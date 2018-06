Me veo como triunfadora el próximo 1º de julio: Magda Peraza.

Tampico, Tamaulipas.- La maestra Magdalena Peraza Guerra, candidata a la presidencia municipal de Tampico, avanza firme hacia la victoria del próximo 1º de julio, así quedó demostrado al recorrer las colonias Tamaulipas y Guadalupe Victoria sector conocido como “el golfo”, recibiendo la confianza de cientos de familias.

A su paso la presidenta municipal con licencia indicó, “me veo como triunfadora el 1º de julio porque a pesar de que mucha gente se siente condicionada y amenazada porque les dicen que si votan por la maestra les retirarán apoyo, la gente se revela más y tienen decidido apoyarme, así me lo han manifestado”, puntualizó.

Asimismo la abanderada tricolor refirió que se ha reunido con representantes de los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo a grupos donde sus líderes intentan prohibirles que le brinden el apoyo.

“Varios grupos de diferentes sectores me han dicho que a pesar de que sus líderes están comprometidos con alguien más, la mayoría de los integrantes me han refrendado su apoyo tal es el caso del gremio del magisterio y el sector comercial. La inmensa mayoría está conmigo porque me conocen y saben cómo trabajo”, concluyó.

