arrancar cabellos a tirones”, “morderse hasta cortar las uñas, no solo de las manos a veces hasta de los pies”, “peinarse en el momento menos esperado”, “sacarse el calzón de salva sea la parte”, etc., etc.

Padezco de varías manías. He tratado de evitarlas, pero la lucha ha sido en vano

.No se preocupen amigos. De las manías no se cura uno del todo y por el contrario, conforme te haces más viejo más aparecen.

Hay luego me cuentan de las suyas.

Un abrazo. saludos

