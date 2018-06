Magda Peraza recibe respaldo en su camino al triunfo en Tampico

Camina Magda Peraza hacia el triunfo de la mano de los tampiqueños.

La candidata a la reelección por Tampico recorrió la colonia “Las Américas”.

Tampico, Tamaulipas.- Con el respaldo de cientos de familias tampiqueñas, la candidata a la reelección por la alcaldía de Tampico, maestra Magdalena Peraza Guerra, recorrió de principio a fin la colonia “Las Américas”, ubicada en la zona norte del municipio.

Los habitantes agradecieron las importantes obras realizadas en este sector durante los gobiernos encabezados por la maestra Magda Peraza como lo son las pavimentaciones de las calles Bolivia y República de Cuba, además de la calle México que está por iniciar su construcción.

“En esta colonia las Américas como en muchas otras de Tampico hemos hecho importantes obras. La gente sabe el trabajo que se ha realizado en mis administraciones, me refrenda su voto, su compromiso, su cariño y su reconocimiento, y eso es cosechar lo que se siembra”, indicó.

Los colonos reconocieron el trabajo de la maestra Magda indicando que continuarán depositando su confianza en ella porque es alguien que siempre se ha distinguido por servir al ciudadano con honestidad y transparencia.

Por su parte la presidenta municipal con licencia expresó sentirse segura de lograr el triunfo el próximo 1º de julio de la mano con el ciudadano.

“Estoy totalmente segura de que voy a obtener el triunfo porque así me lo manifiesta el ciudadano porque en cada lugar al que voy encuentro el reconocimiento; las personas que me están acompañando son por convicción, nosotros no le estamos pagando a nadie para que me acompañen. La gente me conoce y esa es la pequeña diferencia y me conoce por mi trabajo y mi trayectoria”, finalizó.

