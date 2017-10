Mante y Xicotencatl unidos en Acciones a favor del turismo

.- En coordinación con el club Off Road Xico dan banderazos a la extensa fila de motos, cuatrimotos y Jeeps en sus localidades de Mante y Xicoténcatl.

Con gran afluencia de amantes de este deporte extremo este sábado los motores de motocicletas, cuatrimotos y Jeep, buggies y autos arreglados se escucharon en la zona centro de la cabecera municipal de El Mante cuándo se perfilaban a partir al primer evento de la ruta 4×4 Xico Off Road.

El Alcalde Juan Francisco Leal Guerra como fiel promotor de esta industria al encabezar el contingente mantense dio la bienvenida a los participantes, justo frente a la plaza principal, en dónde estuvo acompañado del Subdirector regional de protección civil Enrique Murillo Rodríguez y de su secretario Particular Enrique Aregullin Martínez.

En Xicoténcatl el alcalde Vicente Verástegui Ostos, acompañado la presidenta del DIF Noemí González de Verastegui y por el coordinador de este evento Adrián Marroquín Torres y presidente del club Off Road Xico dió la bienvenida al alcalde mantense y a los participantes de esta ruta 4×4 de motos, cuatrimotos y Jeeps entre otros.

En sus intervenciones antes de dar el banderazo de arranque, Leal Guerra y Verástegui Ostos coincidieron en la importancia de hacer región además de la promoción comercial y productiva que une a estos dos municipios y a otros de esta zona del estado a seguir fomentando el intercambio, difusión y promoción cultural, artístico, deportivo, turístico, gastronómico y de los potenciales y riquezas naturales que se tienen para alcanzar metas y propósitos de paz, desarrollo y de progreso.

Me gusta: Me gusta Cargando...