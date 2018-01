MI ÚLTIMO REGALO

ARTURO GUERRERO CAMERO

Se acerca la Navidad. Tengo doce años. Estoy consciente de que éste será mi último regalo navideño. Las cartas a Santa Claus nunca funcionaron, llegué a pensar que el hombre gordo de traje rojo no sabía leer porque nunca atinó a mis peticiones, después me di cuenta que quien traía mis regalos podía tener diferentes nombres: José, mi padre; Cristina, mi hermana mayor o mi otro hermano, Alfredo. Ese año no hubo carta. Mi padre fiel a su costumbre de ser franco se acercó a mí: –éste será el último regalo en Navidad, trataré de comprar lo que pidas, sólo no abuses, recuerda que en ésta casa no sobra el dinero.

En mis andanzas por la zona centro de la ciudad había visto lo que mi corazón deseaba fuera mi regalo. En el mercado municipal vi un balón de fútbol, era color rojo con pequeñas vistas blancas, estaba marcado con una pirámide y nombre de Azteca en la base de ésta, lo habían colgado en su red color negra, no lo dudé, en ese instante dije, ¡ése es el balón que quiero!

Llegó la noche buena. Todos mis amigos tenían dudas sobre el regalo que recibirían al día siguiente. Yo tenía la certeza de que tendría en mis manos mi ansiado regalo. A la mañana siguiente desperté temprano y corrí hasta el pino navideño y ahí estaba mi balón, no lo habían envuelto y todavía descansaba dentro de su red. Al fin tenía el regalo que yo había escogido. Salí a la calle, mis amigos presumían sus regalos y yo con mi felicidad guardada en la red. Mis amigos propusieron jugar con mi balón en la calle. Claro que no! No voy a dejar que mi balón se maltrate entre la grava y las espinas. Por supuesto que mis amigos se molestaron y se fueron a jugar sin mí.

Mi hermano José, que no me perdía de vista se dio cuenta que me había quedado sólo, me animó a jugar con él en la calle. Se rió ante mis negativas de raspar mi balón y me propuso ir al campo de fútbol del Seguro Social. Excelente idea. Caminamos entre charlas hasta el campo que está a unas cuadras de la casa de mis padres, llegamos hasta la portería sur (la que está por la calle Obregón), mi hermano sacó mi tesoro de la red y me dijo—ponte en la portería, primero pateo yo y después tú–, claro que no me gustó la idea y aun así acepté de mala gana. Me puse bajo el arco de la portería esperando que mi hermano pateara, al fin lo hizo. El balón se elevó, paso por encima de la portería e incluso rebaso la barda tubular que rodea el campo. Con angustia vi como llegaba botando hasta la calle, no puedo describir lo que mi corazón sintió al ver que se acercaba un autobús de colores amarillo con rojo. Se trataba de aquellos a los que coloquialmente les llamábamos “Julias”. Aún me parece escuchar el estruendo seco en el momento en el que las llantas traseras reventaron mi balón.

No pude pronunciar ni una palabra. El azoro y el llanto lo impedían. No recuerdo las palabras de mi hermano, casi estoy seguro que trataba de reconfortarme

Aquél fue mi último regalo de Navidad. El balón Azteca en su red. Aunque que no llegué a jugar con él, fue mío. Mi padre me lo compró.

TRES, DOS, UNO…

¡Vengan!

¡Ya casi son las doce!

Llegan niños corriendo,

lo hacen con cierto disgusto,

desean seguir sumergidos en su mundo de juegos y risas.

Bendita niñez. Bendita alegría que hacen para ellos el fin de un año sea solamente un pretexto para jugar hasta más no poder.

Díez, nueve, ocho…

Algunos nos tomamos de las manos.

Veo miradas de alegría con tonos de nostalgia.

Tres, dos, uno…

¡Feliz año nuevo!

Gritos y risas fueron la antesala de muchos abrazos, besos y buenos deseos.

Nuevamente veo miradas llenas de alegría con un velo de tristeza.

Sentimiento a flor de piel.

Mi corazón se goza por los corazones con los que recibo el nuevo año

Tristeza y melancolía por quienes están lejos y no los podemos abrazar.

Dolor.

Mucho dolor.

Por aquellos a quienes no podremos abrazar nunca más.

