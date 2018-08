Mis Comentarios

Por José Manuel Izaguirre

¡¡LIDERAZGO A RASPONES!!

(Cositas de Liderazgo)

(Para los jóvenes de mi familia que aún luchan por abrirse paso en la vida)

La cuna de origen de los líderes no importa. Los hay que han nacido ricos, pero también los que han nacido pobres. Lo que importa es el contenido de sus acciones mucho más que sus palabras.

Sabemos de muchos líderes cuyo indicador de inteligencia es normal, pero los esfuerzos que realiza para conseguir sus propósitos, son, en ocasiones, titánicos. En su preparación intelectual y la adquisición de habilidades no descansan. Son esforzados consistentemente y siempre buscan la manera de vencer los obstáculos que se les presentan en el camino hacia su objetivo.

Todos conocemos la frase: “El líder no nace, se hace”. Creo que hay un 50% de razón, porque el otro 50% proviene de los genes. Por mucho que se estudie y se aprenda, si no hay madera no hay líder. El líder no requiere de una inteligencia superior, más bien digamos que necesita una inteligencia normal, tirando de ¾ para arriba. El carisma es determinante.

Conocemos algunos con “poca salsa en la mollera” pero mucha capacidad de trabajo, de persistencia de consistencia y de conceptos claros que son excelentes líderes. Y también conocemos los que han estado en escuelas de prestigio con nivel académico envidiable que no convencen a la hora de exponer sus propuestas.

Los verdaderos líderes empresariales (líderes, no dueños, o sea, aquellos que dirigen los negocios) se salen de los cánones. Ellos no lo dicen, pero a la cacareada regla (de los Gerentes, que no líderes) de “los negocios se dirigen con el cerebro frío” ellos le sacan la vuelta dirigiéndolo con el corazón caliente y amoroso. Cuando otros dicen que los negocios se dirigen con astucia, los verdaderos líderes los dirigen con “inocencia”, pensando en que las gentes que colaboran en su equipo son como él, honestos, responsables, leales, entregados a su empresa. Estos líderes siempre ganan premios, sus empresas siempre están en los primeros lugares de calidad y de rentabilidad. Sus resultados son sus cartas de presentación y los sostienen mucho tiempo en sus cargos.

Los verdaderos líderes no abusan de su poder, no se ostentan como dueños de vidas y de haciendas y con sus consejos corrigen en lugar de correr gente, pues piensan que hacerlo es quitar el pan de la boca de ellos y de sus familias. Apoyan a sus colaboradores para que avancen y progresen en lugar de criticarlos. Desarrollan a sus gentes (les permiten que asciendan y mejoren económicamente) para ocupar puestos superiores, muchas veces aunque no tengan los galones de grandes universidades. Comprenden la máxima de mi Maestro Roberto Gómez que decía: “La universidad le quita lo ignorante, pero no le quita lo pen…..” El líder hace su gente en la empresa.

Los verdaderos líderes respetan los derechos de las gentes y los sindicatos, en lugar de escatimarlos. Reconocen los méritos a jóvenes y viejos y los celebran con ceremonias y festejos en lugar de “pichicatear” centavos. Saludan de mano a sus colaboradores sin importar rango, los abrazan, los animan a triunfar y los consuelan cuando pierden a sus seres queridos y no se hacen los desentendidos dejando pasar la vida, como si nada aconteciese.

Los verdaderos líderes tienen el valor suficiente para externar abiertamente y permitir la manifestación de las ideas y no consideran enemigo a aquel que difiere con su criterio. Perdonan a quienes los ofenden, pensando que es más costoso vengarse que el mismo perdón de errores. Y esto lo hacen enfrente de sus superiores, siempre, siempre sostienen sus ideas.

Los verdaderos líderes (cuando faltan conocimientos y habilidades) se exigen siempre el máximo esfuerzo y por respeto a sus equipos de trabajo, siempre les exigen lo mismo. Cuidan siempre a su gente, están al pendiente de sus necesidades y de sus aspiraciones y las poyan. No amenazan nunca ni dañan conscientemente. Dicen; los errores, errores son y por lo tanto no deben representar mermas económicas para quien los ejecuta, se afectaría con ello a las esposas y los hijos. Procuran siempre un ambiente de trabajo SANO, DIGNO Y LIBRE.

Los verdaderos líderes están conscientes que no serían nada sin sus colaboradores y son agradecidos por ello. Saben que necesitan de los demás y aceptan sus consejos humildemente, como es en su consistente comportamiento.

“Los verdaderos líderes los necesita México y los reclama Dios”. (Esta frase es de Miguel Angel Cornejo y Rosado).

Un abrazo a todos mis amigos de FACE.

