MIS COMENTARIOS

José Manuel Izaguirre

¡¡CORTESIA ORDINARIA!!

(Una barrera contra la competencia)

(Temas de Liderazgo Rancherón)

Para mi amigo Roberto Hon, sin que signifique que él no es cortés.

Mi pueblo de nacimiento es El Limón, ya lo saben. 1500 habitantes decía su letrero al llegar. En forma despectiva muchos le dicen “pinche rancho bicicletero”. Por eso mi cultura básica y mi estilo es ni más ni menos que “RANCHERO”. Algunos me han calificado de “naco” y creo que tienen razón.

No obstante en ese estilo y con ese estilo pude abrirme paso en el mundo de los negocios de Coca-Cola. Joven me di cuenta que ser cortés me acarrearía muchos beneficios en todos los ámbitos de mi vida. Consiste en cosas muy fáciles de decir pero difíciles de ejecutar. Cosas que deben ser espontáneas, digamos, que nazcan de corazón, que se hagan con el gusto de hacerlas.

Me refiero a la CORTESÍA.

Desde mi concepción la veo como:

– Saludar a toda la gente y si lo sabe, hacerlo por el nombre

– Sonreír siempre. Que la sonrisa aflore hasta en un simple cruce de miradas con alguien. Suena exagerado, pero así lo hago

– Ponerse de pie cuando se saluda de mano a alguien. Se ve muy mal que alguien le extienda la mano y usted se quede sentado. Lo mismo que cuando alguien se acerca a darle un beso (forma muy socorrida ahora). Párese, no se quede sentado

– Ceder el paso. No imaginamos cuantos problemas nos evitamos cuando cedemos el paso. En una puerta, en un crucero, para subir a un autobús, para tomar un turno para servicio, etc.

– Ceder el Asiento a una persona mayor o dama. Cuando lo hace, se viste de “frack”. Su categoría es de excelencia.

– Abrir la puerta a alguien, en donde sea, a quien sea. Si alguien, además aprovecha que usted abrió la puerta y quiere pasar, quédese parado sosteniendo la puerta. Se engrandecerá su figura

– Cuando salude, pregunte por la familia, por la esposa, los hijos, etc.

– Pida las cosas por favor y de las gracias. Esta regla de oro es poderosísima. Da muchas ganancias

– Cuando vea a alguien haciendo un esfuerzo grande, aunque no se le pida, acérquese y ofrezca su apoyo. Muchas veces le dirán que no es necesario, pero usted quedará como “señorón”

– Hable siempre de “usted” a quien no conozca, no importa que sea menor que usted. Se establecerá una comunicación basada en el respeto. Y por último, lo que diría mi papa:

– Cuando vea un cliente o posible cliente: Atiéndale como “perro”, no lo deje ni a sol ni a sombra y haga lo que le pida, o si es posible, “léale la memoria” para saber que quiere y hágalo”. Suena imposible, pero si se puede, se lo aseguro.

Y puede haber muchas circunstancias más en las que usted puede manifestar su categoría.

Cuando digo CORTESIA ORDINARIA no le quiero dar una baja categoría, al contrario, me refiero a que SIEMPRE, SIEMPRE, SIEMPRE, se debe ser cortés. Una actitud así le valdrá para sostener su cargo ejecutivo por mucho tiempo. Digamos CORTESIA 24/7.

Practíquela, no se arrepentirá. Sus colaboradores o a quien tenga usted que liderar lo imitarán y entonces, nunca, nunca, nunca, ningún cliente se ira de su negocio.

Les entrego un abrazo a todos mis amigos de FACE.

