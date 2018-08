Las primeras damas y el DIF

Por Oscar Diaz Salazar

Fue en el tiempo en que gobernaba en Tamaulipas el ahora preso Tomas Yarrington Ruvalcaba, cuando se dio el crecimiento exponencial de los presupuestos, presencia, burocracia, acciones e infraestructura física de los DIF’s o Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia.

Los DIF’s fueron creados, a partir de los Institutos Nacionales de Protección a la Infancia (INPI), para que se entretuviera la esposa del gobernante y las conyugues de los colaboradores del presidente, gobernador o presidente municipal.

Los DIF nacen con el objetivo de pedir limosna para dar caridad, pero muy pronto evolucionan, al adquirir crecientes partidas del erario; con las ventajas y concesiones que se logran con ocho horas de sabanas compartidas, día tras día, con el gobernante que dispone a su arbitrio de abundantes recursos.

Mucho ha cambiado desde el tiempo en que la labor asistencial de los DIFs se realizaba con el concurso de las esposas de los políticos, integrantes de un grupo que se conocía como el “Voluntariado”, porque no devengaban salario o prestación alguna por las tareas efectuadas.

Hoy los DIFs son monstruos burocráticos en donde se manejan recursos multimillonarios. El DIF tiene vehículos, personal, oficinas, talleres, ejércitos de trabajadores. Al servicio de las titulares del DIF hay fotógrafos, encargados de relaciones publicas, contadores, asistentes, secretarios privados, secretarios particulares, choferes, ayudantes personales, etc.

Ocurre también que por razones de cortesía política, no se menciona jamás, por los políticos de oposición o por los periodistas, lo que se hace, dice, gasta, compra, vende, usa, omite o abusa, en esa especie de caja negra que nadie fiscaliza, a pesar de “procesar” millones de pesos, miles de horas hombre e infinidad de recursos materiales, financieros y humanos.

Para no incomodar a la “señora de” o al “hijo de”, -en el caso Reynosa-, se evita la critica, y por eso las doñas del DIF actúan con total impunidad, pues jamás son sometidas al escrutinio púbico y no se les toca ni con el pétalo de una columna periodístca.

En las ocasiones que me he ocupado de los DIF, me han sugerido, algunos lectores y compañeros, que mejor no escriba sobre ese asunto, porque es de mal gusto escudriñar a las señoras. En todas las ocasiones les he respondido que si las señoras estuvieran en su casa, dedicadas a su vida privada, no serian tema de mis reflexiones, pero no es el caso, puesto que las Damas mal llamadas Voluntarias, son servidores públicos que manejan recursos millonarios y toman desiciones sobre actos y obras del gobierno.

La reflexión es oportuna tras el anuncio de que la esposa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no asumirá las funciones de titular del DIF, y que la institución será asimilada por la Secretaria de Salud.

No afirmo que sea bueno abandonar las actividades y programas que lleva a cabo el DIF, mas lo que si me parece correcto es que esas acciones se fiscalicen y se ejecuten por personal técnico calificado y reclutado como cualquier servidor publico. Bien por la esposa de López Obrador. ¿Seguirán el ejemplo en Tamaulipas? ¿Y en Reynosa?

