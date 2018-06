Llama AMLO a todos los empresarios para unirse y sacar adelante al país, “amor y paz”





Asegura: “los empresarios no tendrán problemas en nuestro gobierno, van a ser respetados”

Pide que en los días que falta para la elección del primero de julio se convenza a más gente y se tienen que unirse todos

Convoca a los mexiquenses a no vender sus votos, nada de estar entregando por el voto por 500 pesos, mil pesos, 2 mil pesos

Requiere votar parejo por los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia”

Da a conocer la agenda de México con relación a las necesidades del pueblo

Tecámac, Estado de México, 03 de junio de 2018.- El candidato por la coalición “Juntos haremos historia” por la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a todos los empresarios para unirse y sacar adelante al país, “entonces amor y paz, México está por encima de intereses personales o de grupos, por legítimos que sean, México es lo más importante que todo”.

“Ayudan mucho los empresarios, porque no se podría pensar en un plan de desarrollo para impulsar la actividad productiva, para que haya empleo, haya bienestar, sin los empresarios”, dijo López Obrador en entrevista que concedió en Tecámac.

A la pregunta de los reporteros si ya da por cerrado el capítulo de confrontación con empresarios, el candidato presidencial expresó que ya quedaron las cosas bastante claras, “los empresarios no tendrán problemas en nuestro gobierno, van a ser respetados, se va a buscar la convergencia del sector privado, con el sector público y con el sector social”.

Explicó que habrá economía mixta, no podría el Estado con la inversión pública enfrentar el reto del crecimiento en México, se requiere de la inversión privada y se requiere también del sector social.

Previamente, mencionó que invitó a los empresarios Marcos Fastlicht y Alfonso Romo para que acompañen en la gira para que vean lo que la gente manifiesta, así como escuchen que se necesita la unidad de todo el pueblo de México, que entre todos se podrá sacar adelante, al pueblo y al país.

A la pregunta de los reporteros sobre su opinión de que le están negando el Zócalo para su cierre, López Obrador respondió que quieren negarle el Zócalo, pero ya se ha buscado la opción, la alternativa, pero va a esperar y se resolverá mañana.

“Vamos a ver si no cambian de parecer las autoridades, porque hicimos la solicitud con mucha anticipación, desde hace como un mes, entonces contestaron de que no, pero vamos a ver mañana, se va a insistir y si no buscamos otra opción, otra alternativa”, detalló.

A la pregunta de los reporteros sobre qué argumentos le dan, el candidato a la Presidencia de la República dijo que no quiere pleitos, es amor y paz, ya la gente sabe que se llevará a cabo en México el cambio y se tiene que tener paciencia, porque están irritados, molestos sus adversarios, pero se les va a ir quitando poco a poco.

Sostuvo que los gobiernos del PRIAN se han dedicado a hacer negocios: Fox, Calderón, Peña Nieto y no sabe por qué hasta ahora se dan cuenta que pasa esto si es la tónica de la política neoliberal, llevan 30 años saqueando, robando, reformas estructurales, pero en la realidad es una política de pillaje, se apoderaron del gobierno y a todos los Poderes, no es solo en este sexenio.

“Aquí ya hizo crisis en este sexenio la corrupción, ya emergió la podredumbre, esto viene desde la época de Salinas”, señaló al recordar que Salinas entregó empresas públicas y bienes de la nación a sus allegados, pero con el cambio esto terminará, se finalizará la corrupción, se sacará adelante del país, habrá el renacimiento de México con el cambio.

Sobre si encarcelaría a quienes se han dedicado a robar los bienes de la nación, Andrés Manuel López Obrador ironizó que no alcanzaría, ni entrarían en las Islas Marías, costaría mucho mantenerlos en las cárceles.

Explicó que a quienes han dañado al país es lo mejor es hacerlos a un lado, que ya no sigan robando, ni mandando y que sea el pueblo el que gobierno a México.

En otro tema, subrayó en el llamado para la defensa del voto y ya hay miles de ciudadanos apuntados para cuidar las casillas y comentó que en el Estado de México está a 2 a 1, 30 por ciento de ventaja, la gente quiere un cambio en todo el país.

A la pregunta de los reporteros sobre lo que dijo Anaya que se está acercando a López Obrador e incluso se comió un pejelagarto, Andrés Manuel López Obrador respondió que Anaya hace su lucha.

En Tecámac, López Obrador comentó que está acompañado por dos empresarios con dimensión social: Marcos Fastlicht y Alfonso Romo, porque se tiene que lograr un cambio con la participación de todos los mexicanos de todas las clases sociales, porque se necesita inversión para que haya empleo y dejó en claro que está en contra la corrupción y la riqueza mala habida, pero no de los empresarios.

