Mi Mejor Amigo

KUMARI LIBERTAD VILLALOBOS NAVA

Hazme un sitio estés donde estés, porqué lo que más deseo es volverte a ver. KLVN.

ENERO 15. Imagino que ya iniciaste clases y que estás agobiado con el trabajo, a todos nos pasa a veces. Ojala pronto podamos hablar. Tengo que contarte muchas cosas… ¿Cómo te fue en Navidad y Año Nuevo? Llame para saludarte pero no te encontré, que lastima. Quería contarte lo bien que la pase y todos los propósitos que espero cumplir este año.

MARZO 17. Aun no se de ti, te he mandado muchos mensajes, nunca me respondes. Es posible que tengas muchas ocupaciones, lo más probable es que te hayas tomado esas merecidas vacaciones de las que me hablaste hace unos cinco meses. ¿Recuerdas que te dije que la playa era preciosa? Y ese hotel del que me contaste tiene que ser hermoso. Ojala te la estés pasando bien.

MAYO 8. Ayer me sucedió algo terrible, y no tengo nadie a quien contarle. Te llame pero solo escuche tu voz en la contestadora, deje un pequeño mensaje, ojala y no se borre. Me gustaría mucho poder contarte el gran problema que tengo, ya sé que es imposible encontrarte en tu casa a estas horas. Pero como tú decías yo siempre hago una tormenta en un vaso de agua. Tal vez mis problemas no sean tan agobiantes como los tuyos.

JULIO 27. ¡Feliz Cumpleaños! Te he llamado 2 veces. ¡Tu madre y tus hermanos ya me alucinan! Me dicen que aún no llegas de la escuela y que por las tardes tienes tu trabajo y pues…. Hasta en la noche te puedo encontrar. Solo quiero decirte que te deseo lo mejor y que me gustaría seguir siendo parte de tu vida por muchos años más.

SEPTIEMBRE 17. Recibí tu email. El chiste estaba gracioso. No sé si te enteraste, pero estuve unos días en el hospital. Nada grave, un pequeño dolor de cabeza. Algo asi como la migraña que siempre has padecido. El doctor quiere hacerme un estudio para estar seguro de que todo está bien. Yo le digo que “mala hierba nunca muere”. Pero en el fondo siento una profunda tristeza.

OCTUBRE 12. Ayer fue mi cumpleaños. Comprendo que lo hayas olvidado, hace tiempo que no hablamos y, bueno…. Tú tienes mucho que hacer. Esperaba que llamaras para decirme “te estás haciendo vieja”, pero por más que el teléfono sonó no eras tú. Sabes, desde mis días en el hospital me siento algo débil, tal vez sea porqué he estado comiendo mal, ahora recuerdo que es época de exámenes así que lo más seguro es que estés batallando con el álgebra y por eso no me llamaste.

OCTUBRE 20. Algo me funciona mal, está en mi cabeza, el doctor dice que necesito quimioterapia antes de que avance más mi problema. Yo digo que saldré adelante, confió en dios, pero mis padres están muy preocupados. Ojala tuvieras tiempo de llamarme.

NOVIEMBRE 30. Quimioterapia… es lo peor. Mi cabello se empieza a car, tengo muchas náuseas y casi ni me levanto de la cama. Mis uñas se caen en pedazos. ¡Mis uñas! Si me vieras ahora… creo que no me reconocerías, bajé de peso y casi he perdido la mitad de mi pelo, quisiera poder verte pronto.

ENERO 11. Al fin, ahora estoy descansando de todo. Recupere mi cabellera y mis uñas volvieron. No más nauseas ni dolores. Sé que no te has enterado de lo que sucedió conmigo. Hoy conociste a alguien que llevaba mi nombre ¿Curioso no? Recuerdo que siempre me decías que mi nombre era extraño y tal vez pensaste: ¿hace cuánto que no le hablo?

MARZO 14. Mes que te enteraste. ¿Trágico no? Y hoy visitaste mi tumba y me llevaste tulipanes, mis flores favoritas. Estuviste hablando con la placa que lleva mi nombre y mientras recordabas nuestras aventuras te vi llorar. Me hubiera gustado estar ahí para abrazarte consolarte y limpiar tus lágrimas, sin embargo, ya no estoy. Hey! Pero lo importante es que yo estoy feliz, solo me entristece saber que tú no lo estás. Y no es cierto eso que dices. Siempre fuiste un buen amigo.

ABRIL 17. No te culpes por eso. A veces uno esta tan agobiado que se le olvida respirar. Es cierto lo que dices mientras aprietas esa foto nuestra cuando íbamos juntos a la escuela. Cuantas cosas vivimos juntos y cuantas quisiste contarme. Perdiste muchas oportunidades, sí, es cierto, desperdiciaste el tiempo en cosas que tal vez no eran tan importantes como pensabas. Yo no te culpo, aun aprecio el tiempo en el que fuimos amigos y, si volviera a tener la oportunidad de hacerlo, lo repetiría todo. No lo pensaría dos veces, pues sabría que al final todo eso sucedió para que mi amigo reaccionara y viviera su vida sabiendo lo que es realmente significativo y sin preocuparse por las cosas sin importancia, para mí siempre serás mi amigo…. MI MEJOR AMIGO.

