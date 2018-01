MANUSCRITOS RECHAZADOS

BOCETO

CARLOS ACOSTA

1

Estamos sentados en la terraza de su casa. La vista da al oriente. En la mesa, desbalagados, hay varios cuadros hechos a lápiz y en color. Mujeres de cuerpo entero, paisajes de cactus, calles empedradas y balcones, perfiles, sombras que caminan. Es una tarde fría. El primer mes del año apenas consume la segunda semana. Mi amigo me muestra un dibujo en especial. Lo hace con cierto desdén, como si fuera cualquier otro boceto más. Pero yo le conozco sus claves. Sé de sus movimientos e intenciones. Nos conocemos hace más de veinte años.

2

Se trata de un cartoncillo blanco, de minuciosos trazos a lápiz. Ahí está, delineado, el rostro de una bella mujer. Se trata de Gillian Anderson, la agente especial Dana Scully de la serie de televisión The X-Files, emblemática de los años noventa. No salgo de mi asombro. Es un retrato perfecto. Lo único que le falta es hablar.

3

Sin previo aviso –de verdad que en esta época del año el viento es un maleducado– una breve ráfaga de aire nos arrebata el dibujo de las manos. La hace volar hasta las cortinas que se encuentran casa adentro, a mitad de la sala. No decimos palabra. Presiento algo. El dibujo queda pegado en la cortina transparente. Gillian Anderson nos ve de frente.

4

No se trata aquí de convencer a nadie. Quien escribe no trata de seducir a lector alguno. Tal vez ni siquiera mi amigo se percató del brevísimo suceso. Es probable que todo sea producto de una mente ociosa proclive a la fantasía. Sucedió en cuatro, cinco segundos, y no obstante me da para escribirlo como si hubiera sucedido en dos o tres años. Es la relatividad del tiempo, dirán los sabios.

5

La mujer, que ahora nos ve desde la cortina trasparente, sonríe mostrando la curvatura perfecta de sus delgados labios y agranda un poco más los ojos. Aun cuando el dibujo es a lápiz, puedo decir que son en tono azul claro. Entonces sucede lo increíble. Por favor no lo crean. No lo hagan: La mujer de la foto habla. Mueve los labios. Dice: Creo que las personas están en nuestras vidas por una razón. Espero que todos los que están leyendo esto, estén teniendo un buen día; y si no es así, sólo sé que en cada nuevo minuto que pasa se tiene la oportunidad de cambiarlo.

6

Ahora ya no sólo es asombro, estoy a punto de ponerme de pie de la silla y salir corriendo a la calle a todo lo que dé y no parar hasta alcanzar el horizonte. Sin embargo hay algo en el dibujo que me detiene. Es posible que sea el cabello, que adivino rubio, las ceja izquierda un poco más levantada, la rectitud de su nariz, pero sobre todo, la especial mirada entre inquisitiva y tentadora, que mi amigo logró imprimir al dibujarla. O el hecho de que todavía diga algo más: Yo era una soñadora, y me arrepiento de eso.

7

Otro golpe de aire, esta vez mucho más fuerte –la noche está por entrar– me despierta y miro asustado a mi amigo. ¿Pasa algo?, dice él con una parsimonia propia de un monje lama. ¡No!, casi grito. Y trato, con mano insegura, de tomar la taza de té. El viento a estas horas es caprichoso, dice él como si lo sucedido fuera cosa de todos los días, mientras se pone de pie y va hacia la cortina, a por el dibujo. Pero apenas un instante antes de tomarlo, Gillian Anderson aun alcanza a hacerme un guiño con el ojo derecho y apenas sonríe con la comisura izquierda de sus labios. Vuelve mi amigo y reacomoda el cartoncillo entre los demás. Yo sigo mudo.

8

Estás muy pálido, ¿sucede algo? Esta vez no contesto. Dejo la taza de té. Tomo el dibujo a lápiz y lo miro como buscando algo, algo más que sólo líneas de lápiz quiero decir. Y no, no encuentro nada. Es un retrato perfecto. Un trazo cuidadoso que luce en la cara y la cabellera y los ojos y los labios de un personaje singular. Es muy bueno tu dibujo Guillermo, ¿me permites tomarle una fotografía? Sí claro, adelante.

9

No pretendo que se crea todo lo escrito. Solo sucedió. Pero sé que es imposible de creer. Yo mismo no lo creo, aunque haya sucedido. Mi amigo no lo creería si se lo contara. Cuando preguntó, ¿sucede algo?, no se dio cuenta que, me rescataba de otro planeta. Por estas razones, juré no hablar con nadie de la experiencia. Y no lo haré. No lo voy a hacer. Si alguien llegara a leer estas letras, le ruego no lo cuente a nadie, es mi propósito mantenerlo en secreto. Las fotos, las tomé con el celular para traerlas a casa y ya de noche, poner el teléfono detrás de la cortina, pensando en la imposible probabilidad de no sé qué milagros. Esa, lo sé, también es una idea descabellada, así que, como la anterior, jamás la he de platicar. Y también, pido por favor, nadie la cuente.

10

Gracias.

Me gusta: Me gusta Cargando...