Memo Verlage es ya Presidente Electo de González luego que el Tribunal Electoral lo favoreció

Las impugnaciones de sus opositores carecieron de sustento y pesó mas la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

González, Tam., 22 de agosto de 2018.- Autoridades dan por consumado el triunfo panista en el municipio de González, al desechar recursos de inconformidad sin sustento y avalar lo manifestado en las urnas por los gonzalenses

El tribunal electoral de Tamaulipas legítimó el triunfo del candidato del PAN a la presidencia municipal de González, Guillermo Verlage Berry, al desechar un recurso de inconformidad contra el resultado de la elección.

Avalando lo manifestado en las urnas por los ciudadanos de González el tribunal electoral de Tamaulipas, calificó de infundados los argumentos de la impugnación presentados por el candidato del partido Morena Juan Rafael Osorio.

El candidato perdedor había impugnado los resultados del cómputo municipal de la elección para ayuntamiento, sin embargo, de acuerdo a la resolución del tribunal electoral todos sus dichos carecían de sustento.

“No se probaron las causales de nulidad alegadas” afirmó el Trieltam, desechando así el recurso de inconformidad establecido bajo la clave TE-RIN-17/2018.

Texto integro de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas

Finalmente, el Pleno del Tribunal Electoral, dictó sentencia en el Recurso de Defensa de Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado como TE-RDC-67/2018, promovido por Carlos Eliud Pérez González en calidad de militante de MORENA, en contra de actos del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas y del Consejo Municipal Electoral de H. Matamoros, Tamaulipas, en particular de la integración del Segundo Regidor Propietario a la planilla ganadora por la coalición “Juntos Haremos Historia”; al respecto, el Tribunal decidió desecharel medio de impugnación, toda vez que el promovente no tiene interés jurídico, porque de acuerdo a la cláusula V del convenio de coalición celebrado entre los partidos MORENA; Partido del Trabajo y Encuentro Social, estos acordaron que el origen y la adscripción partidaria correspondía exclusivamente al Partido Encuentro Social, por tanto solo este último, tenía la posibilidad de plantear el medio de impugnación y no otro militante de partido político distinto

