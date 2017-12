“Los que hablan de botas militares no son capaces de ver su embotamiento mental” MCL

Intervención del senador por el Partido Revolucionario Institucional, Manuel Cavazos Lerma, para hablar a favor en lo general de la Ley de Seguridad Interior, en la Sesión Ordinaria del jueves 14 de diciembre.

Ciudad de México

Con su venia, senador presidente.

Estimadas senadores y senadores.

Hay 12 argumentos reiterados en esta discusión que merecen consideración.

Primero, esta ley no es una panacea, no resuelve todos los problemas de seguridad, no es su objeto. Es un instrumento específico, temporal, sujeto a requerimientos estrictos que da certeza jurídica.

Segundo, esta ley no militariza al país. Regula el apoyo de las Fuerzas Armadas a estados y municipios, y sienta las bases para su regreso a su ámbito propio de acción cuando se subsanen las deficiencias que originaron su presencia, a través de un programa temporal, con acciones concretas y evaluables.

Tercera, Esta no es una ley para las Fuerzas Armadas. Es una Ley de Seguridad Interior, no de Seguridad Pública. La seguridad interior no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, es de todo el Estado mexicano, de todo el gobierno en sus tres Poderes y en sus tres órdenes.

Es por tanto, una ley para atender los riesgos de amenazas a la seguridad interior, a la preservación y continuidad del Estado mexicano.

Cuatro, la seguridad interior es parte de la seguridad nacional, por lo tanto el Congreso tiene facultades para legislar esta ley, como lo plantea la fracción 29 M del artículo 73, que nos faculta para expedir leyes en materia de seguridad nacional. Por lo tanto, esta ley no es inconstitucional.

Cinco, las leyes no se interpretan sólo literalmente, también existe la interpretación sistemática, funcional, teleológica, histórica, sociológica, etcétera. Este ejercicio ha estado ausente en los argumentos de los opositores a esta ley.

Sexto, el uso legítimo de la fuerza implica su uso dentro del sistema jurídico conforme a normas, reglas y protocolos que están en otro ámbito legal y se remite a él. Esta ley no incluye todos los temas de la seguridad nacional porque no es la única ley en el ordenamiento jurídico nacional.

Séptimo, si hacemos esta interpretación integral, esta ley es constitucional y es convencional, y es armónica con otras leyes, además es compatible con ordenamientos de transparencia y rendición de cuentas que no son modificados, por lo tanto, no existe la opacidad que aquí indebidamente se alude.

Ocho, esta ley respeta los derechos humanos, por su armonización con el ordenamiento jurídico nacional, por su compatibilidad con la Constitución General de la República, porque así lo expone en su artículo segundo, y porque así lo define su artículo tercero y su correlato en el artículo cuarto de la Ley de Seguridad Nacional.

Noveno, no hay sumisión o sentimiento de las autoridades civiles, porque se prevén dos supuestos:

1.- Si la insuficiencia de capacidades se subsana con la Policía Federal Preventiva, el mando federal caerá en manos de un civil que se coordinará con los mandos civiles locales.

2.- Si se necesitan las Fuerzas Armadas, el mando militar se coordinará con las fuerzas civiles del Estado.

Una interpretación funcional y sistemática nos dice que las relaciones entre la federación, estados y municipios son de coordinación, no de sumisión.

Además estas relaciones se limitan a los temas especificados en la declaratoria, no incluyen toda las facultades y atribuciones que corresponden a las autoridades civiles.

10.- Las manifestaciones de protesta social no podrán ser materia de la declaratoria de protección de la seguridad interior, porque no son amenaza a la seguridad interior.

11.- Los que hablan de botas militares no son capaces de ver su embotamiento mental.

12.- Los que hablan engoladamente de errores históricos, son incapaces de ver sus sofismas y falacias que son errores de concreción, de argumentación.

Finalmente, un reconocimiento a las Fuerzas Armadas Mexicanas por su invaluable contribución al bienestar de la patria.

Y por lealtad a ese reconocimiento, voy a votar a favor de esta ley necesaria y patriota.

Muchas gracias

