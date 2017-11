Luz verde del Congreso para que Asociaciones Publicas Privadas operen proyectos productivos

Cd. Victoria, Tam. – Diputados de las diferentes Comisiones del Congreso del Estado, dictaminaron a favor la Ley de las Asociaciones Público Privadas para el Estado, que busca la implementación de modelos para el financiamiento y la prestación de servicios públicos en la realización de proyectos, así como otras en materia educativa que serán turnadas al Pleno para su aprobación o rechazo.

Durante la reunión de la Comisión de Estudios Legislativos, se pretende crear un nuevo esquema normativo para el mejor desarrollo de estas Asociaciones Público Privadas (APP), a fin de regular sus esquemas que son diversos a la contratación tradicional de obra pública y de servicios relacionados.

La Presidenta de la Comisión, Brenda Georgina Cárdenas Thomae y el Diputado Alejandro Etienne Llano, realizaron observaciones generales y cambios de técnica legislativa, así como modificaciones para otorgar mayor certeza de esta Iniciativa que se redujo de 119 a 112 artículos.

Por su parte, el legislador Glafiro Salinas Mendiola, expresó que con esta Ley se permitirá mezclar recursos públicos y privados, para reducir costos y mejorar la eficiencia de la operación de los servicios, de tal manera que el Gobierno considere a las Asociaciones Publico Privadas, como posibles fuentes de financiamiento, con el fin de realizar un proyecto de infraestructura pública, regulándose por el Congreso en las operaciones que se ejecuten.

En el marco de los trabajos de este martes, los integrantes de la Comisión de Educación, se reunieron con el Director General del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en Tamaulipas, Rafael Alonso Uribe Macedo, quien informó sobre temas inherentes a su cargo, destacando los resultados de la prueba PLANEA EMS, que es “una fotografía” del proyecto formativo de los estudiantes, que inicia en preescolar.

Dijo que es la primera ocasión que el Instituto desarrolla este trabajo, que cuenta actualmente con nuevos instrumentos, pues ahora se evalúan una cantidad mayor de contenidos curriculares y que involucra a maestros, estudiantes, padres de familia, autoridades educativas, es decir a la sociedad en su conjunto.

Al señalar que Tamaulipas obtuvo un promedio, no adecuado a nivel nacional en materia educativa, recalcó que al ser la primera vez que el Instituto diseña, aplica y analiza estos resultados, consideró que es muy factible que el cambio con relación a 2015, derive de esto.

“Esta información se proporcionó a las autoridades educativas estatales y a la Secretaría de Educación, al Delegado Federal y me dicen, no puede ser, en 2015 no estábamos tan mal, yo les comente que es una prueba diferente, son más contenidos los que se están evaluando y es mayor el nivel de rigurosidad y en parte por ahí viene la diferencia”, explicó.

Los legisladores de este órgano parlamentario, destacaron la necesidad de sumar esfuerzos para sacar adelante la calidad y no solo la cobertura en materia educativa, pues hay muchas acciones que emprender en la formación de los estudiantes y al interior de las escuelas, con el propósito de elevar este rubro en la entidad.

En el marco de su reunión de trabajo, dictaminaron procedente reformar la Ley de Educación de la entidad, en virtud de que se deben tomar medidas preventivas, que ponderen el respeto que debe existir entre alumno y maestro, así como el respaldado por la cultura que se imparta en el hogar, sobre el profesor y la armonía que debe existir entre ellos.

La Diputada Nohemí Estrella Leal, presentó algunos cambios en materia de equidad de género a la propuesta original, pero que no afectan la esencia de la misma, por lo que se adicionará que dentro de las obligaciones de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, deben inculcar a sus hijas, hijos, pupilas o pupilos, el respeto a la autoridad del maestro o

docente y a las normas de convivencia de las escuelas.

Por otro lado, las Comisiones de Educación y de Niñez, Adolescencia y Juventud, dictaminaron a favor reformar La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Tamaulipas, para establecer una coordinación entre las actividades educativas y la Procuraduría de Protección Correspondiente, reforzando y ampliando las medidas para prevenir el abandono y deserción escolar.

La Diputada Beda Leticia Gerardo Hernández, propuso ajustes al texto normativo, que por técnica legislativa resultan pertinentes.

En asuntos generales, la legisladora Copitzi Yesenia Hernández García, entregó la propuesta de convocatoria relativa al Parlamento Joven, a fin de que con sus aportes logren enriquecerla y adecuarla para su mejor fin y en las siguientes semanas reunirse nuevamente para trabajar en ello.

