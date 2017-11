Mi separación de EL ECO DEL MANTE será temporal no para siempre

POR: JOSE GONZALEZ ALVARADO

71 años en el Periodismo.

Unos días más para que me operen de la vista desde luego que habrá de quedar sin el propósito de seguir informando en EL ECO DEL MANTE.

Se habla de la colocación de un lente que me hace falta en la vista que estoy perdiendo cada día más.

Para ello, el doctor JOSELITO JAIRO SANCHEZ Director médico de la Clínica donde me harán la operación, me dice “Yo lo voy a operar don José”.

Los días me enfermo, me evitaron estar en la fecha señalada para la operación, pero gracias a Dios ya estoy recuperándome y voy a Ciudad Victoria a recibir esa operación que tanta falta me hace.

Ya a mis ochenta y ocho años la vista se me va perdiendo y solo el recurso de la operación cuenta y voy por el pero debo dejar de ser reportero por un mes cuando menos, por lo que pido disculpas por mi posible ausencia dentro de varios días.

Soy José González Alvarado y… Primero Dios.

Me gusta: Me gusta Cargando...