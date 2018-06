Migrantes, tema al que le entrare en la Cámara de Diputados: Tino Saenz

.E l candidato mostró su solidaridad a los migrantes que viven la separación de sus familias; aseguró legislará para que que los migrantes tamaulipecos tengan siempre su respaldo.

El Mante, Tamaulipas.- El Candidato del PRI a la Diputación Federal por el Sexto Distrito, Florentino Saenz Cobos mostró su postura sobre la situación que viven los migrantes en Estados Unidos. En ese sentido lamenta la crueldad con la que han sido tratadas las familias.

“Hoy me mueve el espíritu de solidaridad con los hermanos migrantes tamaulipecos, que están padeciendo la separación de sus familias. Como ciudadano les digo a mis hermanos migrantes que en mi tienen a un aliado solidario, hoy mi voz es de aliento: No están solos” dijo.

Puntualizó que en el Sexto Distrito se tienen municipios, principalmente de la zona rural, con familias que tienen seres queridos trabajando en la unión americana, que son sujetos a sufrir esta adversa e inhumana situación. Por lo que la importancia es que estas familias y hermanos migrantes, cuenten con todo el respaldo de los tamaulipecos.

Manifestó que con el apoyo de los ciudadanos, una vez que llegue como diputado federal al Congreso de la Unión será la voz de las familias tamaulipecas de migrantes, y aseguró “voy a entrarle con valor y determinación, a la defensa de sus derechos; no más faltas de respeto a nuestras familias trabajadoras en Estados Unidos”.

Me gusta: Me gusta Cargando...