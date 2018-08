MIS COMENTARIOS

Por José Manuel Izaguirre

¡¡CAMINO HACIA LA CALIDAD!!

(Cosas de Negocios)

Para mi amigo el Ing. Oscar Martínez de Coca-Cola:

Les platicaré de uno de los caminos. Me imagino que debe haber varios.

Mi amigo el Dr. David Rodríguez me enseñó que para realizar cualquier propósito (no quise decir “proyecto” porque este término lo han manoseado mucho mis amigos los políticos) es necesario, por lo menos, plantear tres etapas.

En la primera debemos considerar la ACTITUD o sea el “querer” de la gente. En la segunda tendremos que preocuparnos por tener un SISTEMA (programas, procedimientos, habilidades) y después, en tercer lugar y en aras de que lo que hacemos sea de alto nivel, consideraremos echar mano de la TECNOLOGIA. Ver fotografía.

Cuando hablamos de actitud nos referimos a la GENTE y la gente hace suyo un proyecto cuando los objetivos del mismo están alineados con los del personal que participará. Ello implica que la Cultura Organizacional sea transmitida (absorbida) por la gente. Para ello será necesario almorzar, comer y cenar cultura organizacional y ser congruente entre lo que en ella dice y lo que los líderes hacen. Es un trabajo muy intenso, pero si se realiza adecuadamente dará grandes posibilidades de que se obtengan resultados de altísima calidad. Hemos dicho que la Cultura Organizacional incluye Misión, Visión, Principios y Valores, pues bien hay que trabajar en esto.

Pongo mucho énfasis en la alineación de objetivos EMPRESA-TRABAJADOR. Ver segunda foto.

Realizado esto, la segunda etapa será EL SISTEMA. Estos son los programas y procedimientos de preferencia escritos que indicarán la forma y la secuencia en que deben realizarse las diferentes operaciones de los diferentes procesos que generan los productos y/o servicios que genera la empresa. Ponga cuidado en los detalles finos, esos que hacen que sus marcas se distingan. Aquí también se ocupará una buena cantidad de tiempo y queda claro que debe contar con la participación de su gente para que la documentación que se realice sea lo más completa posible.

Con la gente motivada, operando con Sistemas Documentados, podremos ir con toda confianza a la realización de esfuerzos para llevar la empresa a niveles de clase mundial. Consideraremos el Desarrollo del Recurso Humano en niveles de “fregonería” (término de mi maestro Enrique Canales), pensaremos en maquinaria con tecnología de punta e incluso diseñaremos nuestras propias estrategias de diferenciación.

Solo terminaré diciendo que para integrar una Empresa de Clase Mundial, es necesario tener y contar con el amor de la gente, pasión por lo que se hace y una gran dosis de humildad para aceptar asesoría y consejos que nos pueden ser útiles.

