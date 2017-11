Meade presentó carta De intención al PRI en Busca de candidatura

Ariadna García /El Universal

Ciudad de México, lunes 27 de noviembre.- José Antonio Meade entregó a la Comisión Política Permanente del PRI su carta de intención para participar en el proceso interno en el cual ese instituto político elegirá a su candidato a la Presidencia de la República.

En la sede nacional del PRI, el ex secretario de Hacienda entregó su carta de intención, así como los oficios por medio de los cuales los sectores del PRI –CTM, CNC y CNOP– y las cuatro organizaciones nacionales del tricolor respaldan su candidatura.

Al hacer uso de la palabra, José Antonio Meade dijo que como “simpatizante” del PRI está convencido que el partido es la mejor alternativa y la mejor opción para hacer de México una gran potencia y ganar las próximas elecciones.

“Estoy convencido de que tenemos que trabajar con rumbo cierto, construyendo y no destruyendo, con diálogo y no confrontación, buscando coincidencias y no con las diferencias, planteando nuevas protestas y no viejas recetas que no han funcionado”.

El recibir el expediente de Meade, el presidente de la Comisión Política y Presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza dijo que analizarán los documentos y convocó a los integrantes de la Comisión para el próximo miércoles para definir la solicitud.

