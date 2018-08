¡¡NACO!!

(Dícese del individuo falto de reglas de etiqueta, caché o elegancia)

Por José Manuel Izaguirre

ADVERTENCIA: No leer si se es espantando con vocabulario fuerte.

NACO: Tal es mi caso.

Al NACO le vienen muchas clasificaciones. Casi las mismas que la clasificación que se ha hecho de los “pendejos”. Por supuesto, hay muchos dichos que también le vienen como anillo al dedo, por ejemplo, “El que nace para naco, aunque lo eduquen de chico”.

Si naces naco, naco te quedas. Es un estigma que por mucho que hagas no te lo puedes quitar. Cuando crees que has logrado, como por magia, caes en una situación que te recuerda lapidariamente que eres naco. Por eso el “Pirrurris” le ha sacado mucha raja a este tema y es que hay millones. Habiendo nacido en el Limón, poco es lo que se puede hacer para no caer en la clasificación. Por lo tanto, todos los del Limón somos nacos.

Daré solo dos clasificaciones:

NACO OPTIMISTA: El que cree que él no es naco

NACO FOSFORECENTE: El que brilla en donde quiera que se encuentre

Dejen les cuento. Cuando llegué a Coca-Cola Tampico, por allá por 1983 tuve la inmensa fortuna de convivir con el “desgraciado” de Lucio Aguilera, a la postre Gerente de Ventas. Tiene un sentido del humor muy fino y es aparentemente callado, pero en confianza es muy agradable.

Mi primer viaje en avión a México lo hice en compañía de Lucio. En ese primer viaje me bautizó como “NACO AVIADOR”. Se dio cuenta que todo lo que me ofrecían las azafatas lo aceptaba. Lo mismo agua que refresco, galletas, cacahuates y por supuesto el almuerzo que en ese tiempo todavía servían. Pasaban las azafatas y nuevamente pedía cacahuates o galletas y las iba guardando en mi portafolio. Para mis hijos al regreso, le decía a Lucio. Al principio Lucio me decía que no hiciera eso, que se veía mal, pero después se contagió y también hacía lo mismo. No crean, el “naquismo” es pegajoso, digamos, muy contagioso.

Cuando íbamos al buffet del Camino Real, que era muy seguido, comía de todo y bastante. Fruta, cereal, yogurt, café, pan de dulce, etc., después tomaba un plato y echaba lo que estaba en todas las charolas. Un poco de cada cosa. Huevos, chilaquiles, quesadillas, frijoles, queso, salsas, tortillas, etc. Posteriormente regresaba por otro plato y si era posible otro más. Por eso, me puso “El naco buffetero”. Aunque él hacía lo mismo a mí era a quien endilgaba la clasificación.

Más adelante tuve oportunidad de convivir con gente de mayor calibre de los cuales aprendí ciertos comportamientos que los hacían caer en alguna clasificación de NACOS, aunque ellos no se daban cuenta. Es que el “naquismo” tiene la facilidad de asentarse en todos los niveles económicos y sociales muy calladamente. Entre ellos, Roberto Gómez, Jorge Eliard, Carlos Sánchez Shultz, Memo Marrufo, Pepe Lozano, José Manuel Benítez, Amílcar Plaza, Lazo Salazar y muchos más, todos gente muy inteligentes y de un especialísimo sentido del humor, que a lo mejor su comportamiento ocasional de NACO era más bien por diversión.

Después perfeccioné mi mal juntandome con Juan

Zúñiga, David Rodríguez, El Chato Dueñez y otros.

Cuando íbamos a ferias en donde se exhibían equipos de producción, sistemas, etc., hacíamos competencia para “coleccionar” el mayor número de suvenires que los expositores ponían en sus escritorios, para que los asistentes se quedasen con ellos, obvio, a cambio de información sobre quien se acercaba a su mesa, la cual por supuesto ni siquiera otorgábamos. Parecíamos chiquillos en competencia. Bolsa en mano íbamos de un lado a otro. Lo mismo había plumas, que libretas, porta tarjetas, navajas, llaveros, pinzas, vasos, etc. Regresábamos al hotel y hacíamos recuento del botín. Siempre había un campeón. Al principio me daba vergüenza hacer la recolección, pero después la perdí y lograba buenos botines. Eran para mis hijos y para mis compañeros, decía. Éramos “Los nacos Coca-Coleros”.

Ahora que fuimos a Canadá sucedieron dos eventos que me recordaron mi origen naquista. Pero también descubrí que es hereditario, pegajoso ya sabía, pero hereditario, no manches. NI modo.

En el Metro de Calgary: Agárrense de la mano para que no se queden, súbanse rápido (casi tropezando) agárrense bien, siéntense, fíjense en la parada no se vayan a quedar arriba, etc., NACOS METRISTAS. Pero no solo yo, sino también mi familia.Se contagia y se hereda.

En un show de maquinaria agrícola, tres hectáreas de exhibición: Agarren su bolsa, echen lo que puedan, al principio se resistían, pero después todos siguieron mi ejemplo. Plumas, llaveros, libretas, guantes, medidores de presión, termómetros, vimos que había gente con cubetas de plástico y Linda dijo; “cubetas, me hacen falta, donde están las cubetas’” dimos con ellas, cada quien tomó una. Pónganse para la foto y Linda quiso escabullirse, pero ni modo, es de Santa Elena. NACOS CUBETEROS. Todos aprendieron. Incluso Ana Paula, la más chiquita, arrasó con todo. Juntó la bolsa más grande, pues no se fijaba que echaba en ella, folletos, folletos y más folletos, pero los expositores al ver entrar a niños les daban su mochila, pelotas, etc. Es la que más aprendió el oficio de “colectador” (pochea y en lugar de decir colecciona dice colecto).

Pensé que después de tanto mundo recorrido mi NAQUENCIA había desaparecido, pero no, sigue intacta.

Así es que pongan cuidado. No sea que sus habilidades naquivodas se manifiesten sin que ustedes se den cuenta. No vaya a ser que ustedes sean de los OPTIMISTAS.

Un abrazo

