MIS COMENTARIOS

Por José Manuel Izaguirre

¡¡SENTIDO COMUN PARA LOGRAR METAS!!

(Cositas de negocio y de la vida)

A petición de varios amigos.

Para alcanzar metas en la vida y en los negocios es necesario aplicar el sentido común. Ahora se usa mucho la palabra obvio. Bueno pues eso es lo que tenemos que hacer, lo obvio, lo sencillo (Watterman y Peters). No nos enredemos. Es sencillo, pero no es fácil, se requiere bastante trabajo.

En la foto les muestro un diseño de la forma que a mi juicio podemos ir construyendo nuestro éxito.

– Tienes que desearlo con todo tu corazón, tu cerebro, con tu alma. Pero tienes que empezar a dar pasos en el sentido de alcanzar la cima, porque el deseo sin acción no te llevará a ningún lado.

– Tienes que poner en juego todos tus valores y aunque parezca repetitivo tu valor personal. Preguntarás ¿Cuáles Valores?. Los tuyos, los que te enseñó tu papa, los que aprendiste en el seno de tu familia. Por ejemplo: PASIÓN, como esa que sientes cuando quieres a una muchacha (o muchacho) y todo el día piensas en ella o el. ENTUSIASMO: Alegría por hacer cosas, si es necesario hacer y cantar al mismo tiempo, que se vea que disfrutas lo que haces. RESPETO: A todo y a todos con los que tratas. Hay que verlo con seriedad. No se tome a la ligera. HONESTIDAD: Es que le inculcó su padre. No se agencie cosas que no son suyas por pequeñas que sean. PUNTUALIDAD: Es el valor de los hombres de bien, de los caballeros no de los patanes. TRABAJO: Ámelo, no reniegue de lo que haga y de cuanto haga. Si no le gusta vaya a otro, pero antes tengo otro, no se salga sin tener algo seguro. Es difícil la situación. DISCIPLINA: Se sistemático. Llueva, truene o relampaguee, haga lo que es su responsabilidad.

– Luego adquiera conocimientos. Muchos conocimientos. Entre más y mejor conozca avanzará más. Estudie si no lo ha hecho, no importa cuán viejo sea o parezca, nunca es tarde. Verá que los conocimientos que adquiera ahora serán muy útiles mañana, créame. Aprenda Inglés, es muy importante. No eche en saco roto esta recomendación.

– Agregue Habilidades, es decir, practique lo que está aprendiendo en teoría. Lo que no se practique no se ha aprendido. Una, otra y otra vez, haga lo mismo. Aunque le parezca tedioso, el conocimiento solo es útil cuando se ve reflejado en acciones.

Así alcanzará lo que usted se proponga. Tiene que tomar en cuenta que se requiere tiempo, las cosas no suceden de la noche a la mañana, pero vendrán cuando usted menos se espera.

Estoy seguro que usted estará pensando: ¿Así de sencillo es tener éxito?. Le aseguro que si. Pero es difícil de creer que la solución de nuestros problemas y/o la planeación de nuestro futuro tengan un camino hasta cierto punto simple. Tememos que alguien se burle de nosotros por pensar y hacer las cosas de manera sencilla. El ego, el miedo al que dirán y al deterioro de nuestra personalidad, nos lleva a complicar el trabajo y nuestra vida, cuando lo más adecuado es: “MANTENER LAS COSAS COMPLETAMENTE SIMPLES”. Los americanos se acogen a la expresión KISS: Keep it simple stupid.

“ES SENCILLO (SIMPLE) PERO NO ES FACIL”

(Y también se requiere lo que hay en la canasta y bastantes)

Un abrazo a todos mis amigos.

Me gusta: Me gusta Cargando...