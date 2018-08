MIS COMENTARIOS

Por José Manuel Izaguirre

EL TRABAJO EN EQUIPO

(Cosas de negocios)

Para mi amigo Rubén Illoldi García-Cerda:

Para mejorar la calidad, productividad y la rentabilidad en tu empresa, deberás inculcar en tu gente la modalidad de TRABAJO EN EQUIPO. Con ello tus problemas desaparecerán.

¡Que fácil es decir esto! Pero, ¡Que difícil es lograrlo!

En todas las empresas que dirigí traté que EL TRABAJO EN EQUIPO fuera la modalidad con que las operaciones se desarrollaran. No creo que encuentre a nadie que no tenga este deseo. Pero, lograrlo cuesta bastante trabajo. Previo a un ambiente de TRABAJO EN EQUIPO debemos (DEBEMOS con mayúscula) generar las condiciones ideales para que ello suceda.

Primero el líder tiene que poner la muestra. Deberá entender claramente esta forma de trabajar. Ha de prepararse y tener conciencia plena acerca de sus funciones entre los equipos de los diferentes departamentos. Con esto doy a entender que EL TRABAJO EN EQUIPO puede llamársele también EL TRABAJO EN EQUIPOS. Y es que no hay un solo equipo sino varios, tantos como departamentos o secciones haya en la organización. Solo siendo el ejemplo, podrá el líder exigir lo mismo a sus colaboradores.

Lo que diré a continuación parecerá ocioso, pero de todas formas lo diré; el líder tiene que saber que TRABAJA CON SERES HUMANOS, que tienen aspiraciones, que luchan por hacer realidad sus sueños, que tienen corazón y cerebro y que no fueron contratados solo por sus brazos y sus espaldas, que esperan que sus líderes (jefes o gerentes) se preocupen genuina y sinceramente por su DESARROLLO, considerando éste como la posibilidad de ir escalando posiciones dentro de la empresa y con ello mejorar su posición económica (GANAR MAS DINERO PUES). El líder máximo deberá haber dado señales de respeto a estas expectativas, es decir, haber autorizado eventos de escalamiento posicional entre los diversos departamentos que hayan beneficiado a sus colaboradores (SOBRE TODO A LOS ANTIGUOS). La gente llama a esto; generación de un ambiente de trabajo donde se puede progresar. Haremos esfuerzos pero habrá frutos para todos. La gente sabe cuándo en una empresa se quiere más a las personas que a las cosas materiales.

El líder, asimismo, deberá haber dado señales de que la empresa busca colaboradores que envejezcan dentro de la organización, o sea, que permitirá que (POR EL CUMPLIMIENTO EXCELENTE DE RESPONSABILIDADES Y EN PREMIO A SUS MÉRITOS) se llegue a la jubilación y goce con ello de los beneficios de retiro correspondientes. Los convencerá con sus actos, del cariño y aprecio verdadero que la organización siente por ellos. En pocas palabras les quitará el miedo a equivocarse

El líder deberá desarrollar habilidades de conciliación entre grupos (EQUIPOS) y los enseñará a identificar EL EQUIPO proveedor y EL EQUIPO cliente y fomentar entre ellos las buenas relaciones entre compañeros.

Como verán no he hablado de metodologías y no lo haré. Para eso hay bastantes y buenos libros y despachos de asesoría que manejan estos temas en forma excelente. Estoy hablando de liderazgo, de ambiente de trabajo, de valores, estoy hablando de compañerismo. Estoy hablando de hacer que la gente no solo se ponga la CAMISETA (sin que solo sea frase trillada) sino que se la tatúe en la piel. (MUCHAS VECES LOS MISMOS LIDERES GENERAMOS EVENTOS QUE PRACTICAMENTE ARRANCAN LA CAMISETA A LOS TRABAJADORES).

Una vez logrado este ambiente, cualquier método es fácil de implementar. Es fácil imaginar que una vez trabajando en equipo los beneficios se dejarán sentir.

