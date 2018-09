MIS COMENTARIOS

Por José Manuel Izaguirre

LOS HABITOS

(Cosas de la vida)

(Para mis nietos y sobrinos)

(Método para alcanzar lo que nos proponemos en la vida)

Si quieren un buen libro sobre HABITOS, lean a Stephen R. Covey, escritor de “Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz” y toda una zaga relacionada. Además de este libro que leí hace muchos años, también leí la autobiografía de Benjamín Franklin, los dos son fascinantes. De este último aprendí que en busca de objetivos y metas es conveniente tener una buena metodología que regule nuestra actuación. Teniéndola habrá mayores posibilidades de éxito que sin tenerla.

Les propongo la siguiente: (Ver fotografía)

Imaginen nuestro recorrido por la vida tal y como si fuésemos subiendo una escalera. Las escaleras tienen que subirse peldaño a peldaño. Aunque a veces algunos las suben de dos en dos, esto no siempre es posible. Las metas de vida generalmente son de largo plazo. Cada peldaño tiene que ser asegurado para que no corramos el riesgo de resbalarnos y caer (no obstante siempre existe el riesgo de caer). El primer peldaño a subir es el más largo y más difícil, sobre todo si no tuviste la oportunidad de prepararte, digamos en forma normal. Tomemos como forma normal cursar primaria, secundaria, preparatoria y profesional ininterrumpidamente. Hay algunos que este peldaño lo tomamos en forma interrumpida y entonces se hace más largo y difícil. En ambos casos, entre más te prepares, entre más aprendas, por ser un peldaño base y aunque te tardes más tiempo, los siguientes peldaños será menos difícil de escalar.

En el peldaño de PREPARACION/APRENDIZAJE muchos buscamos el camino del menor esfuerzo. Así, escogemos la carrera más fácil, las materias más difíciles les colgamos la etiqueta de “NO ME GUSTA” y por tanto le dedicamos poco tiempo, buscamos el mayor tiempo de vacaciones, los fines de semana ni siquiera nos acordamos de las tareas o de las investigaciones por nuestra cuenta. Del inglés ni se diga, casi vomitamos cuando tenemos que estudiar. Los exámenes casi los queremos pre contestados, etc., etc.

Como podrán imaginar, al salir de la universidad y buscar trabajo, tenemos que aceptar lo que nos paguen, que por lo regular es poco. Entramos prácticamente a aprender. Con esto los diez años que abarca la prepa y profesional, son prácticamente perdidos, porque para avanzar a una mejor posición y obtener un mejor sueldo habrán de pasar otros diez años.

Una vez trabajando, en lugar de intensificar el aprendizaje (aprendiendo lo que corresponde al trabajo y aprendiendo por nuestra cuenta nuevas cosas, leyendo, investigando, etc.) seguimos el ritmo que nos marquen las operaciones. Muchas veces escuché la expresión; “si el jefe me da una chance le prometo que me esforzaré por aprender más cosas”, cuando debiera ser totalmente a la inversa, “me esforzaré por aprender más cosas para que mi jefe de me una mejor oportunidad”. Vi muchos quedarse en el camino por tomar una actitud de comodidad.

Creo que debemos impulsarnos nosotros mismos, aunque no haya oportunidad en puerta. Debemos ser autodidactas, recuperar el tiempo si es que el de la escuela no lo pudimos aprovechar. Hay que aprender otro idioma (el que más se necesita es el inglés) pero tomar la tarea con toda intensidad y pasión. Las oportunidades se presentarán y cuando lleguen es mejor que nos encuentran preparados. En otros escritos dije que LA PREPARACION representa entre el 80 y 90% del éxito (dicho por grandes escritores), el resto son circunstancias de la vida.

