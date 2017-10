Llaman en la CNC a la Unidad a Priistas para Reivindicarse en 2018

De la Redacción

Ciudad Victoria Tamps, 1 de octubre de 2017.-A permanecer unidos en torno al partido revolucionario institucional, de la confederación nacional campesina y al gobierno federal para reivindicarse en los comicios del 2018, fue el llamado que hizo el presidente del comité estatal central de la Liga de Comunidades Agrarias, Ing. Florentino Sáenz Cobos, en el marco de la celebración del 91 aniversario de esta organización campesina de Tamaulipas, la segunda creada en el país.

En este evento celebrado este pasado 30 de septiembre estuvo presente el máximo líder nacional cenecista Rubén Escajeda Jiménez; Sergio Guajardo Maldonado, dirigente estatal del PRI acompañado de la Secretaria General de esta organización política Aída Zulema Flores Peña; los diputados federales Edgar Melhem Salinas, Alejandro Guevara Cobos y Miguel González Salum; Alejandro Etienne Llano, Copitzi Hernández y Amelia García, legisladores locales; Juan Báez Rodríguez, Homar Zamorano Ayala, Librado Treviño Gutiérrez, Jesús Villanueva Perales, ex dirigentes estatales de la Liga de Comunidades Agrarias; Eduardo Mansilla Gómez, delegado de la Sagarpa en la entidad; , Rabindranath Juárez Mayorquín , de Gobernación y Hermenegildo García Walle, del Registro Agrario Nacional entre otros.

En su discurso, Sáenz Cobos, dijo, que la circunstancia de ser oposición en Tamaulipas los obliga a permanecer unidos, a mantener sus luchas por las causas sociales y de la gente, de tal forma que cerraran filas para ir más unidos y fuertes a los rectos electorales del año próximo.

Aseguro, que esta celebración no fue un acto más, sino un homenaje y reconocimiento a todos aquellos que dieron todo porque los campesinos de la entidad y de México, tuvieran mejores condiciones de vida.

Esta organización, recordó, es la más antigua del país, que orgullosamente dio origen a la CNC, donde gente como Úrsulo Galván, José Cardel, Carolino Anaya, Isidro Acosta y Sostenes Blanco fundaron la liga para luchar contra las injusticias y la miseria.

Dijo que el trabajo de los primeros luchadores agrarios de la entidad y su contribución a la fundación de esta organización campesina, así como en las tareas de reparto agrario, donde en Tamaulipas se dio el primero de ellos en la ex hacienda Los Borregos de Valle Hermoso.

Añadió que con ese mismo tesón y principios, en las actuales circunstancias de un gobierno del estado diferente al PRI, los cenecistas lucharán por las causas del campesinado con respeto ante todas las instituciones, convencidos de que su agrupación es la que ha sacado adelante con sus banderas al campo.

“Vamos a fortalecernos e ir más fuertes en la lucha por las causas campesinas y las causas políticas del PRI en el 2018, para recuperar los espacios perdidos”.

El dirigente estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, comprometió ante el dirigente nacional de la CNC, Rubén Escajeda Jiménez, el triunfo en las 25 alcaldías rurales de Tamaulipas para los comicios de 2018.

Mientras tanto el representante del PRI en la entidad Sergio Guajrdo Maldonado, se comprometió ante el máximo líder de la CNC de que en los próximos comicios se ganaran 25 municipios rurales, donde en los 16 municipios que gobiernan los habrán de refrendar, “y seguros que los que no gobernamos, junto con ustedes los vamos a recuperar”, apuntó.

Y dijo, que “no nos imaginamos municipios rurales en manos del PAN como Tula, Jaumave o Villa de Casas, por eso estamos seguros que la decisión en cada uno de los municipios nos habrá de llevar a un triunfo seguro en este 2018”.

Al hacer uso de la palabra el dirigente nacional de la CNC, Rubén Escajeda Jiménez, convocó al cenecismo y priísmo tamaulipecos a fortalecer el trabajo y unidad para construir buenos resultados electorales en el 2018.

Pues en Tamaulipas, el priismo tiene la coyuntura del triunfo electoral ante una circunstancia de la falta de resultados de un gobierno panista que no le ha cumplido a la gente, que sigue mostrando altas señales de falta de operación y de oficio político.

Sin embargo, refirió, que se tiene una CNC de resultados, con diputados federales cercanos a la gente, con liderazgos que todos los días refrendan sentido de pertenencia con CNC que aglutina y convoca, con todo el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional.

En el marco de esta celebración se le tomó protesta a diez dirigentes municipales cenecistas que fueran electos recientes, así mismo se entregó la presea a Tomasa Chaeires Vázquez, originaria de Altamira; Delfina Martínez Lara, de Jaumave; Miguel Maldonado Guevara, del municipio de Victoria y Guadalupe González López de Valle Hermoso.

Me gusta: Me gusta Cargando...