A continuación les platicaré algunas cosas que hacíamos para propiciar el entendimiento entre grupos y por consiguiente un buen TRABAJO EN EQUIPO.

– No permitíamos que ningún jefe o integrante del EQUIPO de una área o sección “X” se quejara de otro equipo o compañero sin que el acusado estuviese presente. Cuando alguien acudía a la oficina de Gerencia para hacer esto, inmediatamente (sin escuchar la queja) traíamos gente del departamento en conflicto y en su presencia escuchábamos lo que se tenía que decir. Regulábamos con ello la discusión de quejas e ideas y siempre lográbamos un efecto positivo. Servía de capacitación para ambos grupos y para los jefes participantes.

– Logramos que gente del equipo que debía dar servicio a otro equipo implementara entrevistas (diarias en caso necesario) para obtener información acerca de sus necesidades y deseos. Y después ponían manos a la obra para dar el servicio que estaban requiriendo. Por ejemplo, la gente del Taller Mecánico hacía encuestas con los vendedores acerca del estado mecánico de sus camiones. Después ejecutaba acciones para atender lo que los vendedores les habían dicho. Otra acción era la revisión de cada camión (UNO A UNO TODOS, TODOS, TODOS LOS DIAS) de luces, niveles de líquidos, llantas, etc., Con ello al día siguiente el camión no presentaba fallas y así la venta era mejor. Los vendedores apreciaban este trabajo y en respuesta cuidaban mejor sus camiones.

– Las gentes del almacén procuraban (mediante revisiones exhaustivas) que las cargas fueran correctas y que no llevaran productos defectuosos. Lo hacían convencidos de que esto era parte de sus responsabilidades y que tenían que hacerlo en forma excelente. En pago los vendedores traían sus envases vacíos en perfecto orden, sin faltantes y sin envases defectuosos. Así se daba una especie de cadena de excelencia entre todos los departamentos. DAR SERVICIO DE EXCELENCIA TE LLEVA A RECIBIR SERVICIO DE EXCELENCIA.

Con esto mejora la calidad, disminuyen los costos, disminuyen las quejas, aumentan las ventas, se ganan clientes, se gana participación de mercado, aumenta la rentabilidad, con ello hay más dinero para invertir. ¡¡Dios Mío!! Creo que estoy hablando de magia. Efectivamente así es, no se da uno cuenta como todo empieza a mejorar. Los problemas no se acaban, se resuelven más rápido y en forma más efectiva. Las quejas no se acaban, se atienden más rápido y con más certeza, ahora nadie les tiene miedo.

– En los diferentes equipos hay gentes de edades diferentes, de niveles académicos diferentes, de visiones diferentes. He aquí el principal reto, COORDINAR LA DIVERSIDAD. Es una tarea fenomenal.

– Hay diversidad, pero el deseo de superación y de lograr su DESARROLLO es un tema común en todos los equipos.

– La gente no buscará la mejora de la organización si en ello NO ESTA INCLUIDA SU PROPIA MEJORA.

– La gente no solo trabaja por dinero, TAMBIEN QUIERE RESPETO, APRECIO, SEGURIDAD DE CONSERVAR SU TRABAJO.

– En el TRABAJO DE EQUIPO lo más importante es la gente. Los métodos también, pero no tanto como la gente.

– Quiera a su gente, cuide a su gente, trabaje por y con su gente. TRABAJE FUERTE, la gente lo hará junto a usted.

– Usted sabe muchas más cosas sobre TRABAJO EN EQUIPO que las que yo le he dicho aquí; póngalas en práctica, nada sobra, todo es útil. Anímese ya, mañana mismo, ahora mismo si es posible.

Le deseo mucho éxito en sus esfuerzos. Sé que lo tendrá.

Un abrazo para mis amigos de FACE

Me gusta: Me gusta Cargando...