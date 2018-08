MIS COMENTARIOS

Por José Manuel Izaguirre

¡¡MIS LECTORES!!

(En El Eco del Mante)

Para mi amigo Manuel Núñez:

CATON dice que tiene cuatro lectores. Estoy seguro que tiene miles. Yo soy uno de ellos y lo considero, sin conocerlo y sin que él lo sepa, mi MAESTRO.

Pues yo ya conté dos y ahora consideraré que ellos son mi universo.

Un día me encontré en la calle a mi entrañable amigo Ramón “El Chino” Guzmán. Nos saludamos efusivamente, como siempre y me dijo: Me gustó mucho el artículo que escribiste ayer. ¿Si? Contesté.¿ Tienes cuenta en Face Book?, agregué. No, lo leí en el Eco acotó. ¿Cómo? A poco no te has dado cuenta que lo que escribes está siendo publicado aquí en Mante. A canijo, no me he dado cuenta respondí. Nos despedimos y seguimos nuestro camino.

Hoy fui a una supertienda que está en el Boulevard Echeverría y cuando estaba pagando en la caja se me acerca una señora y me saluda. ¿Cómo está? Yo solamente lo conozco de vista y usted a mi no me conoce, pero le quiero felicitar porque lo que escribe en el Eco lo leo y me parece muy aleccionador para los jóvenes. ¿De veras?, me hace un honor, yo pensé que mis “locuras” no le gustaban a nadie, contesté. ¿Cómo se llama usted?, le pregunté. Me dijo su nombre, pero lo olvidé, solo me acuerdo que se apellida Lara, me dijo además que había trabajado con los Cortés y que conoció a mi papa. ¿El Loco?, del Limón. Y me dijo que si.

Se que ustedes, mis amigos de Face, me leen, aunque no todos los que yo quisiera. No se si algunos a los que van dirigidos mis apuntes los lean y no dan like y si así pasa que bueno.

Mi esposa me pregunta, acerca de cómo empezaron a aparecer mis escritos en el Eco y yo le dije: “Mira, mi amor, Manolo (Director de El Eco) es mi amigo y puede hacer suyos mi mal escritos apuntes, él sabrá lo que hace. Nos honra la amistad de su familia y con sus publicaciones me anima a esforzarme en escribir mejor y con más sustancia”.

Me estoy esforzando. Dios me puso poca salsa en la mollera. Pero si con lo que tengo satisfago a mis dos lectores señalados, me doy por bien servido.

Un abrazo para ellos y todo mi cariño para ustedes mis lectores de FACE

