Más Farmacias para comprar más baratos los medicamentos

POR: JOSE GONZALEZ ALVARADO

71 años en el Periodismo.

No es competencia, es solo el deseo de servir, de apoyarnos en la economía diaria.

Ahora que están más caros los medicamentos, nos encontramos con más farmacias.

Esto quiere decir que estamos siendo defendidos en ciertas formas porque habrá competencia y con ello el beneficio para quienes compramos medicinas.

Naturalmente que esas medicinas están muy caras pero con la competencia que se tiene esperamos mayores descuentos.

Enfermarse está muy problemático por lo costoso de las medicinas.

Vamos a defendernos del frío para que no llegue más alta la temperatura y con ello el alto costo de los medicamentos.

Oiga usted, unas gotas para los ojos malos tienen un valor de ochocientos cincuenta pesos, me consta porque así me las vendieron para que se me limpiaran los ojos.

Y esto no es posible porque somos pobres.

Ahora que tenemos más farmacias, las cosas serán diferentes por esas farmacias de Similares, la salvación está en todos, no solamente los pobres.

