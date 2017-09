Mantiene el rumbo Ubaldo Guzmán Quintero en el PAN

Ex Diputados Local, ex presidente Municipal y ex Regidor del Ayuntamiento en El Mante Ubaldo Guzmán Quintero, mantiene a toda asta la bandera de Acción Nacional Partido al que pertenece desde hace más de 25 años.

Lo saludamos con el gusto de siempre y esperamos que los movimientos que se hacen por parte de las autoridades, vean que se trata de un elemento honesto, disciplinado a su partido y que nos hace falta en el desempeño de alguna buena comisión por parte de las autoridades estatales principalmente.

Beneficios a El Mante trabajo Ubaldo Guzmán Quintero como Alcalde, después como Diputado Local y más tarde como Regidor.

El pueblo no olvida jamás a las personas que se esfuerzan echándole ganas a su desempeño por servir a todos, nos interesan los colores de partido, como ocurre en el Ayuntamiento de Mante que preside el Ing, Juan Francisco Leal Guerra, y la Gubernatura que desempeña el Lic. Francisco Javier Cabeza de Vaca.

Gracias a Ubaldo por lo que ha hecho por El Mante y adelante en el negocio de alimentos.

