Nacimiento de Palacio De Gobierno, abierto Para todas las familias

San Luis Potosí S.L.P.- Con motivo de las festividades decembrinas, el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, estuvo en la apertura del tradicional nacimiento en el patio central del Palacio de Gobierno, desde donde deseó Feliz Navidad y un año venturoso para San Luis Potosí, con la actuación especial del Coro del Estudio del Bell Canto, bajo la dirección de la maestra Marta Negrete, quienes interpretaron villancicos en varios idiomas.

Acompañado de la presidenta de la Junta Directiva del DIF Estatal Lorena Valle Rodríguez, el mandatario estatal dijo que el concierto son muestra de la gente que tiene una pasión por el canto que los hace ser plenos y eso se transmite en cada una de sus actuaciones, además de que es una manera de vivir la vida y ojalá que haya muchos potosinos así.

El Coro del Estudio del Bell Canto, quienes interpretaron los villancicos Joy to the world, Holly Night, fragmento de El Cascanueces y la canción española Chirriquitín.

Asimismo La Canción de la Muñeca, Happy Xmas (War is over), villancicos hawaianos, Dust in the wind, el villancico español mundialmente famoso El Tamborilero, villancicos alemanes y Noche de paz interpretada por el coro en los idiomas alemán, francés, inglés y español.

Como un regalo muy especial en esta fecha, Tatina Puente Torres interpretó algunas melodías que le fueron ampliamente aplaudidas por la concurrencia que llenó el patio central del Palacio de Gobierno.

Posteriormente a este evento, el gobernador Carreras López y su esposa Lorena Valle convivieron con los asistentes a esta posada, para después trasladarse a la catedral metropolitana, en cuyo frontispicio, como cada año se proyectó un elegante festival de luz y de sonido

Me gusta: Me gusta Cargando...