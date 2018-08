Mis Comentarios

Por José Manuel Izaguirre

¡¡ACHAQUES!!

(Males que surgen con la edad)

Cuando alguien me comentaba que conforme la gente avanza en edad es aquejada por diversas enfermedades que, aunque no graves, empiezan a mermar su calidad de vida, yo no le creía. Decía a mí mismo; “Puros cuentos. Son cosas que inventa la gente como pretexto para no hacer cosas que aún son su responsabilidad”. Estaba equivocado. Ahora empiezo a ser víctima de ¡¡Los achaques!! Que los juanetes, que las rodillas, que la ciática, que los hombros, que esto y lo otro y aquello, etc., etc.

Estos últimos tres o cuatro meses me ha andado molestando la columna. Mis amigos dicen que es la ciática. Y explican que es una especie de opresión que las vértebras hacen al nervio más poderoso del cuerpo (CIATICO) y como consecuencia te duele la cintura, si la hay, y la parte posterior de las piernas. Es un dolor raro. Sientes que de repente se te acaba la fuerza de las piernas y tienes que detenerte para guardar el equilibrio, además por supuesto del dolor sordo que esto genera.

No he querido ir con el traumatólogo, porque tengo antecedente de operación en las lumbares y seguro querrá volver a operarme. Por eso busqué un QUIROPRACTICO.

Mi esposa Lupita también requería del tipo de servicios que otorgan estos profesionales, pero me dijo que prefería una mujer. La buscamos y fuimos ambos a la sesión. Su problema era en el hombro derecho. El famoso mal del manguito rotativo.

La metodología que utilizó la QUIROPRACTICO para impartir sus servicios me recordó a KATTY GARCIA, mi asistente en La Pureza cuando me contó que había ido con un quiropráctico porque tenía una dolencia en el hombro. Lo primero que hizo el varón fue decirle:

– Quítese los calzones por favor.

– ¿Qué? Uta….uta…..uta Ando enferma del hombro, no de la cintura pa´abajo.

– Es que se requiero reacomodar toda la estructura ósea.

– Pos así la dejamos, dijo Katty y salió del consultorio sin permitir el servicio.

Cuando Katty nos contó esto al Médico Roberto Herrera y a mí, reímos a carcajadas. Es hora que todavía seguimos riendo.

Katty, quiero decirte que el quiropráctico estaba en lo justo. Era necesario quitarse el calzón.

Así me pasó a mí ahora en mi visita a la QUIROPRACTICA (mujer). Lo primera instrucción fue; bájese el calzón. Yo dije; Uta….uta….uta y que me lo quito. Lo bueno que mi esposa estaba presente en la escena. Pero me dio unos aplanones en la varonil mercancía que me daba miedo de que me la fuera a dejar inservible, de por si “es poca la fe y te amenazan”. El resultado: Disminución de mis dolencias. Me preparo para las siguientes sesiones.

Katty: La próxima vez que te digan; Quítese el calzón, pos te lo quitas. Total que puede pasar. El chiste es el mejoramiento de la salud. (No me vayas a bloquear, porfa)

Un abrazo a todos mis amigos.

