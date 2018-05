LEER PARA POCA GENTE

CARLOS ACOSTA

para Maryan

Ayer, después de leer Manuscritos Rechazados, cuando casi todos se habían ido, una persona se acercó: ¿De verdad crees que vale la pena leer poesía para veinte personas? Quedé en silencio. Y en menos de diez segundos me pasó por las pupilas esta historia:

Hace algunos años, leí poemas frente a un grupo de jóvenes estudiantes de preparatoria. De ello se puede inferir que la audiencia andaba entre los dieciséis y diecisiete años de edad. Había varios asientos desocupados. En total, los asistentes no eran más de treinta. Al terminar la lectura, luego de los aplausos y las preguntas usuales, cuando quedó casi deshabitado el Auditorio, se acercó una muchacha de piel blanca y mirada inquisitiva. Traía en su actitud incertidumbre y arrojo. Hablaba despacio. No recurrió a las consabidas expresiones: lo felicito! qué gran poeta es usted! –lo cual de entrada, debo decirlo, me gustó. En cambio dijo: a dónde y qué día debo ir para pertenecer a su grupo.

El sábado siguiente estaba entre nosotros. Nosotros quiere decir, un grupo que varía entre cuatro y diez personas, que se reúne en horario de nueve a doce del día y se dedica al quehacer literario. Una hora de academia, una de lectura y otra más de ejercicio escritural.

Al tercer o cuarto sábado, la niña genio estaba escribiendo textos deslumbrantes. Todos coincidimos en esa percepción, en especial yo.

Pasó el tiempo, y fieles a nuestra costumbre, seguimos trabajando en el área literaria todos los fines de semana. Con apoyo del ITCA de aquellos años, publicamos un libro donde aparecen textos, no míos, sino de los integrantes del grupo. El título: sábado a las nueve, que luego leímos en la Galería de Arte. El trabajo de ella se titula Desvelo de los diecisiete. Fue también por aquella época que recibió Mención Honorífica en el concurso estatal de poesía para jóvenes “Juan José Amador” que organiza la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Nos envío una fotografía con el diploma roto a medias. Ella dice que fue accidental al abrir el sobre. No sé.

Cuando terminó la preparatoria, se acercó para decirme que estudiaría una profesión diferente a la literatura. Recuerdo mis palabras de aquel día: estudies lo que estudies, trabajes en lo que trabajes, tú nunca dejarás de escribir. Nos despedimos sin abrazos ni lágrimas. Eso sí, con mucha tristeza.

Dejamos de vernos casi un año, aunque de alguna manera seguimos en contacto por redes sociales y de este modo supe que lograba buenas notas en sus estudios. Un día me sorprendió con una confesión inesperada: Quiero cambiar de carrera. ¿Cómo?, si ya llevas dos semestres y además aprobados. Sí, pero quiero estudiar letras. Quedé sin habla. No recuerdo lo que dije entonces, pero me pareció que saldaba una deuda pendiente con esa parte de mi corazón donde guardo las alegrías.

Presentó examen en la Universidad de Guanajuato, para Letras Españolas, y aún con las dificultades que tal universidad conlleva, principalmente por su nivel académico, prestigio a nivel nacional, aprobó y fue aceptada. Cuando me dio la noticia, yo no sabía si reír o llorar o ponerme los zapatos al revés.

Mientras cursaba el quinto semestre, fue parte del Comité Organizador del Coloquio Efraín Huerta, que la universidad celebra año con año en memoria del poeta mexicano–universal. Entonces, tuvo a bien incluirme como invitado especial en el evento. Tuvimos la oportunidad de convivir con escritores de talla nacional e internacional. No me la creía. No me lo creo. Todavía hoy que recuerdo, me cuesta trabajo tragarme aquellos días únicos.

Pasó un año más. Presentó solicitud para acceder a un intercambio entre universidades más allá de nuestro país, para continuar estudiando Letras Españolas. Eligió la Universidad de Tübingen (Eberhard Karls Universität Tübingen), uno de los centros universitarios más antiguos y con reconocimiento internacional en los campos de la Medicina, Ciencias Naturales y Humanidades, que se encuentra al suroeste de Alemania, en Baden-Würtemberg. Y fue aceptada.

En el año dos mil quince, en una lectura que tuve a bien hacer en el Espacio Cultural Metropolitano, en Tampico, nos encontramos de manera fortuita. Ella venía de Guanajuato y coincidió el horario de su viaje con la lectura. Me quedaré a escuchar, dijo. Aquella vez leí un texto dedicado a la profesora Eva, quien con el paso del tiempo se convirtiera en todo un personaje no sólo en mi poética sino también en mi vida como tal y que, entre otros milagros cotidianos, salvó mi infancia. Eva, quien me pasara a leer cada viernes los poemas de los libros de texto en voz alta frente al grupo (desde entonces leía para pocos), quien sembrara la semilla de la lectura en el niño de siete años que fui y que luego se me hizo árbol, después bosque espeso y ahora selva. Eva, la entrañable. Luego de la lectura, la estudiante participó. No habló mucho, pero sus palabras quedaron indelebles en la memoria: usted es para mí, lo que la profesora Eva es para usted. Lo dijo, como es su costumbre, con voz queda. Y, como no es su costumbre, con los ojos enjuagados en agua salina. Fue muy largo el silencio que se hizo después. No recuerdo qué contesté.

Y ahora, justo ahora que escribo estas letras con orgullo y humildad – ¿puede suceder que en el interior de un hombre haya humildad y orgullo a la vez?–, ella cursa el octavo semestre de Letras Españolas en Tübingen. De vez en vez me envía unas letras. Esporádicamente publica una fotografía en redes sociales. Está a dos escalones por terminar sus estudios profesionales. Ignoro si tomará una maestría. A veces, por las breves conversaciones que tenemos, creo que sí, que será una académica especializada en alguna área en particular de la Literatura. Otras ocasiones, cuando nuestra charla es larga en silencios, pienso que se dedicará a trabajar en alguna universidad mexicana y, sobre todo –ah! esta locura de soñar por los demás– que se dedicará a escribir.

Sí, contesté con voz firme y serena, a quien hacía unos segundos me había hecho la pregunta. Sí, sí vale la pena y vale la alegría y el júbilo y la locura y el pedrusco en la garganta, leer poemas para veinte personas.

