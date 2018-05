Legislar por un Nuevo Laredo más próspero, compromiso de Alejandro Guevara

reconoce a estructura priista como gente trabajadora y esforzada

Nuevo Laredo, Tam.- Legislar por un Nuevo Laredo próspero y seguro, donde la ciudadanía pueda vivir mejor, fue el compromiso de Alejandro Guevara Cobos al reunirse con la estructura priista de esta ciudad, a quienes reconoció como “gente trabajadora y esforzada que han hecho que este municipio sea, la gran frontera de México”.

En este contexto, el candidato priísta al senado de la república dijo ante los asistentes que su mejor carta de presentación es la experiencia que ha logrado adquirir a lo largo de su trayectoria política.

“Ya lo dijo Yahleel, lo que nos mueve es la pasión, la actitud, la habilidad y también la experiencia, nosotros al igual que ustedes, siendo hombres y mujeres congruentes para poder aspirar a buscar la senderaría de la república, primero pasamos por la cámara de diputados”, afirmó

Destacó que en todas las oportunidades que ha desempeñado un cargo público ha tenido la oportunidad de conducirse con las manos limpias, y señaló que ninguno de sus adversarios políticos, están preparados para asumir un cargo de esta naturaleza porque no cuentan con la experiencia para desempeñarlo.

En este sentido, hizo un llamado a los neolaredenses para que no se dejen engañar y que no olviden que hace dos años les prometieron programas de nutrición, infraestructura y salud y que hasta la fecha son acciones que no han cumplido.

“Los de enfrente, esos que tienen cuernos ni siquiera quieren debatir, porque saben que si debaten van a perder porque no saben de esto”, expresó.

Para concluir, dijo que la política es una acción de experiencia, que te va dando la capacidad de servir y servir mejor, “entendiendo que aquí llegamos sin nada, más que con muchas ganas de servir y buscando el padrinazgo de la gente”.

Estuvieron presentes en el evento, la también candidata al Senado de la República, Yahleel Abdala Carmona; Sergio Guajardo Maldonado, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI; Juan de Dios Juanes Carrizales, Candidato a Diputado Federal y Carlos Alberto Resendiz González, Presidente del Comité Municipal de tricolor en el municipio.

Me gusta: Me gusta Cargando...