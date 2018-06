Legislará Guevara Cobos para mejorar las becas para talentos especiales

Nuestros jóvenes no pueden quedarse fuera de las competencias por falta de recursos, dijo.

Ciudad Victoria, Tam.- En lo que representa la última etapa de lo que ha sido una intensa jornada de trabajo proselitista en la búsqueda de representar a los tamaulipecos desde el Senado de la República, Alejandro Guevara Cobos se comprometió para desde el Congreso de la Unión, incrementar el presupuesto y las acciones a favor de con la niñez y la juventud que practican actividades deportivas y culturales.

“Vamos a trabajar con más fuerza desde el Congreso de la Unión para ampliar los apoyos al deporte y la cultura de nuestros niños y jóvenes, para que ellos cuenten con todas las herramientas necesarias para Tamaulipas destaque en competencias nacionales”, afirmó el legislador priísta.

Como parte de su estrategia política para convencer a los tamaulipecos de que le otorguen un voto de confianza al Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Guevara Cobos estuvo recorriendo diferentes instituciones del nivel básico de las ciudades de El Mante y Victoria, en los cuales pudo sostener un contacto cara a cara con maestros, padres de familia y estudiantes.

Ante este sector, el candidato del tricolor mencionó que desde el primer minuto en que llegue a la Cámara Alta, legislará para mejorar la calidad de becas, tanto para el talento educativo, deportivo y artístico-cultural, “no podemos permitir que los jóvenes no se queden sin participar en las competencias de su ámbito por falta de recursos para cubrir los gastos operativos cunado las competencias son fuera de la entidad”, afirmó.

Maestros y padres de familia afirmaron que se suman a la causa de Alejandro Guevara Cobos, dijeron que confían en que solamente con la fuerza de la experiencia se pueden obtener resultados que beneficien a todo Tamaulipas.

El candidato del PRI al Senado dialogó con padres y madres de familia, maestros y alumnos de las secundarias de El Mante como la No. 1, Manuel Ávila Camacho; la No. 2, Jaime Torres Bodet; la No. 3, Juan Camacho Cervantes y la No. 7 Dr. Pedro Martínez Noriega, así como las primarias Miguel Hidalgo, y Pedro J. Méndez.

En Ciudad Victoria estuvo dialogando con padres de familia y maestros en la primaria “Pedro J. Méndez” y en la Secundaria General No. 1 Álvaro Obregón.