En otro tema, el candidato presidencial pidió que en los días que falta para la elección del primero de julio se convenza a más gente, que no se peleen en el distrito, “porque una golondrina no hace verano” y se tienen que unirse todos.

“Solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación, no olviden eso, ya perdamos el tiempo peleándonos por banderías partidistas, este es un movimiento amplio, plural e incluyente”, señaló al insistir en ir juntos para transformar al país, se construye una auténtica democracia, se respetarán las culturas, las religiones del pueblo.

“No se van a violar las libertades del pueblo, no estamos construyendo una dictadura, es una democracia, libertad de creencia, de manifestación de las ideas, el derecho a disentir, libertad religiosa, y como decía un liberal puro Ignacio Ramírez el Nigromante: ‘yo me hinco, donde se hinca el pueblo, yo respeto la religión del pueblo”, expuso.

Convocó a los mexiquenses a no vender sus votos, nada de estar entregando por el voto por 500 pesos, mil pesos, 2 mil pesos, que le corresponden 13 mil pesos mensuales del presupuesto por familia.

“Que no los engañen con migajas, nada de la despensa, el frijol con gorgojo y como aquí se dijo, si agarran la avena, voten por MORENA, no queremos candidatos ni de chivos, ni de patos”, comentó al decir que no hay agua, pero reparten tinacos.

Planteó que le diga a la gente que eso que les dan es pan para hoy, pero hambre para mañana y “vamos a triunfar, ya falta poco, el domingo primero de julio por la tarde-noche va a empezar a correr la noticia por todo México, por todo el mundo triunfo el movimiento de regeneración nacional, fiesta cívica”, dijo.

Llamó a votar parejo por los candidatos de la coalición “Juntos haremos historia”, tanto para la Presidencia de México como para la Cámara de Diputados y el Senado de la República, para que se acaben los moches, “porque yo no me voy a dejar chantajear por nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso es mucho mejor tener la mayoría en el Congreso”.

Ante la campaña en su contra que dicen que ya le dio un infarto y está a punto de darle un segundo infarto, que hasta ahí llegará, López Obrador respondió que “estoy al cien, ellos se ven jóvenes, porque están planchados, yo estoy al natural”.

Mencionó que quienes están en Tecámac y millones de mexicanos, pronto, muy pronto, llevarán a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México, se logrará sin violencia, de manera pacífica a diferencia de las otras transformaciones.

Dijo que los mexicanos tendrán la dicha enorme de llevar a cabo el cambio de manera ordenada, sin violencia, pero será igual de profunda y radical como fueron: La Independencia, La Reforma y la Revolución de 1910, pero pacífica.

“Y que nadie se espante si uso la palabra radical, porque viene de raíz, vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios, por eso a ser radical y vamos a sacar a nuestro pueblo de la pobreza, para eso es esta lucha, no por los cargos, no por los puestos, que nadie se equivoque, el quiera puesto que se vaya al mercado”, señaló.

Desde Tecámac, Estado de México, el candidato por la coalición “Juntos haremos historia” a la Presidencia de la República dio a conocer la agenda de México con relación a las necesidades del pueblo:

Primero, acabar con la corrupción; segundo, terminar con los privilegios; tercero, impulsar para que haya la actividad productiva para que haya empleo y bienestar; cuarto atender a los jóvenes; quinto, acabar con la inseguridad y la violencia que existe en el país.

“Esa es nuestra agenda, no es la que nos van a traer del extranjero, he visto que las reformas no se definieron aquí, lo puedo probar, son planteamientos del Fondo Financiero Internacional, no vamos a seguir de esa manera”, explicó.

López Obrador aseguró a los maestros que una vez que triunfe el movimiento que encabeza se cancelará la mal llamada reforma educativa, porque es una reforma laboral para someter al magisterio y agregó que se mejorará la calidad de la enseñanza si afectar a los maestros

Expuso a los ciudadanos que ya no habrá más privatizaciones, no se privatizará el agua, ni el ISSSTE, menos el Seguro, no sirvió esa política en 30 años no ha habido crecimiento económico, sino creció: la pobreza, la corrupción, la inseguridad y violencia.

Adelantó que se fortalecerá todos los servicios públicos, habrá atención médica y medicamentos gratuitos, aumentarán al doble la pensión que reciben los adultos mayores, es decir, será de mil 500 pesos mensuales y será para todos.

