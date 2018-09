“Mante nos necesita juntos”

A unas semanas de concluir nuestro mandato, me permito dar puntual cumplimiento a lo contenido en la fracción trigésima novena del artículo 49 de la fracción décima novena del artículo 55 del Código Municipal del Estado de Tamaulipas, de rendir el segundo informe anual detallado del estado que guarda la Administración pública municipal de El Mante Tamaulipas.

El video, presentó lo más relevante; el documento integral se entrega al Representante del Gobernador para su presentación al Congreso.

A quienes me acompañan al frente del Republicano Ayuntamiento, síndicos y regidores, mi agradecimiento por su colaboración y apoyo a las gestiones y decisiones tomadas en la Administración, y sumarse a los esfuerzos de Gobierno y Ciudadanía por un mejor Mante.

Para la realización de esta encomienda, es imprescindible reconocer el apoyo incondicional del C. Gobernador Lic. Francisco García Cabeza de Vaca, y a su esposa la Sra. Mariana Gómez de García; a quienes personalmente y a través de sus colaboradores estuvieron al pendiente de las acciones municipales a fin de cumplir cabalmente con la encomienda de hacer de esta Tierra un mejor Tamaulipas; le mandamos un afectuoso saludo y nuestro eterno agradecimiento.

En materia federal no podemos dejar de mencionar a quien fue nuestra aliada, y a quien la encontramos siempre dispuesta a apoyarnos y, asesorarnos para realizar un trabajo transparente y de calidad, me refiero a la Lic. María de Lourdes Flores Montemayor, Delegada de Sedesol Federal; en el ámbito estatal al Ing. German Pacheco Díaz, Director del ITIFE por su disposición para ayudar a concretar las gestiones realizadas en beneficio de las instituciones educativas de El Mante.

A las instituciones de seguridad, en especial a SEDENA, por su conducto Coronel Oscar Olivares Miranda nuestro agradecimiento a la institución que representa; a Usted y a los hombres que le antecedieron por sumarse a la tarea de seguridad, y en quienes encontramos todo el respaldo no solo en tareas de disuasión, sino en coordinación, prevención y generación de confianza; de igual manera al Inspector en Jefe Juan Luis Moreno Reyes, de la Policía Federal de Caminos destacamento Mante, por su total apoyo y colaboración; a la Policía Estatal Acreditada ahora con más elementos y equipo; así mismo a Protección civil y la Unidad de Gendarmería recientemente llegada a nuestra Ciudad; por su compromiso de trabajo, por la seguridad de la región.

Desde el inicio de la encomienda, sabía no era sencillo y que solo, me sería imposible cumplir con cada uno de los compromisos realizados en campaña, por lo que reconociendo los esfuerzos, talento y capacidad de personas que comparten un mismo propósito, fue de donde surgió el slogan “Juntos hacemos el cambio” y el Plan Municipal de Desarrollo, documento que plasma un proyecto en conjunto de lo que queríamos lograr para nuestra ciudad.

Los retos financieros que enfrentó la administración, con el descuento de 11 millones por conceptos de derechos de agua y descarga a la COMAPA; nos obligó a transitar por una administración austera, con medidas hacia una eficiencia en recaudación, solicitud de devoluciones y control de gasto; sin perder de vista las obligaciones a cumplir.

Los resultados presentados en los cuatro ejes de la Administración son producto del trabajo de mucha gente, de circunstancias y procesos que se han llevado a lo largo de años y que han contribuido a poner el nombre de nuestra ciudad como ejemplo de cosas buenas, por lo que les agradezco su contribución a este proyecto de gobierno y los invito a que sigamos trabajando para que se hable en positivo de nuestro Mante, que se reconozca lo hermoso de su gente; gente que trabaja y que sale adelante.

En estos dos años, han estado a mi lado hombre y mujeres al frente de las Direcciones y Organismos como el Sistema DIF, Instituto de la Mujer; Comapa y representantes sindicales, en quienes he encontrado a valientes, que aceptaron el reto de evaluarse y mejorar. Les pido que se pongan de pie y nos permitan reconocerles públicamente, a ellos así como a sus colaboradores, Gracias.

A la Sociedad Mantense, desde los integrantes del comité del 80 aniversario, y a quienes desde cualquier ámbito, empresarial (CANACO, CODEC, COPARMEX, CANACOPE, CEMIC), social (MIS AMIGOS DE LAS ASOCIACIONES CIVILES; Todo el sector educativo, religioso, intelectual, a los (INTEGRANTES DEL COMITE DE SALUD, PROTECCIÓN CIVIL, y MESA DE SEGURIDAD, incluso nuestros paisanos que, se sumaron a los esfuerzos de esta Administración. “A TODOS..GRACIAS”.

Mención especial al Ing. Alejandro Porras Cervantes quien desde la Dirección Estatal de Desarrollo Municipal del Estado de Tamaulipas, nos animo y acompaño a participar en la Agenda para el DESARROLLO Municipal, desde nuestra inscripción con los otros 24 municipios, y en donde en una primera verificación quedamos 11; ahora a 2 años de su implementación con la experiencia de dos evaluaciones y las observaciones de los verificadores, nos permite entregar una radiografía clara del Municipio, con sus aciertos y sus áreas de oportunidad.

Alejandro, desde aquí hazle llegar nuestro saludo y agradecimiento por sus atenciones al Secretario General de Gobierno Ing. Cesar Augusto Verastegui Ostos.

El Mante ahora miembro del Consejo Estatal para la Implementación de la Agenda 2030, y seleccionado por la ONU dentro de los 150 municipios de México, para implementar los objetivos, lo cual representa un reto más para nuestro municipio.

Hoy me siento especialmente agradecido con la vida por la oportunidad de desarrollarme en mi vida personal y profesional, pero muy en especial como Presidente Municipal ya que Ustedes me permitieron contribuir en la construcción de una administración ordenada que redunda en una mejor calidad de vida para las familias mantenses y ese es y seguirá siendo mi propósito desde cualquier trinchera en donde me encuentre.

En lo personal, decirles que me habría sido imposible dedicar el tiempo y esfuerzo a esta misión, sin una ayuda idónea, a ti Juanita Muchas Gracias, por tu entrega, por tu paciencia, por formar un grupo de incansables e incondicionales colaboradores para hacer posible funcionar el rostro humano de la administración; pero aún mas, por forjar mi ancla y mi razón de ser, “una familia” que es el motor de mi vida; mis hijos Karina, Francisco, Adriana, y Sandra.

Por último, el más importante agradecimiento, al SER SUPREMO, quien ha velado por mi seguridad, y a quien he solicitado innumerables veces sabiduría, especialmente en los momentos difíciles para poder cumplir con la encomienda; y hoy, además por la oportunidad de estar cerrando este ciclo.

Mantenses……me siento bendecido de ser parte de su historia.

Durante el trayecto, en estos dos años, a través de la cercanía con la gente, y principalmente por ver en la sonrisa de los niños un brillo de esperanza y la promesa de un futuro mejor para todos.

No obstante, aún existen retos importantes que deben atenderse solidaria y responsablemente para garantizar una adecuada calidad de vida de los mantenses.

Recordemos: Lo que no se mide no se puede mejorar……Mante nos necesita juntos….

Con una transición abierta y transparente que garantice la continuidad; no solo mis mejores deseos para nuestro Presidente electo y su equipo, también mi colaboración ahora como Ciudadano sin cargo.

Por el bien del Mante, de Tamaulipas y de México.

Juntos hacemos el cambio.

¡ G R A C I A S ¡.