Pareciera que al subir este peldaño ya todo está logrado pero no. Viene otra etapa en la que hay que aplicarse para ejecutar con eficacia lo que aprendimos. Es esfuerzo también debe ser fenomenal porque aquí estamos creando nuestro estilo, nuestra imagen y prestigio. Aquí hay que trabajar más que los demás, estamos en plena competencia interna. Nuestros compañeros ya se dieron cuenta también que deben apretar el acelerador. Viene una etapa de mucho trabajo y sacrificios. Las diversiones deben programarse muy bien, pasan a segundo término, se requiere de mucho orden para aprovechar el tiempo (ahora sí) al máximo. Las cosas ya no pueden hacerse a medias, hay que echar mano de todas las habilidades y adquirir nuevas.

Aquí nos daremos cuenta que estamos en esta vida y en la empresa para servir y tenemos que hacer en excelente nivel para que podamos ser tomados en cuenta. Si entendemos bien y lo hacemos conscientes de los beneficios que nos acarreará, el servicio, dígase trabajo no se nos hará pesado, al contrario, al estar haciendo lo que nos gusta (si es que ya le encontramos el gusto) el tiempo correrá sin sentir y jugará a nuestro favor.

Aquí ya tenemos habilidades, nos estamos haciendo expertos, ahora enseñamos a los nuevos como cuando nos enseñaron a nosotros, pero tenemos que aprender más. Seguimos sacrificando cosas, que ahora entendemos, no son importantes. Alguien se está fijando en nosotros y en poco tiempo nos brindará una buena oportunidad.

¿Cuándo se acaba el esfuerzo? Nunca, nunca, nunca. (Nunca es nunca, ¿entendió?

Ahora viene otra etapa en la que tenemos que mantener CONSISTENCIA y para ello hay que tener mucha DISCIPLINA.

No nos podemos olvidar de lo anterior, de lo aprendido tiempo atrás y por supuesto hay que adquirir nuevos conocimientos o reforzar los anteriores. Aquí es probable que ya tengamos un mejor puesto y eso no quiere decir que ya la hicimos.

Hay que acordarnos del dicho aquel que reza “lo difícil no es llegar sino sostenerse” y aquí hay que hacer todo lo posible y bien hecho para sostenernos en los puestos que nos hayamos ganado. Hay que seguir con la preparación intelectual, mental, física y espiritual. El esfuerzo sigue.

Llegamos a una etapa en que nosotros mismos nos exigiremos que nuestra actuación sea del más alto nivel. Ahora queremos que lo nuestro sea catalogado como de EXCELENTE y ahora el sentido de mejora es imperante.

Queremos ser más y más cada vez. MEJORAREMOS lo nuestro y lo de otros. Nos volvemos exigentes con nosotros mismos. Ya no hacemos las cosas al “hay se va” ahora lo hacemos pausada y pensadamente.

Dentro de la prudencia hay arrojo, queremos sostenernos y sobresalir. Es una gran etapa, es la CONSOLIDACIÓN.

Queremos y debemos enseñar a los demás. Queremos dejar enseñanza útil para la gente y la organización. Procuraremos nuestro propio método, cuestionaremos casi todo y el tiempo será optimizado. Ahora ya no discutimos sin razón, no queremos perder el tiempo en discusiones inútiles.

Procuramos soslayar al necio. Ya no andamos en tiempo de lisonjas ni para otros ni para nosotros. Somos más prácticos, queremos las cosas más rápido, nos perturba mucho la indecisión de otros. QUEREMOS LO MEJOR, QUEREMOS NUESTRA META, LA HEMOS ALCANZADO Y NADIE NOS LA QUITARÁ.

Hay mucha lectura sobre esto, búsquenla, léanla, analícenla, despedácenla, aplíquenla.

“Es su vida, son sus metas, son sus sueños, es su gloria”.

¡¡LUCHEN CON EL CORAZÓN DISPUESTO A TODO EVENTO!!

¡¡SAQUEN LAS GARRAS, AFILENLAS. VAYAN A FONDO!!

Estoy seguro que saldrán victoriosos.

Un abrazo para todos mis amigos de FACE.

